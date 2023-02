Vše, co víme o Dragon Age: Dreadwolf

14. 2. 2023 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Série Dragon Age od studia BioWare se zařadila ke klasikám žánru fantasy RPG, jen aby se s Inquisition uložila k dlouhému zimnímu spánku, který dost možná bude trvat celou dekádu. Dobrou zprávou pro všechny fanoušky a fanynky epických dobrodružství plných kouzel, Šedých strážců, elfů a démonů ovšem je, že se na Dragon Age 4 skutečně intenzivně pracuje.

Dokonce už mu můžete přestat říkat Dragon Age 4 – příští díl ponese podtitul Dreadwolf a mělo by jít o plnokrevné singleplayerové RPG, u kterého se nakonec ustoupilo od multiplayerových prvků. Pojďme si shrnout, co o Dragon Age: Dreadwolf vlastně víme.

Datum vydání a platformy

Ačkoliv se na Dragon Age: Dreadwolf v BioWare pracuje od roku 2015 a veřejnosti byl projekt odhalený v prosinci 2018, hra stále nemá konkrétní datum vydání.

Insider Jeff Grubb se v únoru 2022 nechal slyšet, že vývoj pokračuje výborně, ale pořád má před sebou minimálně 18 dalších měsíců (a hra tedy vyjde nejdříve v říjnu 2023). V říjnu 2022 generální manažer BioWare Gary McKay oznámil, že Dreadwolf lze dohrát od začátku do konce, zároveň hru ale čeká ještě spousta dokončovacích prací.

Optimistickým odhadem bychom se tak mohli dočkat někdy na konci roku 2023, a to na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. S minulou generací konzolí už se nepočítá.

Trailery

První oficiální teaser k Dragon Age: Dreadwolf se objevil na cenách The Game Awards na konci roku 2020. Tehdy hra ještě neměla oficiální název a jmenovala se zkrátka jen „příští Dragon Age“. V traileru se neobjevují záběry z hraní a jde pouze o filmeček, který naznačuje příběh a zasazení, nikoliv hratelnost.

zdroj: BioWare

Zároveň potvrzuje, že se v novém díle opět objeví oblíbený trpasličí kušiník Varric Tethras, který patřil k parťákům v Dragon Age II a Inquisition. V duchu tradice série si opět zahrajeme za nového protagonistu či protagonistku, ačkoliv se nedá vyloučit, že bude možné importovat starší uložené pozice a pojistit si návrat některé z původních hratelných postav.

Na den Dragon Age 2022 se Dreadwolf dočkal krátkého filmečku, který představuje postavu Solase. Po něm, respektive jednom z jeho mnoha jmen, se celá hra jmenuje a Solas bude podle všeho hlavním záporákem a hrozbou, kterou je třeba zastavit.

zdroj: BioWare

Příběh

BioWare se v jednom z vývojářských deníčků nechalo slyšet, že Dragon Age: Dreadwolf bude pokračováním příběhu předchozích her, ale také ideálním vstupním bodem pro všechny nováčky. Takže pokud nemáte tušení, kdo je ten plešatý elf z titulního obrázku, neházejte flintu do žita – hra vám Solase, reinkarnaci starého elfského boha, podrobně představí.

„Znal jsem ho jako Solase, přemýšlivého mága posedlého sny, ale kdysi dávno měl jiné jméno – Fen’Harel, Dread Wolf,“ vypráví Varric v teaseru z prosince 2022. „Starodávný elfský bůh lží, anebo odvážný rebel proti útlaku, záleží, které verzi příběhu se rozhodnete věřit. Během posledního souboje s elfskými bohy je Solas uvěznil a vytvořil závoj, který odděluje náš svět od syrové magie. Ale teď chce tenhle závoj strhnout a zničit svět a my jsme ti jediní, kdo ho mohou zastavit.“

Podle tvůrců má být Dragon Age: Dreadwolf příběhem o tom, jaké to je, když nemáte žádnou moc a ti, kteří ji mají, nechtějí přicházející hrozby řešit. Je to poměrně vágní popisek, ale zdá se, že v sociální hierarchii půjdeme odspoda a hlavní hrdina či hrdinka tentokrát nebude od začátku vyvoleným s ambicemi zachránit svět – i když jim nakonec zřejmě nic jiného nezbyde.

Zasazení

Od počátku vývoje se spekulovalo o tom, že bude příběh čtvrtého Dragon Age zasazený do císařství Tevinter, kterému vládnou kouzelničtí otrokáři. Tohle zasazení potvrzuje hned několik úniků, stejně jako konec posledního příběhového DLC pro Inquisition, Trespasser, a také zmínka v knížce, kterou BioWare vydalo k 25. výročí od založení firmy. Koncepty navíc vizuálně odpovídají městu, které se objevilo v prvním traileru. Patrně se tedy opravdu vydáme do Tevinteru a do jeho hlavního města, Minrathousu.

zdroj: Foto: BioWare

Postavy

Dragon Age se nikdy nebálo návratů postav z předchozích epizod – zatímco Leliana či Alistair se z parťáků stali vedlejšími postavami, třeba templář Cullen se zvládl objevit ve všech třech dílech série. Je tedy jasné, že se setkáme s nějakými těmi povědomými tvářemi vedle dříve potvrzeného Solase a Varrica.

Jak už jsme zmínili výše, Dreadwolf bude mít nového protagonistu či protagonistku. Je možné, že se ve hře objeví inkvizitor z předchozího dílu, podobně jako se to za určitých okolností mohlo stát s Šedým strážcem či Hawkem. Počítejte ale spíše s tím, že se ex-protagonista ve hře jen mihne.

Nabízí se také návrat dračice Flemeth, která je podobně jako Solas reinkarnací elfské bohyně, a taky její dcery Morrigan, jejichž příběh sérií na pozadí prostupuje.

Vzhledem k zasazení do Tevinteru je dost možné, že se znovu objeví i jeden z parťáků z druhého dílu, bývalý otrok Fenris, který se v roce 2020 dočkal vlastního komiksu a patří k oblíbencům fanoušků.

Podobně pravděpodobným kandidátem je tevinterský mág Dorian Pavus, který se na konci posledního DLC vrací právě do domovského Tevinteru. Některé postavy ze starších konceptů tohoto kníratého kouzelníka v mnohém připomínají.

zdroj: BioWare

Hratelnost a souboje

Nad hratelností Dragon Age: Dreadwolf momentálně visí poměrně velký otazník a v tomto případě se od soubojového stylu předchozích dílů příliš nemůžeme odpíchnout. První Origins byly taktičtější, druhý díl zvolil trochu akčnější přístup a Inquisition byl někde mezi. Navíc jste si v něm mohli v podstatě vybrat.

Nápovědou mohou být záběry z alfa verze, které na internet unikly v únoru letošního roku. Hráč v nich má kameru za ramenem a hra působí mnohem víc jako soulsovka než jako taktické RPG s pauzou.

Pokud můžeme věřit přiloženému příspěvku na Redditu, nebude možné v novém Dragon Age napřímo ovládat parťáky, jako tomu bylo v předchozích dílech. Souboje se tak patrně budou od předchozích poměrně výrazně lišit, inspirací novému systému měl být dle slov údajného svědka 20minutového dema God of War z roku 2018. Oficiálních záběrů z hraní jsme se ale zatím stále nedočkali, a tak nezbývá než si na definitivní potvrzení (či vyvrácení) téhle změny ještě počkat.

Lokace a struktura

Zatím není jasné, jestli bude Dreadwolf disponovat otevřeným světem – dřívější díly se tomuto trendu vyhnuly, byť Inquisition slíznul porci kritiky za své příliš roztahané lokace a strukturu připomínající MMO. Pokud tedy v BioWare naslouchají zpětné vazbě, mohli bychom se opět dočkat většího množství lokací na rozdělené herní mapě Thedasu – snad tentokrát vyplněných nějakým smysluplným obsahem.

Vedle Tevinteru se mezi koncepty objevila třeba Necropolis z království Nevarra, které se nachází uprostřed Thedasu a podobně jako o Tevinteru se o něm ve hrách zatím také pouze mluvilo. V nějaké podobě se patrně vrátí i podzemní trpasličí labyrint Deep Roads.

zdroj: BioWare

Singleplayer, nebo multiplayer?

V duchu starších dílů počítejte s dlouhým příběhem zaměřeným na plejádu postav s hromadou dialogových voleb. V lednu 2022 se tvůrci nechali slyšet, že tvoří singleplayerový zážitek vystavěný na volbách, na nichž záleží.

Naopak nečekejte multiplayer, s nimž se v prvotních iteracích počítalo, ale po neúspěchu Anthem a dalších her coby služeb, a naopak úspěchu Star Wars Jedi: Fallen Order, se BioWare podařilo vydavatelství Electronic Arts přesvědčit, že přítomnost více hráčů není tím, po čem by hráči Dragon Age v první řadě toužili.

Možná se dočkáme nějakého multiplayerového režimu podobně jako v případě Inquisition nebo Mass Effectu 3, rozhodně ale nepůjde o středobod zážitku.