Remaster Devil May Cry 5 nedorazí na PC, hráči jsou rozhořčeni

18. 9. 2020 11:18 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Jednou z her, které byly oznámeny na středečním eventu PlayStation 5 Showcase, je i speciální edice Devil May Cry 5, tedy v zásadě remaster loňského titulu, který má přinést řadu vylepšení a také novou hratelnou postavu. Ačkoli hra původně vyšla kromě konzolí na PC, Capcom oznámil, že přinést na osobní počítače i Special Edition momentálně není v plánu. PC hráči si budou moci zakoupit Vergila v podobě DLC, nový Turbo režim, který o 20 procent zvýší rychlost hry, nebo variace na hordu jménem Dark Knight Mode však nedostanou. Totéž platí i pro na konzolích implementovanou podporu ray-tracingu.

zdroj: Paradox Interactive

Sdělení v komunitě PC hráčů vzbudilo odpor, který se projevil dnes již tradičním způsobem - Devil May Cry 5 na Steamu prožil vlnu review bombingu. Frustrovaní uživatelé vyčítají Capcomu protizákaznický přístup, varují potenciální zájemce před koupí a zmiňují, že Capcom historicky sérii Devil May Cry na PC upozaďuje. Podobná situace totiž nastala už v minulosti v případě DmC Devil May Cry: Definitive Edition, tedy remasteru DmC pro aktuální generaci konzolí.

Mluvčí japonského vydavatelství zmínil, že Special Edition vznikla přímo na míru schopnostem nové generace konzolí, konkrétně rychlých nahrávacích časů, ale i ovladače DualSense pro PlayStation 5 nebo technologie 3D Audio. V High Framerate režimu si můžete údajně na kompatibilních displejích užít až 120 FPS.