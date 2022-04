Nový Mass Effect je v rané fázi vývoje, Dragon Age prý pokračuje skvěle, tvrdí BioWare

14. 4. 2022 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio BioWare kdysi patřilo k největším miláčkům herního světa, ovšem kdeže ty loňské sněhy jsou? Už Dragon Age: Inquisition z roku 2014 rozdělil fanoušky na dva názorové proudy, v případě Mass Effect: Andromeda už se dá hovořit o globálním zklamání a Anthem nelze označit jinak než jako gigantický průšvih.

I když je sestava současného BioWare samozřejmě úplně jiná než kdysi a s kolektivem zlaté éry toho má dnešní studio společného pramálo, pořád se ještě může v očích příznivců vykoupit. Pomoci k tomu mají dva chystané projekty z herních sérií, které patří k tomu nejcennějšímu, co nyní má studio k dispozici. Nový Dragon Age už se chystá řadu let, o pokračování série Mass Effectu jsme se dozvěděli na předloňských Game Awards.

Na oficiálním blogu edmontonského studia se nyní vývojáři pochlubili komunitě s tím, jaké pokroky rozjeté projekty dělají. Maciej Kurowski, technický ředitel příštího Dragon Age, vypichuje především kvalitní vývojářské nástroje, které mají nyní k dispozici. V minulosti byla řada problémů sváděna na engine Frostbite a zdá se, že budoucnost je o poznání zářnější.

„Na začátku tohoto projektu jsme si stanovili několik zásad, na které jsme se chtěli při tvorbě hry spolehnout, a tou nejvýznamnější z nich bylo mít k dispozici správné nástroje, které nejlépe vyhovují naší hře. Pevně věřím, že vývojáři jsou schopni být nejkreativnější, když minimalizujeme třecí plochy, se kterými se setkávají při své každodenní práci. Takže pokud jsou nástroje snadno použitelné a spolehlivé, je pro ně snazší být kreativní, což v konečném důsledku dělá hru mnohem lepší,“ uvedl Kurowski.

„Neustále se učíme a posouváme a s každou další hrou se zlepšujeme. Vždy se ale můžeme zlepšovat dál. Už se nemůžu dočkat, až vám povím víc o zajímavých věcech, které jsme pro Dragon Age udělali po technické stránce. Postavy bereme velmi vážně a děláme spoustu práce, abychom jim dodali více osobnosti, než tomu bylo v minulosti. Zatím nemohu říci více, ale časem to uděláme,“ dodal.

Vývoj Mass Effectu je podle blogového příspěvku zatím v rané fázi a bohužel si na konkrétnější informace ještě nějakou dobu budeme muset počkat. Ani jedna ze zmíněných her zatím nemá stanovené ani přibližné okno, ve kterém by měly vyjít. Držme vývojářů i sobě palce, ať to tentokrát stojí za to.

