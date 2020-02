Google Stadia je budoucnost hraní. A šéf Xboxu to moc dobře ví

Stadia

KOMENTÁŘ - Téma autor: Adam Homola

Budoucnost není v digitálu, ale v cloudu. Víme to všichni a některé z herních i technologických společností se na to adekvátně připravují. Z těch tradičních herních firem je nejviditelnější Microsoft, který se na nevyhnutelnou budoucnost chystá velmi svědomitě. Proto mě aktuální výrok šéfa Xboxu vůbec nepřekvapuje.

Phil Spencer totiž v rozhovoru pro Protocol řekl, že jakkoliv Nintendo i Sony respektuje, jako své konkurenty je nevidí. Podle něj jsou pro Xbox největší konkurencí do budoucna Amazon a Google. Ty si přitom s hrami většina tradičních hráčů neasociuje, byť se obě firmy věnují hrám už řadu let.

Velkou výhodou Amazonu a Googlu je fakt, že na poli cloudových služeb a serverů jde o ty největší hráče. A vtip je v tom, že Microsoft není se svou cloudovou infrastrukturou Azure o nic pozadu. O něčem takovém se může Nintendu i Sony jen zdát.

Jen těžko jde rozporovat, že právě cloudové hraní je budoucnost. Budoucnost nebude mít nálepku Google Stadia, GeForce Now, xCloud nebo PlayStation Now. Budoucnost jsou všichni tihle a řada dalších dohromady. Stejně jako má dnes skoro každý svůj vlastní obchod, bude mít v budoucnu skoro každý svoji cloudovou streamovací platformu. Ani v Hollywoodu není jen Netflix.

Tu nejlepší a nejsmysluplnější vizi zatím prezentoval Google. Kamarád mi pošle odkaz, kliknu a do pár vteřin hraju. Neřeším stahování, loadingy, patche, hardwarové nároky... Stejně instantně, jako teď kliknu a koukám na video na YouTube. Google bohužel vizi zatím jen prezentoval, protože v reálu Stadia sice funguje, ale do vysněné vize Phila Harrisona má ještě daleko.

Skrz strop

PlayStation 2 je s více jak 155 miliony prodanými kusy králem. Prodá se někdy nějaké konzole víc?

Právě budoucnost v duchu Google Stadia má potenciál dostat ke hraní násobně víc lidí než sebelepší konzole. Všimli jste si totiž toho stropu? Prvního PlayStationu se neprodalo deset milionů kusů, dvojky se neprodalo třicet, trojky padesát a čtyřky sto milionů. Majitelstvo konzolí s každou další generací nijak výrazně neroste. Ty nejúspěšnější konzole se zastropují kolem sto milionů prodaných kusů za dekádu a pak se začíná nanovo.

Pokud by tak byl PlayStation 5 víceméně stejný jako čtyřka, zase skokově výkonnější krabička pod televizi, s cenovkou cca 300 až 600 dolarů a hrami za desítky dolarů, nikdy se ho neprodá půl miliardy kusů.

Microsoft si to uvědomuje a zdá se, že na tuhle budoucnost je připraven lépe než Nintendo a Sony dohromady. Je sice skvělé, že se Switch prodává jako rohlíky a že Sony nedávno bouchalo šampaňské u stomiliontého PlayStationu 4, ale to je žalostně málo. Prodeje PS4 zpomalují – zase tady začínáme narážet na strop.

Spencer to tak v novém rozhovoru nenaznačuje, ale říká zcela jasně: konečným cílem je dostat hry k sedmi miliardám lidí. A šéf Xboxu by se tuze nerad přetahoval o pár desítek milionů hráčů s Nintendem a Sony, zatímco Amazon a Google se budou postupně a nenápadně dostávat k miliardám lidí.

S konzolí za stovky dolarů se totiž nikdy nedostanete k mase potenciálních hráčů s levnými telefony v Indii, s Chromebooky v Africe, s prohlížečem Chrome po celém světě a s libovolnou chytrou televizí. Dostupná, jednoduchá a instantní služba může, na rozdíl od tradiční konzole, rozšířit hraní bezprecedentním způsobem.

Sony a Nintendo

Switch se prodává jako blázen, nedávno překonal hranici 50 milionů prodaných kusů. A Nintendo tvrdí, že konzole se už teď dostává doprostřed svého životního cyklu...

Nevyhnutelnou budoucnost si neuvědomují jen v Microsoftu. V Sony mají taky všech pět pohromadě, a tak se s Microsoftem právě v tomhle odvětví spojili a kutí něco, co nebude pro nás. Pro nás hardcore geeky, co řeší věci jako fps, rozlišení, lagy. Pro nás, kteří nemají problém ty vyšší stovky dolarů ročně za hardware a hry utratit bez mrknutí oka. Místo pro nás to totiž bude pro všechny.

A Nintendo? To si dlouhodobě hraje na vlastním písečku, aktuální trendy má na háku a většinou se mu daří výborně. Ostatně byl to prezident Nintenda, který nedávno řekl, že nadcházející PlayStation 5 a Xbox Series X jim byznys nejspíš nijak zvlášť neovlivní. Proč taky. Switch je prostě jinde.

Karty jsou vrženy

xCloud (obzvláště v potenciální kombinaci s Game Passem) se rýsuje jako fascinující cloudová služba. Jenže tohle si na ní nezahraju.

Karty jsou rozdané nesmírně zajímavě a přijde mi, že esa si všichni pořád nechávají v rukávech. Zdá se, že Microsoft nic neponechává náhodě. Jenže jakkoliv bude mít možná letos, možná příští rok tu nejlepší herní cloudovou službu pod sluncem, já nad ní nejspíš ohrnu nos. Tak, jak si můžou Nintendo a Sony nechat zdát o vlastní celosvětové cloudové infrastruktuře, může si Microsoft nechat zdát o bezkonkurenčních first party hrách.

Na závěr tak nezbývá než Microsoftu pogratulovat k potenciální miliardě hráčů v některém z příštích dílů Gears of War. A zatímco se budou masy hráčů po celém světě virtuálně zabíjet na celé plejádě zařízení, já budu hrát novou Zeldu. Digitálně koupenou, lokálně na mém Switchi.

Možná mi v ní bude jako v jedničce místy padat framerate a možná si ji nezahraju v internetovém prohlížeči, ale rád to překousnu. Streamování se nijak nebráním, jenže se nemůžu ubránit pocitu, že sebelepší technologické řešení nevyřeší největší problém Microsoftu: absenci těch nejlákavějších her pod sluncem. A těch má Switch i PlayStation hromadu.