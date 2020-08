Fast & Furious Crossroads – nová hra podle Rychle a zběsile je hrozná

25. 8. 2020 19:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Studia netvoří jen vlastní série a unikátní značky, na které jsou posléze právem hrdá, jimiž se všude chlubí, pod které se ráda podepisují. Občas, aby se například zajistil hladký provoz firmy, se musí sáhnout po externích kontraktech, ke kterým možná vývojáři nemají takový vztah, a tak se je snaží co nejrychleji dokončit, splnit úkol, shrábnout odměnu a jít dál. Nemůžu si pomoct, ale přesně takhle si představuju vývoj Fast & Furious Crossroads.

Vin Diesel, herec, producent filmů Rychle a zběsile a kupodivu i majitel herního studia Tigon, si zřejmě zjistil, že jakési studio Slightly Mad tvoří dost dobrou závodní sérii Project CARS a rozhodl se navázat kontakt. A to by bylo, aby Slightly Mad Diesela odmítli.

Do videoherní adaptace hollywoodského bijáku se Vinovi podařilo dostat vlastní podobiznu i hlas, samozřejmě v roli Dominica Toretta, a ke stejnému kroku přesvědčil i Michelle Rodriguez alias Letty Ortiz a Tyrese Gibsona neboli Romana Pierce.

Těm je ale ve výsledném příběhu věnován o něco menší prostor než zbrusu nové dámské dvojce. Slečny Vienna Cole (zvaná kyberpunkovsky V) a Cameron Stone (které nikdo neřekne jinak než Cam) se zapletou do boje se zločineckou organizací Tadakhul poté, co se (marně) pokusí pomoci zadluženému kamarádovi Sebastianovi.

zdroj: Slightly Mad Studios

Film maskující se za hru

Zanedlouho se ocitnou na té nejbláznivější horské dráze pod sluncem a neobejde se to bez pomoci známější trojice hrdinů, kteří mají na kontě už slušnou řádku filmových dílů. Ne, příběh není ani v herní adaptaci ničím, co byste si byť jen na několik minut zapamatovali, ale jeho vyprávění je bohužel i tak to nejlepší, co Fast & Furious Crossroads nabízí.

Zdálo se mi, že aspoň polovinu hry tvoří příběhové cutscény, ve kterých vyniká chemie nových dvou hrdinek, zatímco Dom, Letty a Roman jsou starými, dobře známými postavami – drsnou Letty jen tak něco nerozhodí, dobrák Dom má vždy na prvním místě rodinu a otravný vtipálek Roman nejde pro hlášku daleko. Jeho neurvalá huba ho tentokrát dostala až do role dvojitého agenta a přiznám se, že jsem byl častokrát docela zvědavý, co přinese další otočka o 180 stupňů ve vyprávění.

Pokud budete k Fast & Furious Crossroads přistupovat jako zarytí fandové předlohových akčňáků, dostanete z hlediska příběhu a vyprávění přesně to, na co jste zvyklí. A vlastně to docela funguje. To se ale bohužel nedá říct o zbytku hry.

zdroj: Vlastní foto autora

Výbuch, kam se podíváš. Akorát se radši nedívej…

Akce by tu byla, to zase ne že ne. Zachází se přesně do takových absurdit, jaké v kině očekáváme, ať už jde o celou horu, která vám padá na záda, honičku s gigantickým vznášedlem, skákání z jedné nákladní lodi na druhou, nebo třeba snahu zastavit raketu uhánějící po nejdelší rovince na světě (věřte mi, je mnohem, ale mnohem delší než pověstná ranvej z Rychle a zběsile 6, klobouk dolů).

Ale to všechno dostává do zad rovnou několik kudel. Předně je to prostředí, které svým zasazením sice umí být poutavé, ale přestože jde o striktní koridor, ztratíte se v něm. Level design zkrátka není dobře čitelný, což způsobuje spoustu nechtěných odboček špatným směrem či okamžitou stopku z nevyčíslitelné rychlosti o strom.

zdroj: Slightly Mad Studios

Zastaralé šipky ohraničující křižovatky moc nepomohou, systém navigace je v dnešní době také nepříjemně pozadu. Nemůžete se spolehnout ani na zničitelnost prostředí, protože jednou něčím projedete jako nůž máslem, jindy vás vyhodí z rytmu miniaturní patníček. A někdy si vyhlídnete prázdnou mezeru, do které by se vešel i kamion, jen abyste narazili na jednu z miliardy neviditelných zdí.

Akci nepomáhá ani jízdní model, za který se ve Slightly Mad Studios musí stydět. Jistě, jde o arkádu toho nejhrubšího zrna, ale ani po skončení kampaně trvající někde mezi 4 a 5 hodinami nemohu prohlásit, že bych si na jízdní model zvykl a měl za sebou dostatek čistě projetých zatáček. Auta se ihned dostanou do smyku, jako by jela po náledí, a zpátky pod vaši kontrolu je vrátí jen prásknutí do stěny. Ježdění ubližuje i otřesná fyzika vašeho vozidla, kolizí a všech okolních předmětů.

„Oprášíme ten prototyp z roku 2010, ne?“

A pak je tu ještě grafika. Jako by se Fast & Furious Crossroads zasekla v předprodukční fázi, kde ještě není potřeba mít oku lahodící vizuál, stačí potěšit investory námětem. S něčím tak vizuálně zastaralým jsem se totiž hodně dlouho nesetkal. Od modelů postav přes naprosto suché, nudné prostředí až po nesmyslně nekvalitní efekty, které mají celou akci prodávat, je to bída, bída, bída.

Snad jen ta auta dokážou udělat radost. Sice nepoznáte rozdíl v ovládání, ale aspoň si vyzkoušíte několik desítek pěkných amerik, asiatů, teréňáků a supersportů včetně méně známých speciálů jako třeba monstrózní Devel Sixteen a Nio EP9. A dojde i na nezapomenutelné kousky z některých filmů.

Jenže ani hezká auta nezastíní fakt, že náplň misí je jednotvárná a nudná. Polovinu času trávíte bezduchou jízdou z bodu A do bodu B, na čas, a jen občas se k vám přidají policajti. Zbytek času trávíte narážením do všeho kolem sebe, abyste to sprovodili ze silnice, zničili tomu důležité součástky a zabránili tomu v příjezdu do cílové destinace. Až na dva nezajímavé závody vás už nic víc nečeká.

zdroj: Vlastní foto autora

Je sice fajn, že tvůrci zakomponovali používání nejrůznějších udělátek (střílení raket, čepele na kolech, EMP a další), ale proč proboha nabízejí jednu jedinou kameru úchylně nalepenou na zadek vozidla? V této hře se potřebujete rozhlížet, hledat cíle pro vystřelovací hák a vědět, kde se neustále nacházejí nepřátelé, ale hra vám v ničem z toho ani v nejmenším nepomůže.

Při hraní se tak nevyhnete zbytečné frustraci, kterou ještě podpoří velmi bídná umělá inteligence (okolní doprava do sebe neustále bourá a vlivem podivné fyziky jste často svědky levitujících, ztřeštěně poskakujících vozidel) a technické chyby. Jednou mi hra zamrzla a přiměla mě k restartu, jindy jsem se proglitchoval plotem, což srazilo „zdraví“ mého auta na absolutní minimum a misi jsem musel opakovat.

Onlinová rodina?

Pokud náhodou nebudete mít dost po odehrání kampaně, která naštěstí není moc natahovaná, čeká na vás multiplayer. A ten je poměrně zajímavý. K dispozici je jediný režim 3v3v3, tedy souboj hrdinů, záporáků a policistů s několika rozdílnými úkoly. Záporáci například musí ochránit dodávku před zničením, hrdinové ji musejí zničit, než dojede do cíle, a policisté musí všech těchto šest hráčů pochytat.

Multiplayer umí být zábavný, obsahuje systém progrese odemykající nová vozidla (i ta, která v kampani neuvidíte), jejich polepy, SPZky a vylepšení jejich vybavení. Neměl jsem problém se zapojením do hry, takže někdo Fast & Furious Crossroads momentálně skutečně hraje. Ale multiplayer umí být stejně jako celá hra velice zmatečný a je v něm natolik nečitelný bordel, že občas prohrajete, aniž byste tušili proč.

zdroj: Vlastní foto autora

Hra? Teď raději film, ale možná časem…

Fast & Furious Crossroads není důstojnou adaptací Rychle a zběsile. Tohle si filmová série, na kterou obvykle stojí za to zajít do kina, nezasloužila. Přesto si myslím, že těm nejvěrnějším a nejzarytějším fandům univerza s obrovskou schopností odpustit všemožné herní přešlapy dokáže místy udělat radost. Jen ne za plnou cenu. Ani poloviční. Ani čtvrtinovou...

Počkejte prostě na pořádnou vánoční slevu (možná letošní, možná ještě několik let vzdálenou), pokud máte chuť na typické Rychle a zběsile, na klasický céčkový příběh, bohužel doprovázený zpackanou akcí a nudnou náplní. Jako bonus se díky sběratelským předmětům dozvíte i pár zajímavostí z natáčení brzy již nonalogie. Když od téhle hry nebudete čekat vůbec nic, možná i něco dostanete.