Pathfinder: Kingmaker vyjde na konzole – i s tahovým módem

11. 6. 2020 11:50 | autor: Jiří Svák

Překvapení! Pathfinder: Kingmaker dorazí 18. srpna na PlayStation 4 a Xbox One. A kromě ovládání přizpůsobenému gamepadu přinese verze hry pro konzole i oficiální tahový mód.

Pathfinder: Kingmaker je hra původně koncipovaná pro souboje v reálném čase s pauzou, komunita po vydání ale volala po předělání na tahovku, až se jeden z modderů rozhodl žádostem vyhovět. Tahový mód, o kterém jsme psali dříve, se stal tak populárním, že přesvědčil vývojáře z Owlcat Games, aby ho zahrnuli jako oficiální možnost do připravovaného pokračování Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Ovšem očividně se oficiálních soubojů na tahy dočkáme už dříve. Možnost by měla přibýt nejen na konzole, ale jako patch i pro PC verzi. Neznamená to však, že byste nemohli ve hře pokračovat, jak jste zvyklí. Real-time s pauzou a tahový mód půjdou libovolně přepínat, tedy to bude fungovat identicky jako v případě fanouškovské modifikace.

Stejně jako na konzolích budete moci od srpna využívat ke hře gamepad. Pro zaryté fandy klávesnice a myši žádné terno, ale určitě existují i takoví hráči, co mají počítač připojený k televizi. Těm bude gamepad po chuti. Ostatně, více možností není nikdy na škodu.

Otázka nicméně je, jak se bude Pathfinder: Kingmaker pomocí gamepadu ovládat. Podle screenshotů bude upraveno uživatelské rozhraní v soubojích, stejně tak mě ale zajímá management inventáře, který na konzolích bývá často únavný. Preview konzolové verze už stačil přinesl server IGN, který prohlásil, že ovládání gamepadem působí přirozeně, jako by hra byla pro něj navržena, tak uvidíme.

Já se rozhodně chystám hru s gamepadem i oficiální tahový mód vyzkoušet, v srpnu tak čekejte naše dojmy z první ruky.