Doom Eternal v březnu vyrve vnitřnosti všem pozemšťanům

- Video autor: Šárka Tmějová

Pátý Doom v rámci série a přímé pokračování rebootu z roku 2016 sice potkal odklad, druhý trailer pro Doom Eternal je ale ještě víc bulvyrvoucí než obvykle. Píše se rok 2151 a matičku Zemi obsadili zplozenci pekel, kteří se bojí jedné jediné věci – a tou jste VY. Nové zbraně, noví nepřátelé, spousta akce našlapané přesně tak, jak ji máte rádi, a dokonce se zdá, že Doom bude mít… i příběh?

Doom Slayer se dočkal kupříkladu nového laserového meče. Kromě toho, že se ho démoni trochu bojí, tentokrát zřejmě nakoukne i do vnitřních pekelných machinací a možná bychom se mohli dočkat i andělů. Ale co nás všechny zajímá nejvíc, je samozřejmě brutální krvavá řežba. Doomguy stíná hlavy, vtlačuje oční bulvy a kropí nepřátele kulometem jako za svých mladých let. Je to barevné, vybuchuje to, má to metal, zkrátka všichni víme, s kým máme tu čest.

Šéf programátorů id Software, Billy Khan, se nechal slyšet, že je Doom Eternal nejlepší hrou, kterou studio kdy vytvořilo: „Je to boží. Nemůžu se dočkat, až si ho všichni zahrajete. Žádné sekání. Souboje jsou plynulé. Díky idTechu 7 se tam vejde spousta grafických detailů. Grafika je nádherná. Těšte se!“

Cílem týmu nebylo jen jednotlivé lokace zvětšit, ale také je udělat rozmanitější – peklo na Zemi má mnoho podob, a proto je i typů démonů dvojnásobek oproti Doomu z roku 2016. Engine id Tech 7 vyvinuli id Software prakticky Doom Eternal na míru a tentokrát si sami dělali i multiplayer, namísto outsourcingu. Hra vás bude opět odměňovat za co nejagresivnější styl hraní, s plížením nebo opatrným vykukováním zpoza růžku tady nepochodíte.

Hodně zajímavě zní taky Invasion, variace na asymetrický multiplayer, kde se můžete cizímu hráči připojit do jeho singleplayerové kampaně, ale namísto kooperace budete hrát za pekelná stvoření. Mód dorazí do hry zdarma krátce po vydání.

Po odkladu z listopadu 2019 bude Doom Eternal připravený zavařit vaše PC, PlayStationy 4 a Xboxy One 20. března 2020. Jedním z předobjednávkových bonusů je Doom 64, který se tak poprvé dostane na moderní zařízení a kromě trojice zmíněných platforem se v tomto případě peklo podívá i na Switch.