Jak zní peklo? Podívejte se do zákulisí nahrávání soundtracku Doom Eternal

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Streamovací služba Google Stadia má po neslavném listopadovém startu co zlepšovat. V Česku zatím stále dostupná není, i když to by se letos mělo změnit, ani v zahraničí ale v domácích podmínkách nefunguje zdaleka tak skvěle, jak si Google před spuštěním maloval. Google to ovšem nevzdává a letos by kromě nových her mělo přibýt také streamování ve vyšším rozlišení a podpora více modelů telefonů. celý článek