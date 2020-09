Spider-Man: Miles Morales vyjde i na PS4, doprovodí ho remaster původní hry

17. 9. 2020 2:05 | Preview | autor: Patrik Hajda

Zrovna záběry z nového Spider-Mana byly jistotou právě proběhlé prezentace PlayStationu 5. Když má jít o jednu z prvních her nové konzole od Sony, bylo dávno načase nám ukázat, co nás v samostatně hratelném rozšíření dva roky staré hry čeká. No a není toho málo. Sony nás přesto dokázala překvapit oznámením remasteru původní hry, prozradila cenu různých edic a další detaily.

Sedmiminutové záběry z hraní nás nejprve seznamují s několika postavami. Je tu samozřejmě titulní Miles Morales, další z dlouhé řady Spider-Manů, který se vydává podpořit vlastní matku Rio Morales v její volební kampani. Milese doprovází jeho nejlepší kamarád Ganke Lee.

Celá scéna nestojí jen na seznámení s těmito postavami a následnými záporáky, kteří zkazí veškerou srandu. Má totiž ukázat i zimní New York a sílu ray tracingu. Nutno dodat, že Spider-Man: Miles Morales vypadá o poznání líp než původní Spider-Man, a zjevně se tak minimálně po stránce grafiky máme na co těšit.

O nadvládu nad městem se rve energetická korporace Roxxon a kriminální high-tech armáda Underground, která se snaží ukrást jakási výbušná zařízení. Ještě docela nezkušený Miles Morales svými elektrickými udělátky nechtěně zapříčiní výbuch kamionu převážejícího tato zařízení a následně jsme svědky kolapsu mostu. Mosty jsou ostatně poslední dobou jednou z hlavních obětí superhrdinských skutků…

Jak už bylo řečeno, Miles má k dispozici elektrické výboje, které z dobře známého soubojového systému dělají mnohem výbušnější akci. Ta je navíc okořeněná modernějším soundtrackem podtrhujícím Milesovo mládí. Zároveň se nám odhaluje jeho schopnost neviditelnosti.

Spider-Man: Miles Morales cílí na PlayStationu 5 v režimu Performance na 60 FPS a využije jak haptického feedbacku ovladače DualSense, tak 3D zvuku. Nicméně už úplně neplatí, že hra bude jeden z důvodů automatického pořízení nové konzole, protože se překvapivě chystá i na PlayStation 4. Samozřejmě bez ray tracingu a s možností bezplatného upgradu na PS5.

zdroj: Sony

Standardní edice hry bude stát 60 eur, ale zajímavější je ultimátní edice za 80 dolarů určená pouze pro PlayStation 5. Její součástí je totiž Spider-Man: Remastered spolu se všemi třemi DLC z příběhové řady The City That Never Sleeps. Zda remaster půjde koupit i samostatně, je zatím velkou neznámou.

Remaster do původní hry přidá ray tracing, vylepší textury, některé assety úplně předělá, zkrášlí obličeje postav, ukáže vám Petera Parkera nové generace, dojde na lepší nasvícení, ambientní stíny, v ulicích bude víc chodců a vozidel, která navíc uvidíte do ještě větší vzdálenosti, a i tady se bude cílit na 60 FPS, téměř okamžité loadingy, haptickou odezvu ovladače a 3D audio. K tomu všemu přidejte ještě tři nové oblečky, nová nastavení foto módu a další trofeje.

Ve videu bylo stále ono obecné datum vydání „tyto Vánoce“, ale v blogovém příspěvku tvůrci prohlašují: „Tento rok jsme opravdu tvrdě dřeli, abychom se ujistili, že Spider-Man: Miles Morales a Spider-Man: Remastered vyjdou spolu s PlayStationem 5.“ PS5 vychází v jistých regionech 12. listopadu, ve zbytku světa 19. listopadu. Obou her bychom se tedy měli dočkat v prvním zmíněném datu.