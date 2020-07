PES 2021 bude v podstatě jen aktualizací soupisek

16. 7. 2020 16:38 | autor: Václav Pecháček

Je to běžný úšklebek mezi všemi, co každoroční sportovní hry zas tak moc nemusí: „To jsi zase zaplatil 60 eur za update soupisek?“ Obvykle to není úplně spravedlivé obvinění, protože v každém díle FIFA, NHL nebo PES by se nějaké ty pěkné novinky našly. Ale v případě PES 2021 to je objektivní realita.

V Konami totiž chystají velký přechod na novou kapitolu série – ročník 2022 má být skutečně next-genový a využívat Unreal Engine (s velkou pravděpodobností nedávno představenou, úžasně vypadající pětku). Jenže objem práce na takhle náročném projektu znamená, že letošní ročník ostrouhá.

PES 2021 sice bude samostatnou hrou, ale nepřinese žádné nové prvky – spíš jen kosmetické úpravy jako aktuální dresy, obličeje či stadiony, no a samozřejmě taky nové hráčské soupisky. Za něco takového si samozřejmě v Konami nemůžou účtovat horentní sumy, takže čekejte výrazně nižší cenu než v případě předchozích dílů.

zdroj: Konami

Je to bezprecedentní krok, který určitě ještě prohloubí prodejní propast mezi PES a dominantní sérií FIFA – tedy aspoň krátkodobě. Dlouhodobou optikou mi dává smysl, že tým soustředí všechny svoje síly na vývoj té nejlepší možné fotbalové hry pro novou generaci, což je něco, co by se za pouhý rok práce (nebo méně, když počítáme všechny možné updaty pro již vydané hry) asi stíhalo docela těžko.

Ve skutečnosti je to možná nejlepší, i když velice riskantní způsob, jak nadvládu EA Sports přerušit. Představte si, že příští podzim vyjde FIFA 22, opět k nerozeznání podobná pěti předchozím ročníkům, a vedle ní PES 2022, nádherná, nejmodernější technologií poháněná simulace. Na to už by možná slyšel i ten kýžený mainstream, který pak bude utrácet miliony za loot boxy s fotbalovými kartičkami.