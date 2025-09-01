Srpnové recenze na Games.cz: Skromná, ale o to lepší nadílka

V druhé polovině prázdnin se některé tituly vracely ke kořenům, aby nám připomenuly staré dobré časy, jiné se snažily inovovat a přinést něco svěžího. Ať už se jedná o chytrý mix survivalu a RPG, návrat do sicilského podsvětí, nostalgickou střílečku na kolejích, nebo kompetitivní roguelite s kartami, srpen rozhodně nezklamal. Pojďme se podívat na to, co nám tento měsíc přinesl.
Abiotic Factor – 9/10
„Chytrý mix survivalu a RPG s vtahujícím světem, který je víc než jen pocta Half-Life. Požene vás dál svým příběhem, který představí chytrou satiru, akci i horor, a zasype vás nápady, překvápky a novými vynálezy. Ať už budete pomocí odpalovače naostřených disků bojovat proti šmejdu z vesmíru, nebo jen s přiblblým úsměvem závodit po chodbách na kancelářských židlích, pobavíte se královsky,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.
zdroj: Playstack
Mafia: The Old Country – 8/10
„Mafia: The Old Country je návratem ke kořenům, který vsází na silný příběh, uvěřitelné postavy a dechberoucí atmosféru Sicílie. I když samotná hratelnost nepřináší nic nového a v akčních pasážích občas ztrácí dech, audiovizuální zpracování, filmová stylizace a důraz na vyprávění z ní dělají výjimečný zážitek. Poctivá gangsterka, kterou byste neměli minout,“ chválí novou Mafii Jakub Malchárek.
zdroj: Vlastní
The House of the Dead 2: Remake – 4/10
„Remake The House of the Dead 2 není přímo rozbitý a dá okusit nostalgickou jízdu střílečky na kolejích, které dnes už nevychází. Jeho největší problém je ale v tom, že většina novinek hru nezlepšuje, ale kazí, ať už mluvíme o ovládání na gamepadu, změnách u nepřátel, nebo o otřesném dabingu,“ odrazuje od nepovedeného remaku Michal Krupička.
zdroj: Forever Entertainment
Gears of War: Reloaded – 8/10
„Gears of War: Reloaded je krásnou připomínkou nekomplikovaných časů a chlapáckých fantazií. Mohla být v některých ohledech trochu více začištěná, ale pokud si chcete připomenout začátky války se Sarančaty, nebo vám chybí přímočará vysokooktanová řež, která je extrémně lineární, ale zato okamžitá, investovaná tisícovka se neztratí,“ hodnotí návrat jedné z klíčových sérií Xboxu Ondřej Partl.
zdroj: The Coalition
The Bazaar – 9/10
„The Bazaar s noblesou spojil automatické souboje, karty a hru, která působí jako roguelite, ale zároveň je kompetitivní, protože bossové jsou další hráči. Ani jeden z prvků není upozaděný. Kombinace stovek karet, profilování hrdinů i náhody, se kterou můžete pracovat, tvoří neskutečně zábavný a vybalancovaný titul, u kterého bez mrknutí oka necháte klidně stovky hodin a jen málokterá partie bude stejná,“ napsal ve své recenzi originální karetní záležitosti Michal Krupička.
zdroj: Tempo