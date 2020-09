Je to potvrzené. Nový God of War vyjde už příští rok

17. 9. 2020 0:44 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Už během dne se vyrojily nadšené drby, že by Sony mohlo na PlayStation 5 Showcase ukázat něco z chystaného pokračování God of War, a to když Cory Barlog změnil svůj profilový obrázek a banner na Twitteru. A skutečně se tak stalo, i když je představovačka nakonec lehké zklamání, protože Sony tak trochu zahrálo „ kartu Bethesda“ a přispěchalo s droboučkým teaserem, který ukázal jenom logo, padající sníh a nápis, že Ragnarok se blíží. Ani runy, které se zobrazují na zmíněném logu, neříkají nic jiného než… „Ragnarok“.

Na rozdíl od poměrně nešťastného ohlášení The Elder Scrolls VI tedy aspoň víme, že hra je naplánovaná na příští rok, což je vlastně dost brzy. Samozřejmě, pokračování bývají většinou snazší na vývoj, i tak jsou ale tři roky poměrně krátká doba, zvlášť když první díl byl bezpochyby velmi ambiciózním projektem. Vůbec by mě tak nepřekvapilo, kdyby se nakonec hra odložila na začátek roku 2022. Ale pro dobro investorů se klasicky míří na optimistické odhady.

Název Ragnarok je jinak vcelku zajímavá volba. Přeci jen to je v severské mytologii konec světa a člověk by tak nějak automaticky předpokládal, že tvůrci budou mířit na trilogii. Pokud v chystaném díle svět skutečně skončí, je otázkou, kam nás příběh zavede dál. Že by nějaké úplně nové zasazení?

To ale předbíhám. A už teď musím říct, že hra, ač jsme z ní ještě neviděli ani vteřinu, vypadá zatraceně lákavě. Už jen kvůli faktu, že pokud skutečně budeme svědky Ragnaroku, můžou nás čekat naprosto epické scény. Thor zápasí s hadem světa, Odin bojuje s obřím vlkem Fenrirem, Heimdall, bůh, který hlídá most do Asgardu, si to rozdává s Lokim. Uvidíme, s čím se tvůrci vytasí.