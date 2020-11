XIII Remake – recenze hry, která nikdy neměla vzniknout

27. 11. 2020 18:30 | Recenze | autor: Pavel Makal

Víte, mám vlastně velké štěstí. Hry na recenze si už dlouho můžu vybírat a ty tam jsou elévské doby, kdy jsem, odkázán na libovůli (a zlovůli) šéfredaktorů, musel zpracovávat záležitosti, o které nikdo nestojí. A díky dlouhým rokům prosezeným před nejrůznějšími obrazovkami už mám docela slušně vycvičený instinkt na to, co by se mi mohlo líbit, a co mě bude hořce ubíjet.

Začínám mít ale pocit, že onen instinkt prapodivně selhává. Možná je na vině otupení smyslů z karanténních opatření, nevím, ale už v případě Godfallu jsem šlápl vedle a v případě remaku XIII se dá hovořit spíš o šlápnutí do měkkého. Vítejte v recenzi na s přehledem nejhorší hru, s jakou jsem měl v posledních letech tu čest.

Okénko do historie

K tomu, abych po Třináctce sáhl, jsem měl vlastně docela dobré důvody. Kdysi jsem s nadšením přečetl belgickou komiksovou předlohu a krátce po pořízení PlayStationu 2 se dostal i k původní herní adaptaci, kterou v roce 2003 vydal Ubisoft.

I když se ani tenkrát nedalo hovořit o kdovíjakém zázraku, byla to doba, kdy hrám mnohdy k publicitě a výjimečnosti stačila jediná odlišnost od konkurence. V případě XIII to byla vydařená komiksová stylizace, která se neomezovala jen na cel shading, ale v různých situacích třeba na obrazovce otevírala sekundární komiksová okénka a doplňovala akci o klasická kreslená citoslovce. V mém případě šlo navíc o jedno z prvních seznámení s FPS žánrem na konzolích.

O sedmnáct let později přicházejí vývojáři z neznámého studia PlayMagic, aby si od vás pod hlavičkou vydavatelství Microids vzali těžce vydělaných 1 300 korun a na oplátku se vám vykáleli do napřažených rukou. Neočekával jsem, že se XIII dostane takové péče jako Demon’s Souls od renomovaných Bluepoint Games, ale šílenost, kterou si PlayMagic dovolili poslat na pulty obchodů, mě doslova vyděsila. Sice se za to už na internetu stačili omluvit, ale to je málo.

XIII vypráví příběh člověka se ztrátou paměti, který se probouzí na pláži s výhledem na vnadnou záchranářku, aby byl velmi rychle vhozen do spletité sítě intrik, tajných organizací, plánů na zničení světa a spousty střílení. Než si oko hráče-nemravy dosyta užije pohled na malovaná ňadra v upnutých rudých plavkách (Mitch Buchannon by měl radost), je nebohá záchranářka mrtvá a plážový domek cílem útoku.

Protože hra nedělá s akcí žádné cavyky, nebudu je dělat ani já se svou kritikou. Od první chvíle zaregistrujete naprosto otřesný pocit ze střelby, doplněný o nechtěně humorné animace umírajících nepřátel. Na to, že je XIII bohapustou střílečkou, vás dokáže hned v prvních pěti minutách přesvědčit o tom, že autoři nezvládli ani úplný základ svého poslání.

Fort-light

Tím ale strasti nekončí, protože ještě před prvním stisknutím kohoutku si všimnete odpudivé grafiky. Nevím, kdo ve studiu měl ten šílený nápad, nahradit komiksovou stylizaci odpornější verzí Fortnite, panáci a jejich obličeje jsou ale naprosto pekelným příkladem neumětelství a také potvrzením staré známé poučky, že když něco není rozbité, nemáš to spravovat.

Schválně jsem si na YouTube pustil několik minut záběrů z hraní původní hry a bez nadsázky tvrdím, že bych se na tenhle víc než dekádu a půl starý počin díval raději než na obludnost, kterou vytvořili PlayMagic.

zdroj: Microids

Některá prostředí remaku sice vypadají jakž takž hezky, za všechna lze jmenovat třeba skály v poušti, ale grafika a stylizace totálně popírají záměr původního díla. Představoval bych si naopak, že se současnými možnostmi půjdou autoři ještě dál, komiksových okének, která dokreslují děj, bude víc a budou nápaditější.

Ve skutečnosti se ale stále omezují jen na to, že vám čas od času ukážou, co se děje mimo váš dohled, případně při zásahu kuší nebo odstřelovačkou do hlavy proběhne několikaobrázková sekvence headshotu. Nepřátelům při umírání vyskakuje nad hlavou pořád jen to jedno obligátní „NOOOOO“, a ani efekty výbuchů nejsou tak pompézní, jak by v roce 2020 mohly (měly!) být.

Joudové s emšestnáctkami

Umělá inteligence ve hře úplně chybí. Panáci jsou zkrátka debilní, slabší výrazy nesedí a ani tento naplno nevystihuje závažnost situace. Na střední obtížnost nemáte šanci zemřít, leda byste na tom stran mozkové aktivity byli ještě hůře. Vlastně ne, zemřít můžete kvůli řadě bizarních chyb, ale o tom později.

Faktem je, že nepřátelé vás nedokážou zabít už jen proto, že vás v řadě případů ignorují. A to nejen v tradičních momentech, kdy zabijete jejich vedle stojícího kamaráda, ale i tehdy, když střílíte přímo do nich. Příslušníci oddílů SPADS jsou zjevně trénováni tím nejtvrdším způsobem, protože ani dávka z kalacha nerozhodí jejich sveřepé kamenné výrazy v odporných parodiích na obličeje.

Abych jen nekřivdil, v určitých situacích umělá inteligence dostane pořádnou nakopávací dávku ginkgo biloby a stane se navýsost bystrou. Zejména tehdy, když se některý z panáků rozhodne vyvolat jen tak z plezíru poplach, i když jste o několik místností jinde a nemá šanci o vás vědět. Skvělé je to zejména v situaci čerstvě po checkpointu, kdy to nemáte šanci ovlivnit a zvuk alarmu se rovná neúspěchu mise.

Stealth je nedílnou součástí hry, jenže jeho funkčnost je bohužel velmi diskutabilní a navíc hra není ani konzistentní v tom, kdy je hlasitá přestřelka problém a kdy ne. Někdy vám ukončí misi taková malichernost, jako že jste před deseti minutami nedbale uklidili tělo a někdo jej koutkem oka zahlédl. Hra vám to ale nijak nevysvětlí, a já tak musel asi 15x opakovat jeden zatrolený checkpoint, jen abych to nakonec vzdal a rozehrál celou misi znovu.

Během onoho opakování jsem ale měl skvělou možnost sledovat, jak se třeba postava, která má skriptovaně stát u automatu na dobroty, jen tak teleportuje na místo, kam jsem v předchozím pokusu přenesl její bezvládné tělo. Lahůdka.

Past vedle pasti

Technický stav je obecně zoufalý. Budete se propadat texturami do hlubin, sledovat šíleně se třesoucí modely nepřátel jak z hororů a poslouchat stále se opakující dvě hlášky jako ze zaseknuté desky. Skriptované sekvence se častokrát nespustí, čímž vás donutí zase loadovat, případně je vstup do nich neskutečně kostrbatý.

Momenty, kdy nemáte postavu pod kontrolou, jsou vysloveně směšné, protože se nezúčastněně díváte, jak hrdina stojí jako tvrdé Y, zatímco třeba do místnosti komicky přibíhá skupina nepřátel, která se následně způsobně zastaví, vytáhne zbraně a začne pálit, aniž by se tvrďák XIII třeba pokusil krýt. Pud sebezáchovy je pro hrdinu i jeho nepřátele zbytečným luxusem.

V téhle hře je problém třeba i jen vylézt po žebříku. Pokud se pečlivě nenasměrujete a nevlezete na něj přesným středem, patrně se zaseknete. Tím asi hra vyvažuje fakt, že protagonista leze samozřejmě bez držení. Jeden z posledních žebříků ve hře, vedoucí k závěrečnému střetnutí v raketovém silu, mě zhruba 10x zabil, protože se hrdina odmítl chytit a raději zvolil potupnou smrt pádem z dvaceti metrů.

Ano, chápete správně, v XIII jsou i boss fighty, nebo spíš parodie na ně. Utkáte se třeba s vojenským vrtulníkem, který si mě všiml ve chvíli, kdy mu zbývala zhruba třetina zdraví, do té doby se jen znuděně vznášel ve vzduchu. Bojovat budete i s hnusným mengeloidním doktorem, který v rozhovoru lituje toho, že nestačil jisté sestře předvést svůj nejsilnější nástroj, protože se mu chystala dát. Tohoto polodementního starce pak ztrestáte několika střelami do obličeje, zatímco on zmateně pobíhá po ordinaci, neschopen vám ublížit.

A takhle je to se vším. Finální souboj vám může zavařit jen tehdy, že zapomenete na prostorové záludnosti a přepadnete přes okraj.

Proč?

Nejhorší ze všeho ale je, že XIII není zábava hrát. Není tu zábavné střílení, byť máte k dispozici slušnou zásobu zbraní (mimochodem i přepínání mezi nimi je naprosto nespolehlivé a většinou se vám výběr z kruhového menu povede tak na třetí pokus), příběh po 17 letech působí vyčpěle a rozhodně netáhne kupředu a všechny ty technické problémy, vyskytující se doslova na každém kroku, vysávají život a chuť ještě se někdy věnovat videohrám.

Vzpomínám si, že zhruba v době, kdy vyšlo první XIII, psával Michal Rybka v Levelu občas o příšerných střílečkách, které vydávala společnost ValuSoft. Nikdy jsem žádnou z nich nehrál, ale Rybkovo zoufalé varování se mi vrylo hluboko do paměti a vytanulo mi na mysl právě u hraní téhle zhůvěřilosti.

Jeden bod, který XIII dávám, je za to, že vám hra v jedné misi umožní střílet příslušníky Ku Klux Klanu. A to je vždycky fajn. Ten druhý je za přítomnost harpuny, která se ve hrách zas tak často nevyskytuje. Prosím, prosím, vyhněte se téhle hře. Jestli vám ji někdo bude chtít věnovat jako dárek, NENÍ TO VÁŠ PŘÍTEL.