Thrustmaster T248 – recenze špičkového volantu pro PC a PS5

27. 10. 2021 18:04 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Thrustmaster, jeden z předních světových výrobců herních periferií pro závodní hry, přináší na trh svou novou vlajkovou loď. Jmenuje se Thrustmaster T248 a jedná se o prémiový volant s tak silným force feedbackem, že když se vám ho podaří zkrotit a udržet v rukou, pokusí se alespoň uvolnit ze sevření vlastního ukotvovacího systému. Kroužení po okruhu získává s touto multifunkční bestií docela jiný rozměr.

T248 není ale jen volant, jelikož v krabici naleznete také soustavu tří pedálů. Ano, máte tady vedle plynu a brzdy také spojku, ale pokud už už doufáte i v řadící páku, tak to se zase kroťte. Tu už si budete muset přikoupit zvlášť a připojit ji do jediné zdířky, která jinak bude zet prázdnotou.

Nicméně pokud nejste v herních volantech ostřílenými závodníky a teprve se poohlížíte, jakým volantem začít, pak se bez řadičky obejdete a bohatě si vystačíte s řadícími pádly pod volantem. Je samozřejmě na pováženou, zda začínat zrovna s volantem za víc než 9 tisíc, ale pokud opravdu chcete pořádný zážitek z vaší oblíbené závodní hry, Thrustmaster T248 se vám o něj postará.

zdroj: Vlastní foto autora

Vím, co se mi děje s autem

Hlavní devízou modelu je jednoznačně jeho force feedback, tedy opravdu silným motorem simulovaná odezva od podvozku vámi řízeného auta. Jistě, ovladač DualSense od PlayStationu 5 je výbornou revolucí gamepadů, díky které v závodních hrách cítíte tuhost brzd, záběr plynu a sebemenší vibrace, ale pořád se to nedá srovnávat s přednostmi luxusnějšího volantu. Analogové páčky totiž ještě neumějí simulovat síly působící na řízení…

T248 za to umí pořádně vzít. Když se v rally speciálu v posledním WRC 10 řítíte vysokou rychlostí po velmi nerovné šotolině, volant vám to dá najevo. Jak se kola auta zmítají na křivolaké cestě, silné vibrace vám roztřásají pomalu celé tělo a volant se vám zmítá pod nohama.

Když pak v plné rychlosti pošlete auto do zatáčky s pomocí skandinávského švihu, zjistíte, že máte co dělat, abyste přetlačili odpor kol a udrželi auto v zamýšleném driftu. Force feedback zkrátka přenáší veškeré informace od podvozku vozidla a vlivů na něj působících do vašich rukou přesně tak, jak tomu je ve skutečnosti. Snaží se vám vyškubnout, jde proti vám a je to neskutečně opojný pocit.

zdroj: Vlastní foto autora

T248 disponuje trojicí nastavení síly zpětné odezvy, takže když po hodině závodění zjistíte, že vás z přetlačování se s volantem už začínají bolet ruce, nestyďte se trochu ubrat. Obecně volant klade opravdu velký odpor, a můžete tak snadno nabýt dojmu, že se vracíte desítky let do minulosti do dob, kdy si auta mohla o dnešních posilovačích nechat jenom zdát.

Ale je to právě neuvěřitelná síla motoru volantu a jeho preciznost, nad nimiž budete žasnout. Netestoval jsem jenom závodní hry jako F1 2021, Assetto Corsa a Project Cars 3, které si všechny s volantem do určité míry rozumí (o tom o dva odstavce níže), ale i specifičtější tituly jako například American Truck Simulator a SnowRunner.

V posledním jmenovaném je síla a preciznost force feedbacku krásně znát i v těch nejnižších rychlostech. Stačí v bahnitém prostředí pustit volant, držet plyn a sledovat, jak se volant sám zmítá ze strany na stranu, zatímco se kola trucku převalují přes hrboly a balvany. Když se volantu chopíte, čeká vás neustálé kontrování a jen díky tomu máte konstantní přehled o tom, co se s vaším vozidlem děje.

Displej s dvojím využitím

Ale dost už o největší přednosti T248čky a podívejme se, co dalšího tato periferie nabízí. Tak například něco, co u konkurence jen tak nenajdete – displej. V horní části volantu si u podporovaných her můžete nechat zobrazovat nejrůznější informace jako aktuální rychlost, zařazený stupeň, výši otáček, čas závodu či vaše aktuální pořadí v něm.

Na papíře to zní naprosto skvěle, ale využití v praxi je minimální. Pokud nehodláte investovat horentní sumy do speciální závodní konstrukce, do níž si následně připevníte volant s pedály (příprava tu na to je), pak v klasickém posedu na židli před počítačem budete příliš vysoko a volant mít příliš nízko na to, abyste během závodu stíhali odbíhat očima na kdesi dole posazený displej s informacemi. Nemáte ho zkrátka před očima a jeho sledováním tak akorát riskujete bouračku.

Navíc ho momentálně nepodporuje mnoho her, takže ve většině případů bude jeho ploška prázdná. Nicméně s displejem se pojí ještě něco jiného, co je naopak další velkou předností volantu. S jeho pomocí totiž můžete volant upravovat za pochodu. Stačí dedikovaným tlačítkem vyvolat nabídku a šipkami se donavigovat k požadované funkci.

zdroj: Vlastní foto autora

Přímo během závodu můžete změnit například onu sílu force feedbacku, ale klidně i poloměr otáčení volantu. T248 zvládá rozsáhlých 900 stupňů, které se ale hodí víc na kamiony, zatímco v rally chcete být s kroucením volantu pohotovější, a tak si bleskurychle přepnete třeba na 360 stupňů. Zkrátka co vám bude vyhovovat.

Díky možnosti měnit nastavení volantu přímo na něm, během zapnuté hry a klidně přímo v závodě se zcela obejdete bez pomocného softwaru. Ostatně když volant zapojíte do počítače, žádná aplikace se vám instalovat nebude, zařízení je rovnou připravené odvést tu nejlepší možnou práci.

Volant se sám po každém připojení zkalibruje, ať už ho zapojíte do počítače, PlayStationu 4, či PlayStationu 5 (chystá se i verze pro Xboxy, ale pravděpodobně nebude jeden volant podporující všechny platformy najednou). Sice sám nerozpozná, do jakého se připojil zařízení, ale díky displeji je otázkou vteřin, než si navolíte odpovídající platformu a pustíte se do hraní.

zdroj: Vlastní foto autora

Co to tady cvaká!

PlayStationům pak odpovídají tlačítka rozesetá po těle volantu. Ta jsou velice dobře umístěná, vždy na dosah a samozřejmě plně naprogramovatelná. Nechybí tlačítko pro pořizování obrázků ani tlačítko PS vyvolávající na konzolích systémovou nabídku.

U volantu ještě chvíli zůstaneme, než se přesuneme k pedálům. Z designového hlediska je na každém, zda vám extravagantní zjev sedne, nebo ne. Mně se T248 zalíbil na první pohled a po vzhledové stránce jsem si ho při fyzickém osahání jenom víc zamiloval. Potěší měkký materiál na obruči, díky kterému je její vypjaté svírání příjemné.

Kapitolou samou pro sebe jsou řadící pádla, která můžete používat se spojkovým pedálem nebo bez něj podle preference. Pádla se mohou pochlubit magnetickým systémem, díky kterému je zařazení bleskurychlé a rázné. To nelze než kvitovat. Nicméně co se naopak Thrustmasteru vážně nepovedlo, je jejich hlučnost.

Cvakání magnetů je až nesmyslně hlasité. Se sluchátky to sice nepoznáte, ale neujde to vašemu okolí. Pokud tedy hodláte hrát v místnosti, ve které se nachází třeba vaši rodinní příslušníci, nebudou z vás mít velkou radost.

Na volantu vás ještě překvapí jeden fakt, který si možná hned neuvědomíte. Je bezezbytku plastový, přestože se na první pohled přesvědčivě tváří, že by mohl obsahovat alespoň nějaké kovové prvky. Je to s podivem, protože o polovinu levnější, starší model Thrustmaster T150 měl kovová alespoň ta řadící pádla… I přesto Thrustmaster T248 naštěstí nepůsobí laciným dojmem. Plasty jsou tvrdé, kvalitní, nevržou a dobře vypadají. Je to jen ten pocit, že za svých 9 tisíc dostáváte jenom plast.

zdroj: Vlastní foto autora

Levá, pravá

Pro kov musíte na podlahu k pedálům. Kovového provedení se dočkaly čepičky jednotlivých pedálů, ale celé jejich tělo a podložka jsou opět z plastu. Čepičky můžete s pomocí přiloženého inbusu popřesouvat a změnit jim úhel, pokud vám výchozí nastavení nebude vyhovovat.

Zatímco s plynem a spojkou nebudete mít žádný problém, brzda už vás může potrápit. Jde totiž v duchu síly force feedbacku, a klade tak neskutečný odpor. Její pružina je vyměnitelná za druhou přiloženou, ale radost vám moc dlouho nevydrží.

Druhá pružina je totiž ještě o něco tužší, takže vám nezbývá než si zvyknout na vyvíjení pořádné síly. Můžete si trochu pomoct odstraněním jednoho malého válečku, čímž pádem máte čtyři různá nastavení tuhosti brzdy. V každém případě ani nezkoušejte ovládat pedály jen v ponožkách. Tady to chce regulérně nějaké pohodlné boty.

zdroj: Vlastní foto autora

V každém případě budete na brzdy vyvíjet pořádnou sílu, pod níž dřív než pedál podlehne buď vaše židle, používáte-li kolečkovou, nebo celá pedálová konstrukce. Malé gumové plošky nezvládají udržet pedály na jednom místě na hladké podlaze, natož na koberci, takže pokud si pedály nepřipevníte ke zmíněné drahé, samostatně prodávané konstrukci, budete si je muset pro plnohodnotný zážitek o něco zarazit (třeba zeď), aby vám neujížděly pod nohama. Není to sice ideální, ale zároveň nejde o nic neřešitelného.

Pozor si dejte ještě na systém uchycení volantu na stůl (ne, s tímto strojem opravdu nemůžete hrát na klíně). Je jednoduchý, jen jeden obří šroub a nožička s pogumovanými čepičkami, skrze což se volant přisaje ke stolu. Nicméně systém si moc nerozumí s tlustšími stolními deskami. Už i takových 7 cm dělá problémy, kdy volant sice na stole drží, nesundáte ho nechtěně běžným používáním, ale máte na něj větší páku. Ta vyvolává tendenci zvedání zadní části volantu, který se tak jakoby zvrhává do vašeho klína, což rozhodně není ideální, když za to musíte opravdu vzít.

Nakonec musím ještě Thrustmaster pochválit za zvládnutí kabeláže. Motorek volantu potřebuje napájení, takže potřebujete místo v zásuvce. Zároveň je propojený s pedály a také s pomocí USB-C/USB-A kabelu s počítačem či PlayStationem. Všechny tři kabely mají na těle volantu své vlastní drážky, do kterých se zacvaknou a následně ještě přichytí sucháčem do jednoho svazku. Stejně tak je kabel pedálů hezky vyvedený z jedné z vámi zvolených stran. Nepořádek v kabeláži tak opravdu nehrozí a byť je to detail, tak my pořádkumilovní jedinci nad takovým řešením plesáme.

zdroj: Vlastní foto autora

Nedostatky stranou, je to výborný volant

Thrustmaster T248 není bezchybným volantem, ale jeho pozitiva jednoznačně a zcela převládají, a jako celek tak obstojí před konkurencí. Inovativní displej je při hraní sice jen těžko využitelný gimmick, ale zároveň jde o skvělý nástroj pro úpravu nastavení volantu za chodu hry, čímž se obejdete bez dedikovaného software, a správa volantu je tak velmi pohodlná. Silný Force Feedback je jednoznačně tou největší předností a hlavním důvodem, proč vás hry s tímto volantem budou neskonale bavit.

Oceníte fakt, že v jednom balení dostáváte vše nezbytné, tedy vedle volantu i pedálovou sadu včetně spojky a přípravu na samostatnou řadičku, kdyby vám pádla byla málo spolu s možností přimontovat obě součásti na závodní konstrukci.

V konečném důsledku je T248 fantastickým zařízením značně zkvalitňujícím váš zážitek z automobilových, kamionových či traktorových simulací. Je trochu škoda, že za 9 tisíc dostáváte prakticky výhradně plastové, leč opravdu kvalitní provedení, ale jinak to za tu cenu opravdu stojí. Obzvlášť když se blíží hry jako Forza Horizon 5 a Gran Turismo 7, které budou s takovým volantem jistě grandiózní.

Za zapůjčení volantu děkujeme Diskus.cz