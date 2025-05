Dubnové recenze na Games.cz

1. 5. 2025 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Duben přinesl pestrou paletu herních zážitků, které potěší jak milovníky staromilství, tak fanoušky inovativních her. Zatímco The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered láká na nostalgickou cestu do minulosti, South of Midnight překvapuje svou jedinečnou atmosférou a kouzelným světem. The Last of Us: Part II Remastered se konečně dostal na PC, zatímco Wanderstop okouzluje svými dialogy a vizuálním stylem. Tempest Rising a Pax Augusta přinášejí strategické výzvy a Forza Horizon 5 vyšel poprvé na PlayStationu. Dubnové novinky zkrátka mají co nabídnout.

„South of Midnight je důkazem, že i z obyčejných kusů látek se dá ušít krásné dílo. Z na pohled poměrně jednoduché hry s ne moc originální hratelností se vymotal jedinečný zážitek, který nabídne něco málo pro každého. Ať už je to příjemný parkour, souboje, nebo jen objevování nádherného, kouzelného světa,“ vyjmenovává ve své recenzi Kateřina Anna Hurtová.

„Nekompromisní port jednoho z nejlepších konzolových příběhů se dostává i na počítače. Pokud se vám zelená postapokalypsa zavrtala pod kůži prvním dílem, není proč otálet ani v případě The Last of Us: Part II Remastered. Kromě delších nahrávacích časů kvůli vykreslování shaderů v roguelite režimu Není návratu je technická stránka takřka bezchybná,“ říká ve své recenzi Jakub Malchárek.

„Cituplný Wanderstop uhrane mistrně napsanými dialogy, které za rouškou absurdity skrývají naprosto běžné problémy, s nimiž se potýká každý z nás. Skvělé vyprávění je víc než zdárně doprovozené pohodovým soundtrackem a nádherným vizuálem. Když se sejdou esa z indie scény, vznikne něco výjimečného,“ neskrývá nadšení nad indie překvapením Patrik Hajda.

„Solidní, poctiví a zábavní, nicméně ke své škodě až moc přímočaří Commandos. Sérii ani žánru Origins ostudu nedělají, ale ani s jedním nijak zajímavě nepracují, natož aby je kamkoliv posouvali. Evoluci, nebo alespoň držení kroku s dobou, tvůrci vyměnili za až příliš staromilský konzervatismus, za což se nezlobím, jen si z téhle druhé světové nebudu nic pamatovat,“ soudí o návratu kultovní taktické strategie Adam Homola.

„Povedená soulsovka, která sice nenabízí žádné revoluční novinky, ale může se chlubit skvěle vyváženým, úderným, živelným, drsným a prvotřídně zábavným bojem. Pochválit zaslouží i sestava velmi povedených bossů. Vyššímu hodnocení brání především horší příběh, nenápaditý design úrovní a nepříliš rozmanité prostředí,“ zmiňuje pro a proti ve své recenzi Jan Slavík.

„Osobitá strategie příjemně boří zažité konvence žánru tower defense, kdy namísto předem připravených staveb vytvoříte hradbu proti mlze vaší kreativitou. Překvapivě povedená kampaň neztrácí dech až do samotného konce. Škoda jen, že podobnou péči jako budování hradeb nedostala také stavba ostatních budov a rozmanitost jednotek. Zábavný je i samotný průzkum mapy, kdy musíte sami vybudovat soustavy plošin, schodů a mostů, abyste se dostali na hůře přístupná místa. Jako bonus je navíc celá hra v češtině,“ soudí o zajímavém tower defense Michal Krupička.

„Návrat strategií, jaké se už moc nedělají, zvládá Tempest Rising na jedničku. Příběh je sice trochu prvoplánový a pouhé dvě frakce se snadno obehrají, ale samotná hratelnost je explozivní jako střela těžkého tanku. Když si k tomu připočtete výborný vizuál a nadupaný soundtrack, je Tempest Rising jednoduše hrou, kterou žádný strategický mozek nesmí minout,“ oslavuje návrat retro strategie Jakub Malchárek.

„Pax Augusta je ambiciózní projekt jediného člověka. Nechá vás vybudovat historicky přesná města a zároveň si u ní odpočinete i kreativně vyžijete. Má dobré nápady a je poučná. Bohužel ale bojuje se základy uživatelské přívětivosti, a hlavně ji v současném stavu sužuje až moc neduhů, než aby se dala pořádně hrát. Lehko se vám totiž může stát, že hodiny relaxačního budování skončí zásekem v nekonečném načítání, nebo něčím dalším, co se rozbije a vám zbydou jen oči pro pláč. Přesto fanouškům žánru doporučuji sledovat, kam se bude ubírat, jednoho dne to totiž může být zatraceně dobrá budovatelská strategie,“ říká v recenzi Michal Krupička.

„Clair Obscur: Expedition 33 je dechberoucím debutem, který v sobě mistrovsky snoubí silný, mnohovrstevnatý příběh, neotřelý vizuál, výjimečný soundtrack a jeden z nejzábavnějších soubojových systémů posledních let. Hra si troufá na těžká témata bez zbytečné doslovnosti a díky perfektně napsaným postavám a neustále se rozvíjející hratelnosti udrží pozornost až do konce. Fenomenální dílo dokazuje, že kompromisy v hratelnosti kvůli umělecké stránce nejsou potřeba,“ vysekává poklonu první letošní desítce Jakub Malchárek.

„Forza Horizon 5 je obsahem napěchovaná závodní hra s vytříbeným jízdním modelem, jakých je na PlayStationu 5 z dlouhodobého hlediska zoufalý nedostatek. Její slavnostní příjezd je tak nanejvýš vítaný. Jen se musíte smířit s tím, že obsahu je tu na první krůčky možná až příliš, nemusí vám vonět silný příklon k multiplayerovým aktivitám a hra na vás hází auta doslova z kasinového automatu, čehož ale můžete náležitě využít a užít si tak fascinující stroje bez nutnosti grindovat desítky hodin herní kredity. Okamžitá a ve výsledku i kvalitní zábava zaručena,“ chválí port legendárních závodů na PS Patrik Hajda.

„The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered je krásný stroj času, který dokáže dojmout všechny, kdo v Cyrodiilu kdysi strávili stovky hodin. Díky novému grafickému kabátu a několika chytrým úpravám si připomenete, proč byl Oblivion tak výjimečný. Za pozlátkem ale pořád číhá těžkopádné, bugy sužované RPG ze staré školy, které nováčky může spíše odradit. Skvělá nostalgie s příliš mnoha přešlapy, než aby šlo o triumfální návrat,“ nenechává se opít nostalgií Jakub Malchárek.

„Forever Skies vás vezmou na krásnou výpravu do oblak nad zničenou zemí i na její zamořený povrch. Vyrazí vám dech vizuálem doplněným o skvělou hudbu. Zabaví při konstrukci vaší vzdušné základny, na kterou bude radost pohledět i s ní létat. Škoda že se víc nepovedl samotný příběh a herní náplň se rychle začíná opakovat. Hře by slušelo víc nápaditých mechanismů a nepřátel. Pořád jde ale o zábavný kousek, který jen plně nezvládl naplnit potenciál, který měl,“ hodnotí nápadití survival Michal Krupička.

„Rozšíření, které si moc dobře uvědomuje, že ve stepi se věci dělají jinak než v usedlých společnostech. Crusader Kings 3 se mezi kočovnými národy mění skoro k nepoznání. Vzestup Čingise si konečně můžete odehrát historicky věrně – a taky mnohem zábavněji. Kdyby takhle vypadalo každé DLC, bylo by v oblíbené feudální strategii věru veselo,“ libuje si v rozšíření Vašek Pecháček.

