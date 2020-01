Pathfinder: Wrath of the Righteous by měl být přístupnější pro nováčky. Neobětuje tomu ale svou hloubku, slibují autoři

Windows

- Téma autor: Jiří Svák

Před měsícem oznámili ruští Owlcat Games nový díl svého cRPG dobrodružství ze světa Pathfinder a 4. února se s ním chystají na Kickstarter. O pokračování s názvem Wrath of the Righteous se vývojáři rozpovídali v dalším rozhovoru a ukázali také první screenshoty.

Jedním z nejvíce kritizovaných rysů prvního Pathfinderu byla obtížnost. Kdo si vzpomíná na diskuze po vydání hry, jistě si vybaví nářky na nevyváženost soubojů nebo nedostatečné vysvětlení mechanik hry.

Druhý díl by měl být v tomto ohledu vylepšen. Hra by měla nabídnout další nastavení obtížnosti od story módu až po mód pro hardcore fanoušky.

Autoři také chtějí, aby hra byla přístupná i pro hráče, kteří nemají žádné zkušenosti se systémem Pathfinder. Proto plánují do hry zavést rozšířený tutoriál, který kromě ovládání vysvětlí i základní mechaniky RPG systému nebo pomůže při tvorbě postavy. To zní jako něco, co prvnímu dílu chybělo a co by mohlo přilákat méně hardcore hráče a zbavit je frustrace z neznalosti složitých pravidel.

Vývojáři nicméně ujišťují, že nic z toho by nemělo ohrozit hloubku hry. Pathfinder: Wrath of the Righteous cílí na zážitek blízký stolní verzi hry, z toho mi vyplývá, že komplexní pravidla se nijak zjednodušovat nebudou.

Naopak v některých aspektech dojde k rozšíření. Papírový originál hry je vzhledem ke svému tématu boje proti démonům primárně koncipován pro postavy s dobrým přesvědčením. V Owlcat Games se nicméně snaží adaptovat předlohu tak, aby i zlé charaktery měly motivaci se proti démonům postavit.

Doznat vylepšení by měla i strategická část, která v prvním Pathfinderovi místy údajně nezapadala do zbytku hry. Strategická vrstva se nyní bude odehrávat v rámci takzvaného mýtického rozvoje postavy. V ní se budete moci vypracovat třeba až na velitele andělských sil, nebo naopak nekromancera, který vládne hordám nemrtvých. V každém případě budete formovat svou armádu proti démonům a vést ji do boje. Můžete ji zaúkolovat obsazováním strategických bodů nebo vyslat na výpravu za artefaktem, který poté vložíte do své výbavy.

Vývojáři mluví o „crusade experience“, tedy něčem jako křížová výprava, což alespoň trochu naznačuje, jak by strategická část mohla v novém Pathfinderu vypadat.

Co se soubojů týče, autoři chtějí zůstat u modelu real time s pauzou, na který hru designují. Vzhledem k popularitě tahového modu pro Pathfinder: Kingmaker ale nevylučují možnost, že i tahy se do hry dostanou. Ale prozatím se s tím nepočítá.

Kromě slibů autorů se můžete namlsat také nově vydanými screenshoty, které vývojáři ukázali při příležitosti oznámení své kickstarterové kampaně. Ta startuje 4. února a v rámci ní by mělo dojít k uveřejnění prvního gameplay videa. A třeba se dozvíme i datum vydání Pathfinder: Wrath of the Righteous.