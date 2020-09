V RPG Hogwarts Legacy se podíváte do kouzelnického světa v 19. století

16. 9. 2020 23:31 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Moje srdce se během PlayStation 5 Showcase skoro zastavilo. Úniky spekulující o rozsáhlém RPG ze světa Harryho Pottera z dílny Avalanche se objevily už před dvěma lety a od té doby nic nenasvědčovalo tomu, že by měly být projektem, na kterém se opravdu pracuje. Dnes večer jsme se ovšem dočkali oficiálního oznámení Hogwarts Legacy, který je přesně tou mýtickou hrou.

Dobby by měl radost, protože Harry Potter se do Bradavické školy čar a kouzel nevrátí. Místo toho nám tvůrci naservírují britskou školu v jiné časové éře. Jak píšou v blogu na webu PlayStationu, předloha J. K. Rowlingové dala vývojářům pečlivý základ, ale zároveň dost prostoru pro vlastní fantazii.

Jaký byl kouzelnický svět před Harrym Potterem, před Tomem Raddlem, dokonce i před Mlokem Scamanderem z Fantastických zvířat? Kolika let se asi dožívají domácí skřítkové? Kdo v těch dávných dobách řediteloval Bradavicím? A jak by zněl třeba váš hlas, když vypijete mnoholičný lektvar?

Bradavice z Hogwarts Legacy by vám měly připadat natolik povědomé, abyste se v nich cítili doma, ale zároveň mohli objevovat úplně nový svět. Duch nebelvírské koleje, Skoro bezhlavý Nick, už poletuje po chodbách. Zapovězený les byl už také zapovězený a plný nebezpečenství.

Skřeti se vzpamatovávali ze svých velkých válek a rozhodně nešéfovali bankám. Na druhou stranu, Prasinky už tehdy hostily výlety bradavických studentů a Ollivanderova rodina vyráběla hůlky skoro 400 let před začátkem letopočtu, takže těch povědomostí na své návštěvě kouzelnického světa najdete dost a dost.

Hogwarts Legacy bude skutečně RPG v otevřeném světě, kde hlavním hrdinou příběhu budete vy – téměř náhodný student, který ovšem ukrývá klíč k dávnému tajemství, jež by mohlo zničit kouzelníky. V Bradavicích nezačnete prvním ročníkem a teprve ve škole zjistíte, že máte vzácný dar vnímat a ovládnout starodávná magická umění. Bude jen na vás, jestli tohle strašlivé tajemství budete skrývat pro dobro všech, anebo podlehnete svodům a lákadlům černé magie.

Odhalíte, jaké by to asi bylo žít v Bradavicích. Na své cestě si jistě najdete přátele, ale uděláte si i množství nepřátel a rozhodnete o osudu kouzelnického světa. Kromě toho ale budete muset navštěvovat hodiny, kde se budete učit umění lektvarů, poznávat magické tvory včetně draků či se učit kletby a zaříkadla. Ve volném čase se volně můžete toulat po školních pozemcích, odhalovat taje nekonečných bradavických chodeb a samozřejmě – stanete se právě takovým kouzelníkem, jakým si přejete.

Do světa čar a kouzel se v Hogwarts Legacy od Avalanche, Warner Bros. Games, Wizarding World a Portkey Games budete moct vydat příští rok, a to na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One i Series X a S.