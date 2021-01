Nejhorší hry roku 2020 podle Games.cz

9. 1. 2021 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Když tak procházíme naše recenze za uplynulý rok, kterých bylo bezmála 150, neubráníme se spokojenému úsměvu. Jak byl rok 2020 společensky jednou z nejtěžších zkoušek moderní historie, tak byl plodný na kvalitní hry. Možná jsme nerozdali tolik desítek (napočítali byste je na prstech jedné ruky), ale pro spočítání devítek by vám nestačily ruce ani tří lidí. A podobně na tom jsou i osmičkové hry.

No a když přeskočíme nudný střed a podíváme se na nejhorší hry, které našim redaktorům a přispěvatelům prošly v roce 2020 rukama, zjistíme, že jich naštěstí nebylo tolik. Pět bodů má méně než dvacet her a pro ještě nižší známky se sahalo naštěstí v pouhých sedmi případech. Pětky, čtyřky, trojky a jednu dvojku si nyní připomeneme v naší síni hanby.

P.S. U výroků recenzí uvádíme i jejich autory, abyste věděli, kdo se za vás dobrovolně obětoval a ušetřil vám čas i peníze.

5/10

„Stealth hra, která nezvládá stealth. Bojová hra, co vás nenechá bojovat. Zůstává jedině hutná atmosféra a povedený temný příběh, ale kvůli nim si toho vytrpíte víc než dost.“ – recenze Václava Pecháčka

„Bleeding Edge je jako Bridget Jones na tematické párty s běhnami a faráři. Téhle týmové rubačce zapomněli zavolat, že teď už je v módě něco úplně jiného a svou neoriginální hratelností a designem postav nikoho neoslní. Kdyby se jí dostalo intenzivní péče, mohla by být za pár let solidní, ale to už nebude zajímat vůbec nikoho.“ – recenze Šárky Tmějové

„Krátké, nezajímavé demo, které nefunguje ani jako ukázka naleštěnosti next-genu. I těch pár korun můžete investovat lépe.“ – recenze Pavla Makala

„Veskrze průměrný dungeon crawler, který sice překvapí propracovaností RPG prvků, ale veškeré nadšení ve vás zlikviduje nudnou a neustále se opakující hratelností, která je zabalená do nezajímavého audiovizuálu.“ – recenze Viléma Koubka

Corruption 2029 (The Bearded Ladies)

„Stále docela zábavné, ale jinak vesměs low-costové a odfláknuté „pokračování“ Mutant Year Zero. Vysloveně doporučit jej lze jenom skalním fanouškům předchůdce, jinak jsou na trhu mnohem lepší tahovky.“ – recenze Miloše Bohoňka

„Ambiciózní, ale nevyladěné. Krásné, ale plné chyb. Takové je Empire of Sin, žánrová směska o mafii za americké prohibice.“ – recenze Ondřeje Šváry

„FIFA 21 ve všem připomíná minulý ročník a to, co mění, mění k horšímu. Ze zápasů je sprintovací a kličkovací fraška, a to i v kariéře. Kariérní novinky nedávají smysl. A tak zbývá jenom jedna útěcha: Všechno to vypadá opravdu pěkně.“ – recenze Václava Pecháčka

„Zcela průměrná hra, která nakonec nevyniká ani vizuálem, ani soubojovým systémem. Počkejte si, až bude za pár měsíců v PS Plus, vyzvedněte ji a nikdy ji nehrajte.“ – recenze Pavla Makala

Here Be Dragons (Red Zero Games)

„Krásná grafika a zajímavé kostkové souboje samy o sobě nestačí. Chabý příběh, vyčpělý humor a absence jakéhokoliv pocitu progrese zabíjejí jinak zajímavý koncept. Here Be Dragons by byla mnohem zajímavější hrou ve světě, ve kterém by neexistovala konkurenční Dicey Dungeons.“ – recenze Patrika Hajdy

„Polským autorům se povedlo uctít dílo Franze Kafky na výbornou, nicméně herní aspekty značně pokulhávají. Pokud Kafku už teď zbožňujete, hru si vyzkoušejte, ale všem ostatním doporučuju sáhnout raději po knize.“ – recenze Zbyňka Povolného

„Na papíře docela dobrá variace na žánr heistů, v praxi nuda. Peaky Blinders: Mastermind působí víc jako tutoriál mistrovských plánů, které si ale nesmíte vyzkoušet. Příběhově i graficky nanejvýš průměrné, navíc bez dabingu.“ – recenze Šárky Tmějové

„Sezónní update nepřináší zhola nic nového – dokonce ani správné soupisky na novou sezónu, které by, zatraceně, přinášet měl! Ale pokud jste nehráli předchozí ročník, nabízí se vám skvělá šance, jak si levně pořídit výbornou fotbalovou hru.“ – recenze Václava Pecháčka

„Remaster Praetorians pouze zvedl rozlišení a přidal drobné kosmetické úpravy. Ani omlazenou grafikou se však nepodařilo zakrýt fakt, že tahle strategie zestárla opravdu špatně a moderního hráče bude nejen nudit, ale také frustrovat.“ – recenze Viléma Koubka

„Tradiční střílečka, co sice dobře zvládá to nejdůležitější, tedy pocit z akce jako takové, ale zážitek kazí špatným level designem, nedomyšlenými rozhodnutími a žalostným technickým stavem.“ – recenze Jana Slavíka

„Neortodoxní simulátor terénní jízdy je zpět a bažina zase jednou polyká náklaďáky jako bájný Saturn své děti. Špičková jízdní fyzika se v novém přídavku do Spintires snoubí s ucházející mapou Černobylu, ale zbytek hry bohužel zůstává pro srandu zmutovaným králíkům.“ – recenze Ondřeje Šváry

„Nový Warcraft III je stále výborná strategie, výrazně hezčí, než byla dřív. Ale taky výrazně rozbitější, plná nesmírně otravných chyb a nedodržených slibů. Navíc zabila svého staršího bratra.“ – recenze Václava Pecháčka

„Legion selhává v samotném jádru, ambiciózní možnost hrát za kohokoli ho nakonec sráží do průměru. Doporučit lze hlavně jako virtuální výlet do realisticky zpracovaného Londýna.“ – recenze Pavla Makala

4/10

„Když věštkyně Jolanda pronášela své legendární “velký špatný”, netušil jsem, že si její predikci spojím o pár let později právě s remasterem legendárních Commandos 2. Okleštěný obsah, silná cenzura, plané sliby. Achtung! Od tohohle ruce pryč.“ – recenze Michala Vojkůvky

Griefhelm (Johnny Dale Lonack)

„Pohledná, dobře ozvučená, atmosférická rytířská bojovka, která plytkou hratelností, nedomyšleným designem a technickými chybami spolehlivě láme vaz zábavě. Nebrat.“ – recenze Jana Slavíka

„Naprosto chápu, že to kdysi byla oblíbená hra, ale dnešním standardům už neodpovídá. Neotřelý způsob hraní by byl zajímavý i v dnešní době, kdyby si pro nás autoři nepřipravili pouhý port čtrnáctiletého dědečka.“ – recenze Zbyňka Povolného

Unto the End (2 Ton Studios)

„Skvělá audiovizuální prezentace a silná atmosféra nedokáží přebít frustrující hratelnost a technické závady. Recenzovaná verze pro Switch je navíc v handheldu hratelná jen velmi obtížně.“ – recenze Jana slavíka (recenze je sice letošní, ale hra vyšla loni, a proto má své místo v síni hanby)

3/10

„Tohle si tvůrci Project CARS za rámeček nedají. Vyprávění přesně podle mustru Rychle a zběsile je v pořádku, ale akční složce sypou hřebíky pod kola odpudivá grafika, bídné efekty, nečitelné prostředí, podivná fyzika, nezábavný jízdní model a nudná náplň misí.“ – recenze Patrika Hajdy

„Jsou na světě i horší věci (hladomor, genocida, tříčtvrteční kalhoty a dospělí muži na koloběžkách), ale většina z nich má dost soudnosti necpat se na Switch. Tenhle port si vaši pozornost nezaslouží.“ – recenze Pavla Makala

2/10

„Otřesná, otřesná věc. Pokud někdy budete chtít skončit s hraním, dejte si remake XIII, ten vás v rozhodnutí utvrdí.“ – recenze Pavla Makala