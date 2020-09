Sledujte s námi PS5 Showcase Event dnes od 21:45

16. 9. 2020 18:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Čas snad konečně dozrál, abychom se dozvěděli ty poslední detaily o chystaném PlayStationu 5. Jsou to detaily docela podstatné, protože mezi ně patří třeba i konečná cena a také datum, kdy konzole dorazí do obchodů. Sony si na dnešní večer přichystala digitální event, který by snad měl závoj tajemství konečně odhalit.

Celý event můžete sledovat i s naším zasvěceným komentářem, u mikrofonu se dnes večer sejdeme ve třech. Složení Šárka, Vašek a Pavel vás provede celým večerem, začínáme od 21:45 a těšíme se na vás!