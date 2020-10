Vývojářům Baldur’s Gate III se nelíbí, že si hráči vytvářejí nudné postavy

12. 10. 2020 13:51 | Téma | autor: Václav Pecháček

Studio Larian, které momentálně vyvíjí očekávané RPG Baldur’s Gate III, je zklamané. Kdo ho zklamal? Vy! A já. My všichni, kdo jsme si nový Baldur vyzkoušeli v early accessu a neprokázali ani zbla kreativity navzdory všem úžasným nástrojům, které nám vývojáři poskytli.

Konkrétním problémem je to, že hráči tvoří extrémně nudné postavy, za které následně hrají, jak Lariani sdělují v novém updatu. Analytický tým dal dohromady agregát nejpopulárnějších voleb při vytváření postavy, jehož výsledkem byl… tenhle týpek.

zdroj: vlastní

Je pravda, že to je neobyčejně nudný patron, kterýžto názor sdílejí i sami autoři: „Co to má znamenat, lidi? Dali jsme vám démonské oči, rohy, dokonce i ocasy. Jsme nesmírně zklamaní. Utrhněte se ze řetězu. Tvrdě jsme na tom pracovali!“

Věřím tomu, možností v tvorbě postavy je skutečně spousta. Zároveň je ale velice, velice snadné nebýt kreativní, což si ostatně teď hned ukážeme v praxi. My tři členové redakce, kteří Baldur hrajeme, tedy já, Aleš a Pavel, jsme dali dohromady krátké profily našich vytvořených postav. A nevím, jestli bychom Lariany potěšili…

Vašek Pecháček: Alleria, elfka kouzelnice

zdroj: vlastní

Ano. Bohužel. Místo abych proti nudným šiřitelům klišé bojoval, přidal jsem se k nim, jak kdybych byl Anakin a oni Sithové. Sice nehraju za nejobyčejněji vypadajícího chlápka na světě, ale zvolil jsem hned druhou nejnudnější možnost – krásnou elfskou čarodějku.

Mám k tomu ale dobrý důvod! Až vyjde plná verze a já budu první akt hrát pěkně od začátku, hodlám si vybrat jednu z předpřipravených postav, které tedy klišovitě, nudně a tradičně v žádném případě nepůsobí.

No a tak jsem si chtěl aspoň jednou Baldur užít tak, jak jsem si ho užíval kdysi, když jsem jako teenager zbožňoval klasický pohled na fantasy. Elfové jsou krásní a hodní, hraničáři jsou všichni jako Aragorn, existuje dobro a zlo a nic mezi tím…

Výsledkem je Alleria, krásná a hodná, chytrá a úžasná, no a samozřejmě blonďatá. A víte co? Baví mě. Hraní za ni mi docela silně připomíná doby, kdy jsem první dva Baldury prošel za krásného a hodného, chytrého a úžasného (i když hnědovlasého) elfského hraničáře Noriena. Což je příjemná změna třeba oproti takové Divinity: Original Sin 2, kde člověk skoro povinně musí hrát za psychopata.

A mimochodem, ještě jeden důkaz o tom, že Allerii stvořil čtrnáctiletý Vašík: Je na holky. Konkrétně na lesní půlelfky s hlubokýma hnědýma očima, jestli to potřebujete vědět přesně. No co, nekoukejte na mě tak, já jsem si chtěl vzít tieflinga, jenže mi ho sebral Pavel!