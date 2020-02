Doom Eternal předvádí multiplayer, kde si to Doom Slayer rozdá se dvěma démony

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Šárka Tmějová

Peklo se na Zem vrátí letos na jaře a kromě singleplayerové kampaně nás v Doomu Eternal v březnu čeká taky několik multiplayerových módů. Ten s názvem Battlemode se teď předvádí ve dvanáctiminutovém videu na IGN. V utkání na život a věčné zatracení se proti sobě postaví unikátní a jedinečný Doom Slayer a… dvojice běžných, naprosto zaměnitelných démonů. Hej, to není moc fér!

Asymetrický multiplayer Doomu Eternal komentují redaktoři IGN spolu s vývojáři. Šéf vývoje Hugo Martin o Battlemode říká: „Z jedné strany je to o schopnostech, z té druhé o týmové hře a taktice. Je to hra na kočku a myš, ale Slayer je rozhodně kočka a démoni, přestože jsou to obrovští hnusáci s raketami místo rukou, jsou rozhodně myšky.“

Pravidla jsou ve světě Doomu velmi zřejmá – brutálně se povraždit. Doom Slayer má po ruce celý svůj širý zbraňový arzenál, démoni se naproti tomu mohou navzájem oživovat, takže pokud jeden z nich žije, má ten druhý šanci na záchranu. Oba mají také několik svých schopností, třeba vyvolávání slabších pohůnků. Svou nemesis mohou vidět skrz zdi, pokud ji pozoruje druhý z démonů, ale když se mu z dohledu ztratí, musí si Doom Slayera zase najít. Dřív, než si on najde je, pochopitelně.

Podle id Software bude Battlemode tím hlavním multiplayerem pro Doom Eternal, který se nedočká „tradičních multiplayerových módů“. Tvůrci se tak rozhodli kvůli tomu, že v rebootovaném Doomu z roku 2016 se multiplayer u hráčů nechytil tak, jak si představovali – a tehdy v něm figurovaly spíše tradičnější střihy pravidel.

„V rebootu jsme si vzali od každého trochu a splácali to dohromady. Fanouškům ani nám neuniklo, že to není to pravé. Proto jsme tentokrát multiplayer dělali v rámci jednoho týmu a hodně se na něj soustředili. Je to jako hrát Doom, ale s kamarády,“ řekl k tomu loni producent Marty Stratton.

Pekelná řežba Doom Eternal vychází 20. března na PC, PlayStation 4, Xbox One a Google Stadia. Letos, ale později, by se měla objevit i na Switchi.