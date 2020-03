Nové video z Pathfinder: Wrath of the Righteous ukazuje démony v akci

Windows

- Video autor: Jiří Svák

Další díl cRPG Pathfinder, který už na Kickstarteru vybral přes jeden a půl milionu dolarů, bude zaměřený na boj proti démonické invazi. Náplň hry se tak bude částečně točit kolem budování armády a dobývání míst zamořených příšerami z jiné dimenze a právě takovému scénáři se věnuje nové video.

Za neobvykle dlouhý gameplay vděčíme uživateli Savage Gaming, který si údajně domluvil svůj slot přímo s kreativním ředitelem studia Owlcat Games Alexandrem Mišulinem. Dobrá práce!

Kdybyste však nevěděli, že jde o kampaň Wrath of the Righteous, klidně byste mohli ukázku označit jako Pathfinder: Kingmaker. Uživatelské rozhraní, portréty i ikony totiž vypadají na chlup stejně jako v prvním díle. V potaz ale musíme vzít, že jde o předprodukční demo, takže do vydání hry se může ještě vše změnit.

Že jde ale o nový díl, poznáte zcela jistě podle nepřátel. V ukázce se skupina dobrodruhů pokouší osvobodit město Drezen, přičemž v cestě jí stojí několik druhů démonických nepřátel: od slizce vypadajících kopiníků přes minotaury, obry z popela, monstrózní Vrocky až po podivné, oplátované pavouky a ohnivé balory.

Hra je pravděpodobně nastavena na nejnižší obtížnost, protože i těmi největšími stvůrami procházejí hrdinové jako nůž máslem. Ve videu si tak bohužel neužijeme žádných strategických možností ani nových schopností (a nepomáhá tomu ani zmatečnost hráče, který vede myš).

Přítomnost mýtického rozvoje tak dokládají pouze přátelské jednotky pekelných rytířů (Hellknight), kteří bojují po boku družiny. Hráč v ukázce tak pravděpodobně velí silám podsvětí, které může využívat při dobývání, jak tvůrci avizovali při představení hry.

Mýtické úrovně vidíme také na obrazovce postavy, kde každý z hrdinů má místo svého povolání ještě 2 levely Mythic Companion. Ty se ale očividně nezapočítávají do celkové úrovně postavy, jak přesně tedy bude jejich mechanika fungovat, zůstává otázkou.

Souboje probíhají v reálném čase s možností pauzy, stejně jako v prvním díle. Po zpětné vazbě komunity se autoři nakonec odhodlali k oznámení podpory tahového módu, ten ale ve videu ukázán nebyl. Co mě však potěšilo, je možnost volného otáčení kamery (ve videu v čase cca 7:25), což konečně řeší otravné překrývání postav terénem (v jedničce kvůli tomu dokonce existuje mod).

Na nějaký verdikt je samozřejmě ještě brzo, sekvence je očividně zaměřena pouze na soubojové mechaniky hry. Jde ale o nepříliš uhlazený scénář, který ve mně zatím úplně nevzbuzuje atmosféru dobývání: nepřátelé jsou poměrně statičtí, ozvučení a animace v epických scénách by také chtěly ještě doladit. Autoři na to mají nicméně stále dost času. Pathfinder: Wrath of the Righteous má podle plánu vyjít až v červenci příštího roku.