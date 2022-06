V prosinci na Netflix dorazí anime Dragon Age: Absolution

15. 6. 2022 12:03 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Netflix ve spolupráci s BioWare chystá animovaný seriál na motivy série fantasy RPG Dragon Age. Šestidílná první série s názvem Dragon Age: Absolution dorazí na streamovací službu letos v prosinci.

Na čtvrtý díl hry nám nezbývá než napjatě čekat, v mezičase ale BioWare svůj fantasy svět rozšiřuje alespoň o jiné umělecké formy – knihy, komiksy a stolní RPG. Co se animovaných seriálů týče, bude Dragon Age: Absolution už třetím v pořadí po Warden’s Fall z roku 2010 a Redemption z roku 2011, Absolution se z nich ale má pyšnit největším rozpočtem a nejdelší stopáží.

Scénář k novému anime napsala Mairghread Scott, která se v minulosti podílela na animované adaptaci Strážců Galaxie, za celou produkcí seriálu pak stojí jihokorejské studio Red Dog Culture House, které má na svědomí mimo jiné loňský spin-off The Witcher: Nightmare of the Wolf.

O ději Dragon Age: Absolution zatím nic nevíme, poprvé v historii série nás ale seriál zavede přímo do Tevinterského císařství, nejstaršího státního útvaru v celém Thedasu, kterému vládnou kouzelníci-otrokáři. O Tevinteru se v předchozích dílech hodně mluvilo, ale zatím se obrazově nikde přímo neobjevil. Dle četných spekulací měl být dějištěm příští hry, Dragon Age: Dreadwolf.

Dle slibů Netflixu se můžeme těšit na ansámbl nových postav, kde nechybí elfové, mágové, rytíři, Qunari, templáři, démoni a další tvorové z oblíbeného fantasy univerza. Konkrétní obsazení ale zatím není známé.