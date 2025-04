Forza Horizon 5 – recenze verze pro PlayStation 5

25. 4. 2025 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Když jsem se kdysi hodně dávno rozhodoval, zda si po PlayStationu 2 pořídím jeho nástupce, nebo konkurenční Xbox 360, z mého sáhodlouhého výzkumu vzešel nakonec vítězně skvělý pracant od Microsoftu.

Hodně jsem tím získal (s láskou vzpomínám a dodnes jednou, dvakrát do roka ještě vytahuju Kinect!), ale o mnohé také přišel – třeba o fantastickou závodní sérii Gran Turismo. Milovník aut ve mně se proto okamžitě začal ohlížet po něčem obdobném a vedle skvělého Project Gotham Racing 4, bohužel posledním dílu série, jsem objevil cosi zvané Forza Motorsport 2. A nová láska byla na světě.

Nikdy jsem nehrál jedničku, kdo v Česku taky tehdy měl první Xbox, ale od dvojky jsem nevynechal jediný díl. Ať už je řeč o simulačněji pojatém Motorsportu, nebo arkádovějším Horizonu. Dodnes dávám přednost Horizonu, jehož jízdní model považuji za ten vůbec nejzábavnější na trhu (zkrátka brilantní arkáda s tou nejsprávnější dávkou simulačních prvků).

Nicméně už dávno nejsem majitelem Xboxu: Forzu hrávám buď na PC, nebo svého času na vypůjčeném redakčním Xboxu. A bez okolků se přiznám, že mi zejména Forza Horizon na PlayStationu teda pořádně chybí, protože Motorsportu alespoň zásadně konkuruje mnohem tradičnější Gran Turismo.

Když se Microsoft po 20 letech od vzniku série vytasil s tím, že Forza Horizon 5 bude prvním dílem, který roztočí válce na věčně znepřátelené platformě, měl jsem samou radostí chuť skočit do auta a projet se po okreskách rychlostí, za kterou by mě místní četnictvo vyjádřilo uznání v podobě 6 bodíků a nějakého toho zákazu řízení na 6 až 18 měsíců, o ztenčení bankovního konta ani nemluvě…

zdroj: Playground Games

Ale udržel jsem se, podal si žádost o recenzní klíč a prožil ty nejlepší Velikonoce za dlouhá léta. No dobře, trochu přeháním, ale po celodenních svátečních aktivitách bylo vážně moc fajn se večer vyvalit na gauči a místo pozvolného pokračování v Jindrově staročeském dobrodružství (a nesmyslných touhách dát druhou šanci loňskému Test Drivu, nafackujte mi někdo, prosím), si kvalitně zazávodit.

Aktivity, kam se podíváš

Forzu Horizon 5 jsem recenzoval na Xboxu Series X před 3,5 lety, kdy jsem sice neměl takovou radost, protože posun od čtyřky nebyl až tak markantní a zelenkavá Velká Británie mi třeba byla trochu sympatičtější než vyprahlá poušť Mexika, ale nemohl jsem popřít fakt, že se jednalo o nabušeného svalovce, který byl odhodlaný bavit své hráče mnoho let. A nemýlil jsem se.

Za ty roky se pátý Horizon dočkal obrovského množství obsahu, a pokud nejste jako já postižení tím, že neustále přelétáváte z jedné hry na druhou, pak se tu můžete ztratit minimálně na desítky hodin.

Co do obsahu se toho s příchodem na PlayStation 5 mnoho nemění. Je tu základní hra se vším všudy, tedy robustní singleplayerovou kampaní, a ještě napěchovanějším obsahem pro multiplayerové hraní (sami hráči tu tvoří obsah pro ostatní hráče, mimo jiné).

Teď po těch letech může být kvantita i na škodu, jelikož toho na vás hra okamžitě vysype hromadu a vy nemáte nejmenší šanci se v ní vyznat a zapamatovat si, proč že se vlastně máte věnovat této funkci a proč teď radši dělat nebo nedělat támhletu. Ale je to taková bonboniéra, ať už se pustíte do čehokoliv, bude to zábava a poplynou z toho kredity a zkušenosti odemykající další závody.

Platí to dvoj-, no možná spíš pětinásobně, pokud rovnou sáhnete po nejdražší prémiové edici a zpřístupníte si tak nejen kvanta aut a nejrůznějších cukrlátek, ale také dvě velká rozšíření Rally a Hot Wheels, která obě přicházejí s vlastní, naštěstí menší mapou, i celou řadou vlastních vozidel, závodů, událostí a přehršlí dalšího.

Nechápejte mě špatně, obě vám vřele doporučuji. Rally se logicky soustředí na titulní závodní disciplínu ve zjednodušené podobě, ale závodní speciály s tím spojené za to jednoduše stojí, stejně jako samotná krásná mapa.

I Hot Wheels mají něco do sebe – mapu, která je složená ze šílených, oranžových drah plných vývrtek a smyček, po nichž se proháníte šílenými rychlostmi klidně hlavou dolů v ikonických autíčkách.

Staronový obsah

Nicméně vlivem „živosti“ hry jste chtě nechtě coby pozdně příchozí majitelé PlayStationu přišli o nějaké ty časově omezené události, zejména o takzvané Evolving Worlds, tedy dedikovaná místa, menší arény plné výzev. Ale když říkám, že jste o ně přišli, tak tím myslím jen částečně.

Tvůrci se totiž rozhodli u příležitosti vydání Forza Horizon 5 na PlayStation 5 (to se bude z historického hlediska a numerologie dobře pamatovat, ne?) na všech platformách zpřístupnit takzvané Horizon Realms. Jedná se o 11 vybraných Evolving Worlds, které jsou natrvalo dostupné z vlastní nabídky, takže si sice nevyzkoušíte úplně všechny, ale aspoň slušnou hrst těch nejlepších.

Navíc k nim přibylo jedno zbrusu nové místo a jejich hraním si můžete odemknout další čtveřici nových aut, kterým jednoznačně vévodí šestikolové monstrum Hennessey Mammoth (vedle jednoho Lotusu Exige a rovnou dvou Lamborghini – Huracán Sterrato a Revuelto).

Je to fajnový, ještě další obsah, prodlužující už tak dlouhatánskou životnost hry, ale přesto vlastně nic nijak výrazněji jiného či jakkoliv nového. Zkrátka a dobře je skvělé, že tu je, ale prim pořád hrají události na hlavní mapě a dvě velká DLC.

zdroj: Playground Games

Forza vs PS5

Hru jsem testoval na základním PlayStationu 5, kde si musíte vybrat mezi 60 snímky za vteřinu a 30 snímky za vteřinu s hezčími vizuály. Druhou možnost jsem vyzkoušel jen na pár minut, protože se na zběsilou jízdu v Bugatti opravdu nehodí.

U tak rychlé hry, jakou Forza Horizon 5 bezesporu je, oceníte maximální plynulost a možnost spolehnout se na naprosto okamžitou reakci vozu. Navíc i v režimu se 60 snímky se stále jedná o velmi pohlednou hru a rozdíl v líbivosti je alespoň pro mě natolik zanedbatelný, že o jeho vysoké ceně za výkon nelze ani na chvíli uvažovat jako o skutečné možnosti.

Potěší samozřejmě příjemné vibrace a haptická odezva ovladače DualSense, ale jeho repráček využití bohužel nenašel (a to tu na vás pořád promlouvá nějaké NPC z vysílačky či moderátoři rádií, kde by se to přímo nabízelo). A jistě vám udělá radost i fakt, že od svých přátel hrajících Forzu na Xboxu či PC nebudete díky crossplayi odstřihnutí.

Co se technické stránky týče, hra při preferenci výkonu běhá skvěle. I když se jí podařilo při jednom načítání zamrznout natolik, že jsem ji musel natvrdo ukončit z menu PlayStationu, ale vypadá to na velmi ojedinělý zádrhel, jinak jsem nenarazil na žádný problém.

zdroj: Playground Games

Pokud samozřejmě za problém nepovažujete samotný Microsoft, který vás do hry ani nevpustí, pokud si svůj účet na PlayStationu nepropojíte se svým účtem u Microsoftu. Jinými slovy, pokud jste se Microsoftu dosud neupsali, tak teď budete muset. Jinak si za volant ani neusednete...

Nečekejte starou školu

Musím vás také varovat ještě před jednou zásadní věcí, a to před hrou samotnou. Uvést vaše případná očekávání (pokud jste poslední či žádné Horizony nehráli) na pravou míru, abyste tak předešli případnému zklamání.

Pokud stejně jako já s láskou vzpomínáte na staré dobré časy, na doby – řekněme – druhých Undergroundů, na nezapomenutelný herní zážitek, kdy jste se svým prvním autem strávili strašné množství času, než jste si vůbec mohli koupit něco dalšího (a to něco dalšího nebylo hned Ferrari, ale po Peugeotu 106 třeba BMW M3), tak Forza Horizon 5 není tou hrou.

Je to naprosto okamžitá, totálně přístupná zábava jdoucí na ruku dnešní době. To znamená – alespoň zpočátku – minimální grind a minimální možnost si s nějakým autem vybudovat pevnější pouto. Platí to obzvlášť, pokud si pořídíte prémiovou, či i jen deluxe edici.

V takovém případě totiž nebudete začínat jen s jedním autem v garáži (kterým stejně není žádná pomalá plečka, ale rovnou nejnovější Corvetta…), ale hned s několika desítkami vozů. K tomu dostanete desítky zatočení kolem štěstí – ano, ta věc existuje a pořád ji nechápu, protože kdo touží po tom, aby mu každých deset minut vypadlo 5, 10, 100 tisíc kreditů, nebo rovnou celé auto, nebo… boty pro vaši postavu?

Takže než jsem se vůbec dostal k samotnému hraní, točil jsem jako Béďa Trávníček kolem štěstí jak o život a aktivoval všechna rovnou odemčená auta. Hru jsem proto (a bez jakéhokoliv přehánění) místo původních dvou aut v garáži začínal s více než 50 vozidly připravenými k jízdě a místo původních 40 tisíc kreditů na nákup dalších aut jsem jich do začátku měl hned 2,6 milionu.

A… nakonec mi to vlastně nevadí. Prostě jsem přijal fakt, že pominuly časy, kdy závodním hrám stačily desítky aut – ne ve vaší garáži, ale v celé nabídce – místo dnešních stovek atakujících vyloženě tisícovku, nikam se nespěchalo a člověk měl radost z postupu hrou. Tyhle hry mi sice chybí, ale nemohu se dožadovat toho, aby taková byla Forza Horizon.

Ona totiž má něco do sebe. Nejdete ji hrát s představou, že se k těm nejlepším autům dostanete až za desítky hodin. Předhazuje vám nejrozličnější vozy, jako by se nechumelilo – často vám je nedá, ale nechá vás v nich cíleně závodit.

Neustále tak zkoušíte něco nového. Zatímco v jednu chvíli hledám sběratelské tabule v terénu za volantem závodního speciálu Colina McRae, za pár vteřin už uháním po asfaltce za volantem McLarenu Senna, abych ve městě stylově přesedlal na… limuzínu od Cadillacu? A k horskému závodu dorazil v… kamionu od Mercedesu?

Všechno je tu prostě možné, bleskurychle přístupné, a pokud milujete auta, která si prostě chcete co nejdříve osedlat, pak se jich i dočkáte. A i ten nesmyslný kolotoč pak má něco do sebe, když vám z něj vypadne kára, kterou byste si sami nikdy nekoupili, ale prostě si ji chcete zkusit, abyste zjistili, že vám přirostla k srdci. Možná tak zahoříte touhou po autě, o které byste si dříve neopřeli ani svoji Škodovku.

Díky za ni

Taková je prostě Forza Horizon 5, ať už se do ní pustíte na libovolné platformě. Skvělá závodní hra, která sice nepotěší úplně každého, ale se správně nastaveným očekáváním dostanete aktivitami nabušený titul, který je krásný a láska k autům z něj vyloženě prýští.

zdroj: Playground Games

V případě PlayStationu 5 je pak jednoduše důvod k oslavám. Gran Turismo 7 je fantastické okruhové závodění, ale opravdu kvalitní arkáda s otevřeným světem, která není o pouličním závodění a tuningu, této konzoli nechyběla jen v současné generaci, ale déle, než je příjemné si přiznat.

A teď už nezbývá než doufat, že nepůjde o ojedinělou záležitost a jednou konečně budeme svědky přímého boje Gran Turisma s Forzou Motorsport. A že případná Forza Horizon 6 na PlayStationu vyjde dřív než tři roky po uvedení na Xboxu. Já bych se teda rozhodně nezlobil!