South of Midnight – recenze magické akční adventury z jižanských bažin

3. 4. 2025 18:00 | Recenze | autor: Kateřina Anna Hurtová

Na první pohled se to nemusí zdát, ale každý z nás si v sobě nese nějaké břímě. Ať už k nám život byl nespravedlivý, někomu jsme ublížili a nyní toho litujeme, nebo nám smrt odnesla někoho blízkého moc brzy. A tak každý za sebou zanecháváme tmavá vlákna zármutku, která, pokud si nedáme pozor, se mohou zamotat a vytvořit kolem nás nepropustnou síť, jenž uzavře člověka do sebe a nikdy už nepustí. Jediný, kdo by si s nitěmi totiž dokázal pomoci, je možná tak nějaká švadlena nebo tkadlena - a ty po světě už jen tak nechodí, nebo...?

Jsme o něco šťastnější?

Akční adventura South of Midnight hned na první pohled a poslech okouzluje svou stylizací, ve hrách netradiční stop-motion animací a originální hudbou. Její protagonistka, mladá Hazel, během povodní tragicky přijde o svoji matku. Dívka se odmítá smířit s její možnou smrtí, a tak se vydává po jejích stopách.

Záhy narazí na magické předměty, které jí propůjčují nadpřirozené schopnosti. Krom toho ji pronásledují tajemné andělské hlasy, které se všude linou, tmavá nit, co ničí krajinu, a duchové starých utrápených obyvatel Prospera. Dobrodružství do říše fantazie tedy může začít!

Hazel v úvodu přijímá otěže magické tkadleny. Staré řemeslo, které vidí jinak neviditelné trápení lidí a snaží se oběti ze smotků jejich splínů dostat zase na svobodu. Takové osvobození ale samozřejmě není lehké. Je to cesta plná překážek, které se musí přeskočit. Je to boj s největšími démony duše. Je to sešití roztříštěných kousků duše dohromady pomocí nitě. Je to objevování nových cest a zkoušení, která je ta pravá. A právě to je hlavní náplní South of Midnight.

Za její vznik vděčíme lidem z Compulsion Games, které můžete znát díky survivalu We Happy Few - ten sice také zaujal svou premisou, po vydání se mu ovšem velké chvály nedostalo. Ale počkejte! Jediné, co mají tyto dvě hry společného, je právě ono prvotní okouzlení stylizací, hudbou a zajímavým prostředím. Tentokrát se však tvůrcům podařilo z líbivé slupky vykřesat i mnohem zábavnější hratelnost.

Výprava do jižanských bažin sestává z kombinace prvků plošinovky a akce. Hazel v začátcích umí jen běhat a skákat, ale postupem času zjistí, že se překážky dají překonat třeba dvojskokem, během po stěně či chvilkou plachtění ve vzduchu. Nesmí chybět samozřejmě nepovinné stezky, které vás po menší parkourové výzvě odmění bonusovými body.

Jak se píchá?

A k čemu pak takové body využijete? K vylepšení bojových schopností, přeci! Zbraní Hazel po světě najde poměrně dost, ale není zase takovým překvapením - příběh se přece jen odehrává v Americe. Nečekejte ovšem žádné palné záležitosti, dívka coby magická tkadlena bojuje mnohem méně konvenčními prostředky. Svoje háčky, přeslici, vřetena a sešívaného společníka Krutona si díky bodům můžete postupně vylepšovat a zbít tak nepřátele do klubíček o to snadněji.

Samotné boje jsou i díky netradičnímu arzenálu poměrně variabilní. Nejvíc si užijete v arénách uprostřed vláken, která skrývají obří nestvůry vzrostlé z traumat propojených obyvatel močálů - lidských i zvířecích. Spřádáním vláken pak protivníky všemožně obalujete, přitahujete, odstrkáváte, zatímco se střídavě snažíte do nich bodat jehlicemi a uhýbat jejich vlastním útokům.

Většina protivníků je unikátních, takže se nemusíte bát, že byste dostali další hru valící na vás stále ty stejné nepřátelé dokola. Nechybí pak ani bossové aneb postavy, které se svému neštěstí poddaly, a to je jaksi navždy změnilo, psychicky i fyzicky.

Už se nebojíš?

Samotný herní svět vychází ze složité a bohaté historie a folkloru jihu Spojených států amerických. Je tedy možné, že pro některé bude setkání s dvouprstým Tomem jako pozdravení starého známého. Ale protože mě až dosud tohle zasazení obcházelo velkým obloukem, abylo poznávání nových mýtických monster vždy úžasným zážitkem.

Habitaty nadpřirozených bytostí se od sebe navzájem výrazně liší, a tak si užijete například chudé oblasti dělníků, zapomenutou prasečí farmu, nebo tajemné tmavé bažiny. Každé z těchto prostředí má však společného jmenovatele - gotickou až strašidelnou atmosféru. Během hraní jsem se vyloženě ničeho nelekla, ale těžký pocit na hrudi jsem si nesla po celou dobu. Jinak se ale můj průchod obešel bez problémů technického rázu.

Samotný zakladatel studia Compulsion tvrdí, že chtěli vytvořit hru pro každého. V přístupnosti tak jdou širokému publiku naproti, ať již poměrným současným standardem, jako je několik variant barevných profilů pro barvoslepé či naváděcího menu, ale třeba také možností vypnout stop-motion animace. Ačkoliv jde o poměrně zásadní součást tvůrčího záměru, některým lidem mohou snadno způsobovat kinetózu.

Co pak v záplavě nekonečných otevřených světů doopravdy otevírá dveře širšímu spektru hráčů, je lineárnost příběhu s velmi příjemnou herní dobou kolem 10 až 12 hodin. Lákavá je samozřejmě i dostupnost v rámci Game Passu v den vydání.

South of Midnight je nejen vizuálně podmanivým dobrodružstvím, ale i poutavým příběhem o smutku, ztrátě a naději. Díky zajímavému soubojovému systému, inspirativnímu zasazení do folklóru amerického Jihu a pečlivě vystavěné atmosféře se hra vymyká běžné produkci a nabízí hlubší zážitek než jen další akční adventura. Přestože nejde o horor, tíživá melancholie a osudovost jsou v každém kroku cítit. V South of Midnight můžete i v temnotě najít krásu – a možná i odpovědi na otázky, které jste se báli položit.