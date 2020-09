PES 2021 – recenze sezónního updatu

23. 9. 2020 18:30 | Recenze | autor: Václav Pecháček

Letošní díl série PES je zároveň úplně jiný a zároveň úplně stejný. Jak je tento paradox možný? Jednoduše: PES 2021 je unikátní právě tím, že nepřináší vůbec žádné změny. Až doteď se každý ročník pokoušel více nebo méně inovovat, a i když se třeba fanouškům dlouholeté fotbalové série nelíbil malý počet změn, nikdo by Konami nemohl s vážnou tváří obvinit, že vydává jen update soupisek.

Tedy až doteď. Teď se z toho vývojáři obviňují pro jistotu sami.

PES 2021 se skutečně oficiálně jmenuje Season Update a je to zkrátka PES 2020 v trošku jiném kabátku, s novými dresy a soupiskami. Vývojáři se k tomuto velmi netradičnímu kroku odhodlali proto, že chtějí raději pracovat na dalším ročníku, vyvíjeném od podlahy na novou generaci, a nestíhali by dělat dvě nové hry najednou.

Ročník 2021 na druhou stranu nestojí obvyklou prémiovou částku blížící se dvěma tisícům: Dáte za něj ani ne sedm stovek. Což je tedy stejně docela dost, pokud se vám někdo snaží prodat to, co by pár komunitních nadšenců dalo dohromady za pár večerů a zadarmo.

Situace je nejhorší pro všechny hráče, kteří vlastní PES 2020, protože, ačkoliv dostanou slevu, za svoje peníze neobdrží skutečně vůbec nic nového. Čekali byste třeba aspoň nějaké rebalancování? Úpravu věcí, které nefungovaly? Změny v dlouhodobě hrozném uživatelském rozhraní? Máte smůlu. Všechno je naprosto identické, akorát menu bliká tyrkysově, ne fialově, a z fotky se na vás ksichtí trošku jiný Messi.

Někteří zahraniční recenzenti zmiňují, že jim hra přijde pomalejší a taktičtější, ale já nesouhlasím. Kdybyste mi drželi u hlavy pistoli, rozdíl mezi ročníky bych nepoznal, a to jsem hrál oba dva hned po sobě, abych případné úpravy snáze objevil.

„Aspoň jsou tu ale ty nové dresy a soupisky, to už nadšencům za těch pár stovek určitě stojí!“ namítají někteří z vás a je to soudná námitka, jenže bohužel pramení z neznalosti toho, jak jsou nové dresy a soupisky doručeny.

Tak předně: Pokud jste si z internetu do ročníku 2020 stáhli komunitou vytvořené dresy a názvy týmů, aby se estetický zážitek blížil tomu, který nabízí konkurenční FIFA, v novém díle je bohužel nenajdete a opět se většinu času koukáte na ošklivá nelicencovaná trička a směšné vymyšlené názvy.

Nevím, jestli je technicky proveditelné, aby obě hry sdílely editovaná data, ale když už své hře říkáte Season Update, skoro bych řekl, že by to jít mohlo. Pak by se na hru dalo koukat do té doby, dokud komunita nevytvoří aktuální dresy pro novou sezónu.

zdroj: Konami

Ale dobrá, to je možná příliš zhýčkaný požadavek. Co ovšem zhýčkané rozhodně není? Chtít, aby hra, jejíž zdaleka největším lákadlem jsou aktualizované soupisky, nabízela… aktualizované soupisky.

Nedělám si legraci. PES 2021 úspěšně ignoruje velkou spoustu důležitých světových transferů a přinejlepším se je s velkým zpožděním snaží dohánět pomocí následných updatů. Když hra vyšla, sedl jsem si k ní a chtěl založit novou kariéru za některý tým z anglické Premier League. Hodně rychle jsem si to rozmyslel, když mi došlo, že se dívám na loňské soupisky doplněné jen o pár raných přestupů.

Konami má s aktualitou soupisek dlouhodobý problém, i loni museli hráči docela dlouho čekat na update, který jim fotbalisty přiřadil do správných týmů, ale to si můžou vývojáři dovolit, pokud vydávají novou hru, titul, který nabízí spoustu jiných lákadel. Dovolit si to rozhodně nemůžou, když jsou nové soupisky doslova tím jediným důvodem, proč si velké množství hráčů PES 2021 vůbec koupí.

Kdo bude ochotný nad tímhle kolosálním selháním přivřít obě oči, ten samozřejmě dostane vynikající fotbalovou hru, to je bez debat. Chcete vědět, jak vynikající? Přečtěte si moji recenzi na minulý ročník, kterou lze šmahem aplikovat i na ten letošní. Ve zkratce: Skoro všechno na hřišti je úplně super, skoro všechno mimo něj (třeba herní módy, multiplayerová podpora, interface) stojí za starou belu.

I tak je PES, letošní i loňský, pro pravověrného milovníka nejkrásnějšího sportu na světě tou vhodnější variantou než čím dál tím arkádovější FIFA (i když uznávám, že její letošní ročník jsem ještě nehrál). A tedy, pokud nevlastníte PES 2020, nabízí se vám dokonalá šance, jak si za pár stovek přivlastnit nový ročník. Jestli jste předchozí hru nehráli, může vám být úplně jedno, že je jí ta nová podobná jako vejce vejci.

A na PES 2021 mě potěšila ještě jedna věc. Sám se divím, že to píšu, ale byl to MyClub, místní verze kartičkového Ultimate Teamu, akorát taková… horší, méně návyková a v mnoha směrech zcela nedomyšlená. Jenže když jsem hru zapnul a zjistil, že kariéru se špatnými soupiskami se mi hrát nechce (a na jejich ruční úpravu jsem moc líný), MyClub mě zachránil.

Ona je totiž největší sranda v tomhle módu rozjíždět zbrusu nový tým. V minulém ročníku mě hodně rychle přestalo bavit hrát za ty největší superhvězdy proti těm největším superhvězdám, nudilo mě, že každý mač byl Messi proti Messimu, Maradona proti Maradonovi.

Jenže tady jsem opět začínal s kádrem ubožáků. Bylo skvělé se těšit na každou novou náhodnou posilu a doufat, že tentokrát už to konečně bude ten střední obránce, abych nemusel zase postavit zoufale pomalou šedesátku z thajské ligy. Vyžíval jsem se i v experimentování – co kdybych svého elitního defenzivního záložníka Casemira nechal hrát na stoperu a místo toho na štítu zkusil geniálního univerzála Nedvěda, který mi padl coby první, legendární karta, kolem níž jsem stavěl tým?

Po pár hodinách už se samozřejmě opět dostávám do staré rutiny, hodnocení žádného z mých hráčů nespadne pod 80, ale i tak jsou online zápasy vyrovnanější, realističtější a méně jednotvárné ve stylu: „Přihraj před vápno de Bruynemu, vystřel, vymeť šibenici.“ Takže bych skutečně lhal, kdybych tvrdil, že mi PES 2021 nepřineslo žádné potěšení.

Šance, jak levně ukořistit opravdu hodně dobrou fotbalovou hru.

Jenže mě taky vyprovokovalo ke spoustě nevěřících pohledů, k dumání nad tím, jestli si ze mě vývojáři dělají srandu a nad tím, jestli jsem si za svých pár stovek neměl koupit radši nějaký pěkný balón na skutečný fotbal (jenže nevím, jestli by mi potom Aleš povolil ho zrecenzovat).

Je to hra, která se mi strašně špatně hodnotí, protože pro majitele minulého ročníku je to zkrátka docela výsměch, aspoň do té doby, než se v Konami konečně probudí a začnou do hry pravidelně, bez otálení cpát nejnovější soupisky. Pro ostatní hráče se ovšem nabízí šance, jak levně ukořistit opravdu hodně dobrou fotbalovou hru.

Byl by to zajímavý příklad toho, jakým směrem by se sportovní hry v budoucnu taky mohly ubírat (skutečně inovativní titul jednou za pár let, mezitím levné updaty), kdyby byl ovšem pojat poněkud kompetentněji. Inu, končím svoje láteření – doufám, že vám prozradilo, zda je zrovna pro vás PES 2021 vhodnou hrou, nebo nikoliv.

Poznámka k hodnocení: Známka je v tomto případě skutečně velmi orientační, protože jak jistě sami chápete, aplikovat tradiční stupnici na takhle netradiční produkt je poněkud obtížné. Ale text hovoří jasnější řečí než jakékoliv číslo.