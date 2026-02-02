Jaké hry vyjdou v únoru?

Hned zkraje druhého měsíce roku 2026 vaše nervy prověří Nioh 3. Přesedláme mezi zprohýbané plechy v návratu kultovního Carmageddonu. Zušlechtíme si svoji kočičí partu v Mewgenics, a hlavně se vrátíme do Raccoon City v Resident Evil Requiem. Nový rok se nám konečně začíná pořádně rozjíždět.
6. 2. Nioh 3 (PlayStation 5, PC)
Nioh 3 je akční RPG zasazené do temného, mytologií prosáklého Japonska, které navazuje na brutální soubojový systém a náročnost předchozích dílů a dál je rozvíjí směrem k větší otevřenosti a variabilitě. Hra staví na rychlých, technicky precizních soubojích, důrazu na správné načasování, práci s ki a široké nabídce zbraní i bojových stylů, přičemž opět kombinuje historické reálie s démonickým folklorem. Novinkou třetího dílu bude možnost přepínat mezi dvěma postavami, respektive herními styly – samurajem a nindžou.
6. 2. Carmageddon: Rogue Shift (Switch 2, PlayStation 5, PC, Xbox Series)
Carmageddon: Rogue Shift navazuje na tradici kultovních arkádových závodů, kde rychlost, destrukce a černý humor mají přednost před pravidly i slušností. Hra staví na otevřených tratích plných zkratek, pastí a civilistů, kteří se znovu stávají nedílnou součástí bodování, přičemž modernizuje fyziku, model poškození i agresivní chování soupeřů. Důraz je kladen na svobodu přístupu k závodům – vítězství lze dosáhnout dojezdem do cíle, zničením protivníků nebo kompletním vyčištěním mapy – a na výrazně stylizovanou prezentaci, která si bere inspiraci z postapokalyptické estetiky i satiry konzumní společnosti. Potěší také možnost vylepšovat si vůz a návykové roguelite mechaniky.
10. 2. Mewgenics (PC)
Tvůrce Binding of Isaac je tady s novou hrou a je stejně ujetá, jako jeho předchozí tvorba. Edmund McMillen s Mewgenics představuje extrémně hluboké tahové RPG, ve které kříážíte kočky, abyste vyšlechtili partu bojovníků s co nejlepšími vlastnostmi a mutacemi. Přes 1200 schopností, 900 předmětů a stovky nepřátel a bossů prověří jak vaše eugenické schopnosti, tak strategické myšlení a umění tvořit rozličné rozbité buildy.
12. 2. Mario Tennis Fever (Switch 2)
Mario Tennis Fever je arkádový tenis kombinovaný s typickou hravostí a nadsázkou světa Maria. Zápasy staví na jednoduchém ovládání, rychlých výměnách a výrazných speciálních úderech jednotlivých postav, přičemž každá z nich nabízí unikátní styl hry ovlivněný rychlostí, silou a speciálními schopnostmi. Vedle klasických duelů hra sází na bláznivé herní módy, dynamické kurty s překážkami a lokální multiplayer, kde chaos, timing a správné použití speciálních mechanik rozhodují víc než tenisová preciznost.
12. 2. Disciples: Domination (PC, Xbox Series, PlayStation 5)
Disciples: Domination navazuje na temnou fantasy strategii sérii a rozšiřuje ji o ambicióznější správu říší, rozsáhlejší mapy a důraz na dlouhodobé důsledky každého rozhodnutí. Tahové souboje zůstávají jádrem hry, ale jsou obohaceny o hlubší schopnosti jednotek, výraznější rozdíly mezi frakcemi a morální volby, které ovlivňují nejen armádu, ale i podobu ovládaných území. Hra klade důraz na pomalé, promyšlené tempo, bezútěšnou atmosféru a pocit nevyhnutelného úpadku světa, v němž hráč neusiluje jen o vítězství, ale o samotnou nadvládu nad rozpadající se realitou.
13. 2. High on Life 2 (PlayStation 5, Xbox Series, PC)
High on Life 2 navazuje na šílený mix akční střílečky a absurdního humoru, kde zbraně znovu mluví, komentují každý krok hráče a neustále boří čtvrtou stěnu. Pokračování rozšiřuje bizarní mimozemský svět o větší volnost při plnění úkolů a ještě výraznější interakci mezi hráčem, zbraněmi a okolím. Souboje zůstávají svižné a nápadité, tentokrát ale doplněné o větší variabilitu schopností a situační humor reagující na styl hraní, zatímco příběh dál paroduje herní i popkulturní klišé s cílem bavit, provokovat a překvapovat na každém kroku.
18. 2. Star Trek: Voyager – Across the Unknown (Switch 2, Xbox Series, PlayStation 5, PC)
Star Trek: Voyager – Into the Unknown staví na atmosféře sci-fi seriálu Voyager, která hráče vrhá hluboko do neprobádaného prostoru Delta kvadrantu, kde je každý kontakt s cizí civilizací potenciálním rizikem i příležitostí. Těžištěm je kombinace příběhových rozhodnutí, průzkumu neznámých sektorů a strategického velení posádce, přičemž hra klade důraz na morální dilemata, diplomacii a přežití daleko od domova. Vedle vesmírných střetů a technických krizí na palubě se Into the Unknown soustředí hlavně na pocit izolace, improvizace a odpovědnosti kapitána, který musí udržet loď i posádku pohromadě tváří v tvář zcela neznámému vesmíru.
19. 2. Styx: Blades of Greed (Xbox Series, PlayStation 5, PC)
Styx: Blades of Greed rozvíjí stealthovou akci s cynickým goblinem v hlavní roli a klade důraz na tiché plížení, vertikální level design a chladně vypočítavou hratelnost. Hra nabízí rozsáhlejší a otevřenější lokace plné alternativních cest, pastí a možností, jak nepřátele obejít, zmást nebo zlikvidovat bez přímého střetu. Nové schopnosti, výroba vybavení a práce s prostředím posilují pocit svobody, zatímco příběh dál staví na Styxově chamtivosti, sarkasmu a přežívání ve světě, kde platí jediné pravidlo: kdo není dostatečně mazaný, ten nepřežije.
25. 2. Reigns: The Witcher (iPadOS, PC, iOS, Android)
Jen výjimečně tady upozorňujeme na mobilní hry, ale v případě Reigns: The Witcher nemůžeme jinak. Známý „tinderovský“ koncept her Reigns přichází i do světa Zaklíče. Hra staví na kombinaci příběhových voleb a šedých kompromisů, kde správné řešení často neexistuje. Důraz je kladen na osobní příběh, následky rozhodnutí a syrovou atmosféru s trochou toho humoru. Odemykání nových postav, konců hry i dalších příběhových cestiček vám ukrátí nejednu jízdu MHD.
26. 2. Towerborne (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
Towerborne je kooperativní akční brawler. Hráč se ujímá role bojovníka chránícího poslední útočiště lidstva – tajemnou Věž – a vyráží do nebezpečného světa plného nestvůr, výprav a postupně se měnících výzev. Hra kombinuje přístupnost arkádové mlátičky s postupným vývojem postavy, sbíráním výbavy a schopností, přičemž klíčovou roli hraje spolupráce, sdílení rolí v týmu a neustálý pocit návratu domů, odkud se znovu a znovu vyráží do boje. Čeká na vás obrosvký svět k objevování a pořádná porce zábavy pro až čtyři hráče.
27. 2. Laysara: Summit Kingdom (PC)
Laysara: Summit Kingdom je budovatelská strategie zaměřená na přežití a rozvoj horského království na svazích velehor, kde každý špatný krok může znamenat doslova lavinu problémů. Hra klade důraz na pečlivé plánování, práci s terénem a zvládání přírodních hrozeb, jako jsou sesuvy půdy, nedostatek zdrojů nebo drsné počasí, které neustále testuje stabilitu osady. Místo expanze do šířky se hráč učí růst vertikálně, hledat rovnováhu mezi ambicí a bezpečím a budovat město, které nejen prosperuje, ale především přežije na samé hraně možností.
27. 2. Resident Evil Requiem (Switch 2, PC, Xbox Series, PlayStation 5)
Návrat hororové slavného hororu střídá pomalou a tísnivou hratelnost za bezbrannou Grace Ashcroft a akční pasáže se známým Leonem S. Kennedym. Opět zavítáme na místo, kde to všechno začalo – do Raccoon City. Devátý díl Resiho slibuje propracovanější zombie, skutečnou hrůzu, brutální souboje a otevřenější lokace, ve kterých číhá odporné nebezpečí na každém rohu.
Další hry, které vyjdou v únoru:
3. 2. The Last Starship (PC)
3. 2. Aces of Thunder (PC, PlayStation 5)
5. 2. Menace (PC)
5. 2. Dragon Quest VII Reimagined (PC, Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series)
6. 2. PGA Tour 2K25 (Switch 2)
6. 2. JDM: Japanese Drift Master (PlayStation 5)
11. 2. Romeo is a Dead Man (PC, PlayStation 5, Xbox Series)
11. 2. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2, PC, Xbox Series)
13. 2. Reanimal (Xbox Series, Switch 2, PC, PlayStation 5)
17. 2. Avowed (PlayStation 5)
17. 2. Age of Empires II: Definitive Edition – The Last Chieftains (Xbox Series, PC, PlayStation 5)
24. 2. Tides of Tomorrow (PlayStation 5, PC)
27. 2. Resident Evil 7: Biohazard (Switch 2)
27. 2. Resident Evil Village (Switch 2)