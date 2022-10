RPG Dragon Age: Dreadwolf už je hratelné od začátku do konce

27. 10. 2022 11:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Chystaný díl populární série fantasy RPG o sobě po několika měsících opět dává vědět. Generální manažer BioWare Gary McKay včera oznámil, že Dragon Age: Dreadwolf dosáhlo svého alfa milníku, což převedeno do lidské řeči znamená, že se hrou dá projít od začátku do konce. Tedy mohou si ji takhle procházet vývojáři, nikdo ani očkem nenaznačuje, kdy se nové Dragon Age chystá zamířit i mezi hráčskou veřejnost.

Od alfy je to přes k betu k leštění a vydání ještě pěkný kus cesty, ale McKay upozorňuje, že je dokončení alfy pro studio velká věc. Vývojářský tým se teď může začít plně soustředit na vylepšování grafiky, ladění hratelnosti a ujistit se, že má příběh správné tempo a kupříkladu dává smysl v kombinaci s progresí jednotlivých postav.

„Nyní, když jsme konečně schopní prožít celou hru, jsou mou nejoblíbenější částí postavy,“ píše McKay. „Ať už jsou to společníci, spojenci, nebo padouši, jsou vetkáni do hry způsoby, které berou koncept, jenž byl vždy součástí identity Dragon Age – příběhy lidí – a posouvají ho dál než kdy dřív. Postavy pomáhají dávat celý svět do kontextu, upozorňují na to, co všechno je v sázce, a já se nemůžu dočkat, až o nich začneme opravdu do hloubky diskutovat.“

McKay také prozradil, že dějištěm Dragon Age: Dreadwolf bude opravdu minimálně zčásti císařství Tevinter, kterému vládnou mágové a vzkvétá díky krvi a potu otroků. „Je tak vzrušující konečně našim fanouškům přinést části světa, o nichž jsme v minulosti hodně naznačovali, ale nikdy je nemohli pořádně prozkoumat – třeba Minrathous, hlavní město tevinterského císařství. Mluvili jsme o něm v předchozích hrách a teď ho konečně budete moct navštívit. Je to město vystavěné na magii a magií poháněné, přičemž způsob, jak se to projevuje v jeho vizuální identitě, hlavně ve srovnání s městy v Dragon Age dříve navštívenými, je zatraceně spektakulární,“ nadchl se McKay.

V závěru blogového příspěvku generální manažer BioWare uvádí, že chtějí být ohledně vývoje Dragon Age: Dreadwolf transparentní a připomíná, že kromě pokračování fantasy RPG studio pracuje také na novém Mass Effectu či na updatech pro MMORPG Star Wars: The Old Republic. Na novinky ohledně sci-fi série si prý máme ještě počkat – každoroční oslava dne N7 (7. listopadu) se nicméně blíží mílovými kroky.