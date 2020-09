Devil May Cry 5 vyjde na PlayStationu 5 ve značně obohaceném remasteru

17. 9. 2020 10:21 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

S příchodem nové generace se tak trochu dalo čekat, že úspěšné hry současného PlayStationu z posledních let se dočkají remasteru. Týká se to třeba Spider-Mana, a týká se to i Devil May Cry 5. Takzvaná Special Edition naplno využije možnosti hardwaru PlayStationu 5 a ještě k tomu přidá tři nové herní prvky.

Budete mít na výběr, zda dáte přednost 4K rozlišení s pouhými 30 FPS, nebo naopak půjdete po 60 FPS s 1080p. Budete zde ale ještě třetí možnost, ve které hra dosáhne až 120 FPS. Co to ale udělá s rozlišením, už tvůrci radši neříkají. Rovněž počítejte s „bláznivě“ rychlým načítáním a ray tracingem.

Z herních novinek se Devil May Cry 5: Special Edition dočká Turbo módu, ve kterém hra běží o něco rychleji než v základu. Veteráni využijí novou nejtěžší obtížnost Legendary Dark Knight a Capcom vyhoví volání fanoušků, když je nechá zahrát si i za Vergila. Remaster DMC 5 vyjde na launch konzole 12. listopadu za 60 eur.