BioWare se rozpovídal o Dragon Age i Mass Effectu, plakát prý nabízí 5 skrytých narážek

Gary McKay, generální ředitel BioWare, vydal na oficiálním blogu firmy novoroční vzkaz. V něm se rozpovídal o tom, jak byl rok 2021 náročný: Řeč byla například o drsné sněhové vánici, která loni v únoru zasáhla Austin, město, v němž firma sídlí.

McKay zmínil také fakt, že i přes těžkosti pandemie se BioWare dokázal přizpůsobit práci z domova. Navíc se společnost nově rozhodla najímat talenty z celé Severní Ameriky bez nutnosti se přestěhovat do Austinu. Potenciálně by tak mohlo studio získat zajímavé nové tváře do svého týmu.

Ve zprávě se McKay také poplácal po zádech, jak se vývojářům povedl launch Mass Effect Legendary Edition s tím, že doufá, že podobný úspěch budou mít i další projekty. Jmenovitě zmínil chystaný Dragon Age 4, na kterém „pracuje zkušený tým talentovaných vývojářů“. McKay zároveň potvrdil, že půjde o singleplayerovou hru s důrazem na různé volby, čímž snad konečně utišil drby, že by nový Dragon Age měl být multiplayer ve stylu Anthem.

V blogu se také McKay krátce zmínil o pokračování Mass Effectu. Na plakátu, který vyšel v listopadu v rámci oslav N7 Day, je prý schováno alespoň 5 různých narážek. Co konkrétně ředitel myslí, je otázka. Každopádně se sami můžete podívat níže.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect.



Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx