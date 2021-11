Forza Horizon 5 – recenze

4. 11. 2021 8:01 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Po třech letech vyplněných jednou z nejzábavnějších závodních her všech dob je načase se rozloučit a přesedlat na jejího pokračovatele. Forza Horizon 4 se nesmazatelně zapsala do srdcí nejen zarytých vyznavačů automobilismu, ale i mnohých jiných zbloudilých duší, které v ní objevily kouzlo nevyskytující se v jiných závodních hrách.

Inu, krátké uctění památky máme za sebou, přestaňme truchlit a popovídejme si o vyhlíženém nástupci v podobě Forza Horizon 5!

Zatímco část týmu studia Playground Games pracovala na dodatečném obsahu pro čtyřku, jiná část už chystala pětku. Jak ale zjistíte hned po prvním zapnutí, vývojáři neměli s novým dílem příliš mnoho práce. Kdo čeká revoluci série či alespoň její výraznou evoluci, ten se jí opravdu nedočká.

Forza Horizon 5 působí první desítky minut jako prachobyčejný reskin, kde se tak akorát vystřídalo herní prostředí. Kouzelnou, povědomou a uklidňující Velkou Británii střídá divoké, rozverné a pestrobarevné Mexiko. Změna krajiny je to jediné nové, čeho si zpočátku všimnete.

Ale už v prostředí na vás čeká jedna změna za druhou. Mexiko je v podání Forza Horizon 5 neskutečně rozmanitým místem. Máte tu písečné hupánky u západní pláže, drsné skalnaté útvary se sopkou na severu, středu země dominují zemědělské plochy s vesničkami, zatímco na jihovýchodě se rozprostírá hustá džungle plná úchvatných staveb, které zde po sobě zanechali velmi dávní předkové z řad Aztéků.

Tato starodávná města se svou zašlou slávou skvěle kontrastují s moderními usedlostmi, jejichž fasády hrající všemi barvami duhy okamžitě prozrazují veselou náladu jejich obyvatel. Náladu, která vás bude provázet napříč příběhovou kampaní, která je jednou z novinek pátého dílu.

Už nejste úplný anonym, ale skutečná, mluvící osoba, která je v těchto končinách vítaná a skvěle si rozumí s jejími dobrodruhy. Okamžitě se budete cítit jako doma a padnete si do noty s každým, kdo vás vytáhne na nějakou tu projížďku okořeněnou nejednou zajímavou aktivitou.

Vyrážím na výpravu!

Předností jsou zde takzvané expedice, které vás protáhnou těmi nejzajímavějšími oblastmi Mexika a seznámí vás se zdejší kulturou a extrémním počasím. Zároveň se jedná o jakýsi balíček vedlejších úkolů, které spočívají například ve vyhledání perfektního místo pro rozložení seismometru kousek od bující lávy vulkánu, vyfocení se s jednou z dochovaných aztéckých soch či zdolání překážky v podobě vraku letadla na opuštěném letišti.

Absolvování každé z expedic vám odemkne jeden z již tradičních Horizon festivalů zaměřených na silniční, off-roadové, cross-country a další typy závodů, které vám v tu ránu zaplaví mapu ikonkami. V každou danou chvíli se ale můžete věnovat čemukoliv, na co zrovna máte chuť, a výběr je to vskutku neskutečný.

Je tu všechno, od nejrůznějších druhů závodů přes speciální vedlejší příběhové linky zaměřené na konkrétní aktivity (jako třeba šílené úpravy brouka) až po mraky výzev. Nechybí rychlostní brány, hodnocené skokánky, hledání stodol s vraky připravenými k renovaci, srážení stovek tabulí s odměnami, objevování desítek oblastí a stovek cest, odemykání nových vozidel, oblečků i vlastních domů a mnoho, opravdu mnoho dalšího.

A to jsem se ještě nezmínil o hře více hráčů, na kterou je od začátku kladen velký důraz. Vrací se battle royale mód Eliminator se smršťujícím se vyřazovacím kruhem, novinkou je například režim Horizon Arcade, v němž plníte v týmech další typy výzev na čas (znič kaktus, skoč 50 stop, dosáhni určité rychlosti…).

Nechybí běžné PvP závody, Rivalové, v nichž se snažíte porazit časy ostatních hráčů, můžete dokonce založit kooperaci a s kamarády jezdit po mapě a společně absolvovat jeden závod za druhým, a tak by šlo pokračovat ještě velmi dlouho.

Vy mě teda opečováváte

Za vše, co ve hře děláte, něco dostáváte. Většinou jsou to zkušenosti posouvající vás na další úroveň a odměňující zatočením kolem štěstí, ze kterého hezky vypadávají další a další nádherné vozy, peníze a v tom nejhorším případě tepláky a tenisky pro upravení vzhledu vaší postavy.

Zároveň svým počínáním ve světě přispíváte do jakéhosi free battle passu/sezóny, říkejte tomu, jak chcete, zkrátka jde o sérii dalších výzev pro daný časový úsek ohraničený ročním obdobím, jehož úkoly vás obdarovávají bodíky a ty posléze dalšími raritními vozidly.

Forza Horizon 5 vám zkrátka nedá ani chvilku vydechnout. A není to tak, že by vás vyloženě zahltila. Jen vám poskytuje co nejširší výběr aktivit, abyste v každý daný moment měli co dělat a nestalo se, jakože se opravdu nestane, že byste se byť jen jednu minutu nudili. Prostě se zúčastníte čehokoliv, co je zrovna poblíž na trase. Vždycky to bude dobré, vždycky za to něco dostanete.

A kdyby vás náhodou začaly předpřipravené aktivity nudit (opakuju, nestane se), je tu ještě komunita. V době recenzování logicky ještě žádná neexistovala, hru nás hrálo jen pár recenzentů z celého světa a vývojáři, abychom se necítili tak sami. Ale i tak se začaly objevovat závody a výzvy vytvořené ostatními. A mnou.

Forza Horizon 5 totiž zavádí novou funkci EventLab, která vám umožňuje vytvořit si vlastní události a ty následně sdílet se světem. Dokonce i každý předpřipravený závod můžete před jeho zapnutím modifikovat, svůj výtvor publikovat a zajet místo původního výtvor někoho jiného.

EventLab je takovou menší programovací minihrou, která vám umožní vytvořit vlastní trasu a přidat na ni spouštěče, které po své aktivaci provedou vámi zvolený úkon. Já jsem kupříkladu v letištním sprintu přikázal kontrolnímu bodu, aby hráči, který jím projede první, zahrál vítěznou melodii, zatímco poslední hráč se dočká zlověstného odpočtu. Tvořiví hráči mezi vámi ale ze systému jistě vytřískají mnohem víc.

Tvůrci zkrátka vsází na to, že se o dodatečný obsah postará veřejnost. Ostatně i jedna z postav příběhu, plánovačka eventů, přizná, že když to tak půjde dál, nebude jí potřeba a bude se muset válet na pláži! Tak si dobře rozmyslete, jestli chcete dělat práci za vývojáře a donutit tu nebohou ženštinu k věčnému opalování s koktejlem v ruce...

Ale nebojte se, že bychom se snad nedočkali oficiálního dodatečného obsahu. Dá se předpokládat, že postupy použité v předchozím díle tu nebudou chybět. Ostatně už teď jsou k dispozici balíčky nových aut a v jednom z mnoha meníček se můžete podívat i do budoucnosti, jaké další vozy do hry přibydou v následujících týdnech.

Osvědčený recept, osvědčená zábava

Ve výsledku toho Forza Horizon 5 mnoho nemění. Ze vzdáleného pohledu se jedná o pocitově identickou hru se stále vynikajícím jízdním modelem, nádhernou grafikou, velmi slušným zástupem vozidel nejrůznějších typů (při vydání je dostupných přes 500 aut), mnoha singleplayerovými a multiplayerovými módy a aktivitami a obecně obsahem, který už teď vydrží na desítky, ne-li stovky hodin.

Vše staré, dobré a funkční zůstává, zatímco novinek je jenom pár a jsou fajn, ať už je řeč o expedicích, obecně lepším stylu vyprávění, do kterého jsou skvěle zapojení moderátoři rádia, nových možnostech hry více hráčů a obecného sociálního vyžití či zase o kousek hezčí grafice s hezkými změnami počasí doprovozené mnoha songy na několika rádiových stanicích a libozvučnými tóny motorů a výfuků.

V případě mnou testovaného Xboxu Series X si můžete vybrat mezi dvěma výkonnostními režimy – oba vám dodají zobrazení až 4K, oba podporují HDR, ale jen jeden obohacuje detailní ukázku aut v režimu ForzaVista ray-tracingem, což vykupuje snížením FPS z 60 na 30. Nechám na vás, po jaké variantě sáhnete, ale položte si otázku, jak často se budete rozplývat nad úchvatnými vozy v režimu ForzaVisty a zda má smysl se tím připravit o plynulejší zážitek s 60 FPS.

Na tomto místě jsem rovněž chtěl krátce poreferovat o tom, jak se Forza Horizon 5 hraje na námi recenzovaném volantu Thrustmaster T248, ale přestože ho hra rozpoznala a sama mu přiřadila ovládací prvky, po každé snaze o využití volantu mě počastovala výzvou, ať znovu připojím vypojený ovladač, který vypojený nebyl. Doufejme, že tento nešvar spraví nějaký patch a majitelé tohoto volantu si posléze Forzu užijí pravděpodobně o poznání víc než s obyčejným gamepadem od Xboxu.

Měl bych?

Možná se teď ptáte, jestli tedy máte, nebo nemáte přesedlat na novou Forzu, když je v jádru vlastně stejná jako minule. Osobně jsem ve čtyřce strávil mnoho desítek hodin a bez přehánění ji považuju za nejlepší závodní hru všech dob. Respektive považoval jsem. Pětka ji vystřídala. Je to totiž úplně stejná hra, jejíž obsah zase o něco nabobtnal, a jde tak o tu nejplnější závodní podívanou nejen v historii série, ale celého žánru. Pro mě právě skončilo soužití s Británií a po několik dalších let mi bude dělat společnost Mexiko.

Ale co vy? Pokud uvažujete, že byste konečně dali arkádové Forze šanci, jděte jednoznačně rovnou do pětky, protože je nejrobustnější. Přijdete jenom o malebnou Británii. Pokud máte čtyřku projezděnou křížem krážem, milujete ji a chcete osvěžení, pak nemáte co řešit, pětka je pro vás logický krok. Nebo vám snad čtyřka nesedla? V tom případě, pokud nebyl problém vyloženě v lokalitě, se vyhněte i pětce, protože změna zážitku se nekoná.