Zážitky z Gamescomu: Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin vypadá daleko líp než v trailerech

Zatímco původní fantasy Warhammer si na množství videoher nemůže stěžovat, ten současný fantasy Warhammer známý jako Age of Sigmar má pořádně co dohánět. Chystaná hra Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin je nejen první realtimovou strategií z toho světa, ale stále i jednou z prvních větších her vůbec.

Předchozí tahovka Storm Ground velkou díru do světa neudělala a herní svět na skutečného prvního průkopníka kvalitních sigmarovských videoher stále čeká. A dá rozum, že by ho chtěli dodat vývojáři z Frontier Developments, tedy tvůrci F1 Manageru, Planet Coasteru, Planet Zoo a Jurassic World Evolution.

Narovinu se přiznám, že jsem snad z každého traileru pro Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin měl přinejlepším smíšené pocity. Zejména po grafické stránce na mě hra působila velice zastarale a obával jsem se, že výchozímu materiálu, tedy dechberoucím figurkám, bude dělat ostudu.

Tak tato moje největší obava byla ve vteřině rozprášená ve chvíli, kdy jsem na Gamescomu dostal možnost zahrát si dvě mise (konkrétně druhou a třetí z příběhové kampaně). K mému obrovskému překvapení vypadá Realms of Ruin v běhu naprosto parádně a hltal jsem každý příběhový filmeček, z nichž je fantasy žánr a předloha pořádně cítit.

Nicméně rovnou jsem se rozhodl pro křest ohněm a chopil se gamepadu, když tvůrci v prezentaci, která hraní předcházela, několikrát vyzdvihovali, jak jsou s konzolovým ovládáním spokojení. No, oni možná, ale já jsem to s ovladačem vydržel asi minutu.

To, čeho jsem se celou minutu pokoušel docílit s ovladačem, jsem na myši s klávesnicí zvládl během pár vteřin, a jelikož jsou dema na Gamescomu většinou omezená na 20-30 minut (musí se tam vejít i rozhovor), nehodlal jsem ztrácet čas s osvojováním gamepadu.

Abyste rozuměli, na gamepadu jsem jako doma, ale realtimové strategie má člověk přece jen zažité na myši s klávesnicí. Věřím, že to hráči nakonec zvládnou i na ovladači, ale není pochyb o tom, že hraní na počítači bude prostě okamžitější a žádné učení nebude potřeba.

Když jsem si ale konečně našel pohodlný setup, pustil jsem se do hraní. Opět v zájmu otestování obou misí mi bylo důrazně doporučeno sáhnout po lehčí ze dvou možností, což jsem udělal a bylo patrné, že pro kované stratégy nepůjde o žádnou výzvu.

Nicméně pro ty méně zkušené, mezi které bych se s dovolením zařadil i já (vždy dám přednost tahovce před RTS), šlo o příjemný průběh bitev, tak akorát náročný. Nemohl jsem si úplně dát nohy na stůl a nic nedělat, pořádně jsem se zapotil, abych splnil cíle mise, ale vyloženě o život mi šlo snad jen jednou. A tehdy bleskurychle přispěchal vývojář a poradil mi, co bych tak měl dělat.

Abyste rozuměli, nejsem úplné poleno, ale hratelná ukázka nebyla zrovna vyčerpávající z hlediska představení herních mechanismů a bez pomoci vývojáře bych se asi moc daleko nedostal. Ostatně, začínali jsme druhou misí, vzpomínáte? Proto nám utekly úplné základy…

Každopádně je hratelnost Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin taková, řekněme, standardní. Máte svoji základnu, kterou musíte uchránit před nepřáteli, neodhalenou mapu a cíl, kterým je třeba dobytí základny nepřátel nebo přetahování se v udržení několika bodů na mapě.

Ve své základně plodíte nové jednotky různých pěšáků a střelců s vlastními statistikami, z nichž si dle potřeby tvoříte skupinky a posíláte je do útoku či obrany. Snažíte se čistit různé sekce mapy, čímž si zpřístupníte předsunuté základny schopné plodit další jednotky nebo lépe bránit daný průsmyk (výběr je na vás).

Hratelnost ozvláštňují hrdinské postavy, ať už jde o mocného rytíře, nebo neméně smrtícího mága, kterým můžete rozkazovat vyvolání jejich speciálních schopností, které dokáží zahýbat situací na bojišti.

V neposlední řadě nechybí upgrady vaší základny, které vám umožní mít v jednu chvíli více jednotek a levelujete i samotné vojáky, kdy si volíte mezi několika specializacemi. Celé to moc hezky vypadá, skvěle zní a je pořádně uspokojivé, když konečně dobudete další bod a počet ztrát je vyšší na straně nepřítele.

Musím říct, že jsem velmi zvědavý na příběh celé kampaně a jak si pohraje se čtyřmi frakcemi. Já mohl hrát jen za Stormcast Eternals a je otázka, zda vám kampaň vůbec umožní hrát za ty ostatní. To nabídnou primárně multiplayerové módy 1v1 a 2v2, které ale nebyly k vyzkoušení, stejně jako nově oznámený Conquest Mode, tedy jakási výzva pro jednoho hráče plná nepředvídatelných bojových scénářů.

Když už jsme u těch oznámení, během Gamescomu se světu odhalila třetí hratelná frakce spektrálních Nighthaunt, která doplní dříve oznámené Orruk Kruleboyz. Poslední frakce je stále zahalená tajemstvím, což už neplatí o datu vydání, které je v případě všech platforem 17. listopad.

Bude Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin stát za to? To vám teď opravdu nepovím, protože můj zážitek ze hry byl sice fajn, ale že bych se z něj posadil na zadek, to se říct nedá. Viděl jsem tak málo, že si prostě netroufám odhadovat, jak na tom bude celý příběh a ostatní, trvanlivější módy. Ale první dojem špatný určitě není.