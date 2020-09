PlayStation 5 nabídne téměř kompletní podporu her z PS4, dále ale nepůjde

18. 9. 2020 13:56 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Zpětná kompatibilita je službou, kterou si v aktuální generaci Microsoft nasbíral nějaké ty plusové body nad konkurencí. Sony v případě PlayStation 5 nabídne podporu her z PlayStation 4, opakované spekulace o tom, že bychom si na nové konzoli mohli zahrát i starší tituly jsou ale jednoznačně falešné. Definitivně to potvrdil výkonný ředitel a prezident Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.

Ten v rozhovoru pro The Washington Post uvedl, že 99 procent her z PlayStation 4 bude hratelných na příští generaci konzole. Naproti tomu v inverview pro japonský magazín Famitsu sdělil, že kompatibilita se PlayStation 3 nebo staršími zařízeními na stole není. Ryan říká, že s ohledem na update PlayStation Plus si při pořízení PlayStation 5 prakticky pořizujete i předchozí generaci, protože ty nejlepší hry budete mít okamžitě k dispozici. Připomeňme, že zpětná kompatibilita například s PlayStation 3 by mohla být problematická už jen kvůli velmi odlišnému systému. Řešením by v budoucnosti mohlo být rozšíření nabídky (a působnosti) streamovací služby PlayStation Now, o té se ale v souvislosti s nadcházející novou iterací konzole prakticky vůbec nemluví.

Microsoft oproti tomu na Xboxu Series X nabídne podporu her z celé své historie, počínaje úplně původním Xboxem a konče Xboxem One. Ostatně už nyní se v rámci služby Xbox Live Gold opakovaně objevují i tituly z přelomu tisíciletí, aktuálně například povedené Armed and Dangerous.