Doporučujeme hry ze Steam Summer Sale

Slyšíte to? Ano! To je poděšný zvuk vaší peněženky, která se klepe strachy, protože ví, že je tu Steam Summer Sale a do 9. července tu i zůstane. Pokud tak chcete nakoupit další tuny her za mrzký peníz, abyste se k nim pak už nikdy nevrátili, máme tu nějaké tipy, co vám usnadní rozhodování. A nebo naopak ještě víc ztíží. Záleží, jak se na to díváte.

Každopádně tohle je náš redakční výběr her, co by vám během Steam Summer Sale neměly utéct. Někdo z nás vybíral pěkné slevy na novější a větší tituly, jiní se pohrabali ve věcech, na které jste možná už zapomněli a přitom jsou k dostání za... opravdu málo. Klidně se s námi v komentářích podělte o své tipy a věci, které jste letos koupili.

Aleš



LEGO: Lord of the Rings (aktuálně 5 eur)



Je léto, čas, který budete trávit dovolenou či prázdninami a možná dojde i na hraní s vašimi partnery či ratolestmi. Ačkoliv bych pro ty opravdu malé potomky a partnery-herní nováčky doporučil něco z arzenálu Nintenda Switch a Maria, pro ty odrostlejší je tu LEGO s tematikou, která se neokouká a hratelností, která se neomrzí. Lord of the Rings je jednou z nejlepších adaptací z dílny Traveller’s Tales. Pána prstenů zná skoro každý a má jej rád skoro každý a jeho videoherní LEGO verze je prostě vynikající. Skvěle evokuje film, je zábavné ji hrát a má to správné množství střeleného humoru.

Deus Ex: Mankind Divided (aktuálně 4,5 eura)



Pokračování brilantní Human Revolution ve své době trpělo krátkodobým přesycením ze stealthu a v našich končinách i skřípajícím znázorněním Prahy budoucnosti. Přitom jde o skvělé RPG a skvělý stealth, který byl ke své škodě příliš podobný „prvnímu“ desítkovému dílu. Popravdě bych se nedivil, kdyby hru spousta z vás vynechala, ať už kvůli zmíněné Praze a dabingu („Já jsem se ztratila“ mne doteď trhá uši) a nebo proto, že po Human Revolution jste neměli chuť na to samé. Za aktuální cenu ale není moc co řešit, takhle skvělou hru nezkusit je hřích.



Attentat 1942 (aktuálně 3,5 eura)



Beru, že ač jste třeba patrioti, pouštět se do opravdu „serious game“ a to stylem i obsahem, není pro každého. Pokud jste ale po vynikajícím počinu českých Charles Games pokukovali a nebo jste vyučující a chtěli byste svým studentům ozvláštnit hodiny dějepisu, aktuálně není důvod, proč necelou stovku do hry neinvestovat. Attentat 1942 je skvělý, výjimečný počin a skoro bych řekl, že je povinností každého si jej zahrát.

Adam

Titanfall 2 (aktuálně 9,9 eur)

Nedávné vydání Titanfall 2 na Steamu vdechlo hře nový život a jestli si to někdo zaslouží, je to právě druhý Titanfall. Špičková a inovativní střílečka během svého vydání trochu zapadla, byť to nemělo s jejími kvalitami co dělat. Titanfall 2 má vážně povedenou příběhovou kampaň, špičkový multiplayer, a tak vytříbený gunplay, že na jeho základech staví aktuálně jedna z nejpopulárnějších battle royale současnosti – Apex Legends. Za ty necelé tři stovky ta adrenalinová jízda rozhodně stojí.

Metal Gear Solid V (aktuálně 7,5 eura)

Nejlepší hra roku 2015? Bez debat. Metal Gear Solid V: Phantom Pain dokázal, že i přísně stealth hra může fungovat ve velkém otevřeném světě. Míra detailů samotného stealth postupu, tuna možností, robustní a propracovaný management základny, inovativní multiplayerové prvky, trhlý příběh, a ještě trhlejší postavy... Phantom Pain je unikát, na který se vyplatilo čekat. A teď je ve své nejlepší verzi k mání jen za dvě stovky. Berte, tohle je povinnost téměř pro každého.

Hitman 2 (aktuálně 18 eur za Standard edici a 27 eur za Gold)

Hitmana prostě nemůžu nedoporučit. „Jednička“ mi sedla trošku víc, ale dvojka je taky skvělá a taky vás dokáže zabavit klidně na desítky hodin. Záleží jen, jak moc se budete chtít v místním stealthovém sandboxu rýpat a objevovat všechna jeho zákoutí. Hitman 3 je za rohem, já se na něj hrozně těším, ale v mezičase si možná dám ještě opáčko jedničky i dvojky. A vy byste měli taky, hlavně když je teď ani ne za pětikilo. Na závěr musím ještě připomenout náš LongPlay Hitman 2 s Vaškem, kde o spoustu vtipných rozhodně není nouze.

Šárka

Dishonored (aktuálně 3 eura)

Mám ráda hry, které si můžu hrát po svém a okolní svět na to nejen pružně reaguje, ale i hraje spolu se mnou. V Dishonored neexistuje žádná „správná“ cesta, kudy se v rozlehlých, úžasně nadesignovaných lokacích vydat. Vlastně ani nezáleží na tom, jestli se umíte pořádně plížit. Nad touhle tříeurovou investicí nemusíte váhat ani tři sekundy.



Firewatch (aktuálně 5 eur)



„Simulátor chůze“ je pořád poněkud pejorativní označení pro hry, které se víc než akci rozhodly věnovat prostor primárně vyprávění. Jako v každém žánru se i tady najdou kousky, které za moc nestojí, Firewatch od Campo Santo ale mezi nimi vyčnívá podobně jako pozorovací věž, z níž se hlavní hrdina Henry vydává obhospodařovat wyomingský národní park. Virtuální výlet do přírody za pět eur? No nekupte to!



Ancient Enemy (aktuálně 9,5 eura)



Mé první dva zmíněné tituly jsou z kategorie profláklých tutovek, o Ancient Enemy ale dost možná slyšíte poprvé. Anglické studio Grey Alien Games v něm kombinuje dvě mé oblíbené věci: Solitaire a RPG. K nim přimotává ještě postapokalyptický fantasy příběh o světě, kde zlo zvítězilo, ale nenechte se zmást. V první řadě tu jde o kartičky, číselné řady a statistiky. O ten typ, který vám sežere mnohem víc času, než jste mu původně plánovali věnovat.

Patrik

Sniper Elite 4 (aktuálně 12 eur)

Studio Rebellion si posledně odskočilo k ve výsledku zábavné akční kooperaci Zombie Army 4: Dead War, ale ještě před tím vydalo výbornou, pomalou snajperskou akci Sniper Elite 4. Velké mapy dávají prostor k různým přístupům, v každém případě ale upřednostněte ten kradmý. Stealth v této hře je jednoduše radost. Hra navíc vypadá stále k světu a zpomalené záběry trhajících se vnitřností se snad nikdy neomrzí. A když hra spadla z 60 na 12 eur, tak vážně není co řešit.



Série Sherlock Holmes



Nová adventura s Sherlockem Holmes se pomalu blíží, takže není od věci zavzpomínat, nebo jako v mém případě teprve objevit dlouho trvající sérii klasických point-and-click adventur s chytrolínem v hlavní roli. Do hodně pěkných slev se dostaly jak nejaktuálnější díly The Devil’s Daughter a Crimes and Punishment, tak i všechny předchozí, z nichž jsem se zatím dostal jen k velmi stařičkému The Silver Earring. Cena her se pohybuje od 2,5 do 7,5 eur.



Série Need for Speed



V nabídce série Need for Speed sice chybí spousta kvalitních dílů, ale najdou se jiné, které by ve sbírce arkádového závodníka neměly chybět. Když to vezmu od konce, tak rovnou poslední Heat rozhodně stojí za hřích, tím spíš když stojí míň než polovinu. Z dalších vás jistě neurazí rebootovaný Most Wanted a za zkoušku stojí i vážněji pojaté okruhové závody Shift a Shift 2. Všechny tyto tři hry jsou za mrzkých 5 eur.

Alžběta

Portal 2 (aktuálně 1,63 eura)

Portal 2 je naprostá klasika, kterou hrál asi každý. Ale přece jen se může najít skupina lidí, kterým se tohle dílo vyhnulo. Pokud patříte mezi ně, tak za cenu (pražského) piva si můžete dopřát kolem 8 hodin zábavy. A to všechno navíc v klasickém gaučovém koopu, což se dneska už pořádně nevidí. Sakra. Jdu si tuhle hru zahrát!

The Walking Dead (aktuálně 3,74 eur)

Zombíci i seriál Živí mrtví maji svoje nejlepší dny za sebou. Podobně na tom je i dnes už zaniklé studio Telltale. I tak se ale první série The Walking Dead zařadila mezi ty nejlepší příběhové advetnury. A je úplně jedno, jestli můžete o příběhu rozhodovat, nebo ne. Protože když se na obrazovce poprvé objeví “Kenny si tohle bude pamatovat”, vaše srdce vám poklesne tak jako tak. Opět skvělá příležitost jak dohnat případné herní tresty za pár kaček.

Mass Effect (aktuálně 5 eur)

První Mass Effect je zkrátka paráda i po letech, a ano, je to přesně jedna z těch her, na kterou mám až možná nezdravě velkou obsesi. Momentálně je v ceně za 5 Eur, což vás stojí jedno velké kafíčko u Starbucks. Odměnou vám bude space opera s bezkonkurenčním příběhem. A i když si ve své době hratelnost vysloužila jistou kritiku, nedám na ni dopustit.

Jiří

Star Wars Jedi: Fallen Order (aktuálně 30 eur)

Hit minulého roku, který ještě v prosinci sloužil za novinku, nyní s 50% slevou. Co víc dodat? Snad jen že jde o překvapivě dobrý mix souls-like soubojového systému, průzkumu v duchu metroidvanie a krásných kulis Star Wars, který sází na poutavý příběh pro jednoho hráče. A neobsahuje žádné mikrotransakce. Na EA to zní dost netypicky, že? Hru navíc stvořili Respawn Entertainment, tvůrci Titanfallu a Apex Legend. Až k nevíře, řekli byste. Ale povedlo se to. Úspěch Jedi: Fallen Order snad přesvědčí pohlaváry, že i pro takový typ hry je v rámci licence Star Wars místo. Lidí, co neholdují exkluzivně multiplayerovým Hvězdným válkám, je očividně stále dost. Pokud mezi ně patříte, tohle je jasný kandidát ke koupi.

Pathfinder: Kingmaker (aktuálně 12 eur)

Pathfinder: Kingmaker patří do ranku her, které i za svou běžnou cenu nabízejí zábavu na opravdu dlouhou dobu (a ještě delší pokud zvolíte tahový mód). Ve slevě za 12 € pak jde o nabídku, ze které budou mít citlivější jedinci snad až špatné svědomí. Hra po několika velkých updatech, završených vydáním Enhanced edice, už rozhodně nepřipomíná ten zabugovaný titul z roku 2018. Jde ho tak vřele doporučit všem, co baží po strategické D&D klasice na desítky a desítky hodin.

Ve stínu Havrana (aktuálně 0,39 eura)

Kdo si chce připomenout závěr herních devadesátek v české kotlině? Adventura Ve stínu havrana je doslova za pár korun: s 90% slevou to dělá 0,39 €, v přepočtu tedy krásných 10 Kč a pár haléřů. Ale abyste mě nenařknuli z růžových brýlí: Kromě nostalgického vzpomínání můžete hru využít také pro dosažení hranice 30 €, při které Steam odečítá z ceny nákupu automaticky 5 €. To by bylo, abychom my Češi nad těmi cenovkami 29,99 € nějak nevyzráli!