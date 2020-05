Mick Gordon už další hudbu pro Doom nesloží, podle id Software je spolupráce s ním obtížná

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia PS4 Pro Xbox One X

Když si poslechnete finální verzi soundtracku k Doom Eternal, možná v ní uslyšíte něco… divného. Se samotnou hudbou není nic špatně, ale výsledný mix je na cédéčku i na streamovacích službách v dost otřesné kvalitě. Skladatel Mick Gordon se před pár týdny vyjádřil, že za mixem většiny skladeb vůbec nestojí on a že šlo patrně o jeho poslední práci na Doomu. Teď se o vykreslení situace snaží i druhá strana, id Software. Ve zkratce? Na Gordona není zrovna moc spolehnutí.

Soundtrack k Doom Eternal je podivně zkomprimovaný, což by od mistra zvuku Micka Gordona čekal asi málokdo. Skladatel a audio designér, který v minulosti spolupracoval kromě Doomu třeba taky na dalších hrách vydávaných Bethesdou (Prey, Wolfenstein) se ke stavu hudebního doprovodu poslední pekelné řežby vyjádřil na Twitteru: „Nemíchal jsem je já, a kdyby ano, nezněly by takhle. Měli byste poznat rozdíl v té hrstce, kterou jsem míchal (skladby Meathook, Command and Control atd.).“

Okolnosti nasvědčovaly tomu, že Gordon dostal během spolupráce padáka, protože když se ho jeden z fanoušků v soukromých zprávách zeptal, jestli bude dělat na hudbě k případnému pokračování, dostal odpověď, že Mick o „jakékoliv budoucí spolupráci velmi pochybuje“. Zejména soundtrack k Doomu z roku 2016 je velmi ceněný mezi fanoušky i kritiky, takže je celá záležitost náhlého ukončení spolupráce a odchodu od rozpracovaného projektu skutečně pozoruhodná.

Včera večer se na Redditu objevil otevřený dopis od producenta id Software Martyho Strattona, který má tenhle spor hráčům trochu objasnit. Stratton v něm přiznává, že Mick Gordon míchal pouhých 12 z 59 výsledných skladeb, zbytek upravoval hlavní audio designér studia. Zároveň chce ale zabránit spekulacím o tom, jestli skladatel dostal dostatek prostoru vyjádřit svobodně svou kreativitu.

„Když se Micka někdo zeptal na jeho budoucnost kolem Doomu, odpověděl, že pochybuje, že s námi bude znovu spolupracovat. To mě překvapilo, protože jsme až dosud nikdy nemluvili o možném ukončení spolupráce – ale ano, je to komplikovaný vztah. Nikdy nešlo o kreativní spory. Mick měl prakticky neomezenou kreativní svobodu ohledně hudby a mixu v nových Doomech a myslím, že výsledky byly ohromující. Jeho hudba naše hry definuje – stejně jako je hudba Bobbyho Prince symbolem původních Doomů z 90. let.“

„Když ale pomineme talent, produkční stránka vývoje byla problematická a problémy s komunikací narušily naši důvěru. Na loňské E3 jsme oznámili, že oficiální soundtrack přibalíme ke sběratelské edici hry. V té době jsme s Mickem neměli smlouvu na oficiální soundtrack kvůli tomu, že už tehdy měl problém nám dodávat podklady pro samotnou hru a my ho nechtěli zatěžovat dalšími záležitostmi. Po debatě s Mickem letos v lednu jsme se dohodli, že nám potřebné materiály pro soundtrack dodá na začátku března, abychom ho stihli přibalit ke sběratelské edici při vydání. Obsahovat měl minimálně 12 skladeb s příslibem peněžního bonusu za včasné dodání s tím, že má úplnou tvůrčí svobodu.“

Na konci února nicméně Gordon studiu oznámil, že hudbu včas dodat nestíhá a požádal o prodloužení termínu do poloviny dubna, ale s tím, že výsledný mix bude mít přes dvě hodiny. Studio mu vyhovělo, a dokonce posunulo datum, kdy se dodání považovalo za včasné, aby Gordon nepřišel o odměny. Zároveň se muselo připravit na možnost, že v některých zemích za sběratelské edice bude muset vracet peníze, protože nebudou kompletní.

Na začátku dubna se studio začalo obávat, že se soundtracku opět včas nedočká. Stratton prý tehdy poprosil hlavního audio designéra Chada Mossholdera, jestli by se nepokusil ze souborů ze hry poskládat svou vlastní verzi soundtracku pro případ, že by Gordon ani tentokrát nic nedodal. A to je přesně ten důvod, proč výsledný mix zní tak, jak zní – Mossholder neměl přístup k původním nahrávkám, ale pouze ke komprimovaným klipům ze hry, z nichž se snažil poskládat něco jakžtakž použitelného.

Micka Gordona o tomhle plánu Stratton informoval s tím, že měli s Mossholderem spojit síly a poskládat celý soundtrack společně. Gordon prý tehdy slíbil 12 skladeb se zhruba hodinovou stopáží, ale dodal jich pouhých 9 a ani ty nebyly ve stavu, který od něj Stratton očekával: „Byl tam jen jeden track s drsnou, bojovnou muzikou, většina těch ostatních byl spíš ambient. Chtěl jsem si s ním zavolat a probrat to, ale odpověděl, že se o další skladby z boje snažil, ale že jsou to pro něj ty nejtěžší. Sám navrhl, že pokud je potřeba více intenzivní bojovné hudby, máme použít tu Chadovu.“

„Řekl jsem mu, že když dodatečné bojové skladby dodá brzy, dostanou se do soundtracku, případně je vydáme později jako bonusy. Mick dodal 2 výsledné skladby, které jsme do výběru zahrnuli, a popřál nám štěstí,“ popsal Stratton zdánlivý konec aféry. Alespoň do doby, než si Gordon veřejně postěžoval na to, jakou roli (ne)hrál v celém procesu. Údajně mu vadilo i to, že byl Mossholder označený za spoluskladatele, což ale podle Strattona není pravda.

„V metadatech je Mick označený jako jediný skladatel a tvůrce alba. U skladeb, které editoval id Software je Chad označený za spolutvůrce, což nám přišlo jako nejschůdnější možnost, jak rozlišit, které skladby upravoval on a které Mick,“ vysvětluje. Údajně ho k takto rozsáhlému vyjádření přiměly právě osobní internetové útoky na Mossholdera. Gordon je prý označil za „zneklidňující“, ale zároveň se audio designéra nijak nezastal.

Co tedy tahle situace znamená pro budoucnost hudebních doprovodů her od id Software? Strattona sice Gordonovo prohlášení o konci spolupráce překvapilo, zároveň je ale studio připraveno si najít jiného dvorního skladatele. Na soundtracku k DLC pro Doom Eternal se tak prý už Mick Gordon podílet nebude.