Příští Dragon Age v traileru nastiňuje příběh. Datum vydání ani název stále neznáme

11. 12. 2020 4:22 | Novinky | autor: Pavel Makal

Poslední letošní velká herní akce je za námi a ceny The Game Awards jsou rozdány, lhali bychom si ale do kapsy, kdybychom tvrdili, že se na ceremoniál díváme kvůli oceněním a ne proto, že tradičně bývá místem celé řady odhalení. Své místo v záři reflektorů dostal kromě oznámení nového Mass Effectu i další projekt studia BioWare - příští Dragon Age.

Ten se připomněl novým trailerem, jak jsme ostatně očekávali díky dřívějšímu příslibu vývojářů. Konečně jsme se dozvěděli trochu víc o tom, jak se vyvine příběh světa Thedas. Nové pokračování naváže na události posledního Dragon Age: Inquisition a postaví vás proti nepříteli, který vyjevil svou pravou tvář v závěru hry.

Elfí bůh zrady Fen'Harel, známý též jako The Dread Wolf, hrozí zničením světa, a to samozřejmě jako udatní hrdinové nemůžete dopustit. Trailer bohužel rovnou upozorňuje, že to, co sledujeme, nejsou záběry z hraní. O podobě finální hry si tak zatím nemůžeme udělat bližší obrázek.

Podobná nejistota dosud halí i termín vydání, osobně neočekávám, že bychom se hry měli dočkat v příštím roce. Nový Dragon Age (který v traileru není označen číslovkou a jeho pracovní podtitul zní Dread Wolf Rises) má vyjít na PC a novou generaci konzolí od Sony a Microsoftu.