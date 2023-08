Zážitky z Gamescomu: Tavern Talk je příběh hostinského ve světě Dungeons & Dragons

28. 8. 2023 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Kateřina Anna Hurtová

Na minulém Gamescomu se mým nejlepším zážitkem veletrhu stalo Coffee Talk Episode 2, které jsem tady na Games nedávno recenzovala. Když jsem se tedy letos procházela po indie sekci a narazila na Tavern Talk, moje srdíčko se divoce rozbušilo. Hra se totiž nijak nebojí odkazovat právě na Coffee Talk, ať už svým názvem, nebo hratelností.

I zde se postavíte za bar a čekáte na přicházející hosty, kterým plníte přání a povídáte si o příhodách ze života. Nejedná se však o žádnou lacinou napodobeninu. Vývojáři z Gentle Troll Entertainment přišli s vlastními originálními prvky, které hru dělají jedinečnou.

Celá hra je zasazena do světa Dungeons & Dragons, takže mě nijak nepřekvapilo, když mými prvními hosty byly upírka a trpaslice. Již první dialogy mi prozradily, že chemie mezi postavami bude i tady vynikající. Archetypy osobností, pichlavé hlášky a vtípky se na mě sypaly o sto šest a já si to užívala plnými doušky. V ukázce jsem měla dokonce možnost vybírat mezi dvěma dialogovými volbami, které konverzaci vlastně nijak nezměnily, ale dodaly aspoň malou špetku imerze.

Samozřejmě přišlo i na míchání drinků a jejich příprava též odkazuje na DnD. Otevírám kuchařku s tajnými recepty, skoro až alchymisticky nalévám tekutiny z krystalových lahviček do nádoby a najednou si všímám kouzelného pentagramu. Ten má v sobě 5 symbolů, které reprezentují sílu, obratnost, inteligenci, odolnost a charisma. Přiléváním se tyto vlastnosti naplňují a vytvářejí vyvážený nápoj.

Další z návštěvnic mi pak vyprávěla o svém nadcházejícím souboji s monstrem a jaké atributy by se jí do boje hodily nejvíc. A tak znova listuji svou knížkou s recepty a hledám, jaký drink bych milé rytířce mohla připravit. Což není až takový problém, když demo obsahuje jen sedm nápojů. Je však otázkou, zda to pak ve větším množství nebude spíše otravné. Tavern Talk totiž nenabízí žádnou svobodu ve vytváření vlastních drinků, takže si hráči zatím musí vystačit s předem danými recepty.

zdroj: Gentle Troll Entertainment

Co dalšího je pro dračák typické? No přece výpravy! A i ty se podařilo vývojářům svým způsobem do hry dostat. V hospodě se totiž řeší všechno, úplně všechno, a hezky bez zábran. Na, tady máš další pivko a povídej mi o tom zloději neviditelných plášťů, co se tu potuluje! Příchozím se často rozmotá jazyk víc, než by chtěli, a tak se dozvídáte spoustu zajímavých informací, které by se lidem mohly do dobrodružství hodit. A které jim mileráda předám… za pár zlatých, samozřejmě.

Atmosféra, kterou hra umí vyvolat, je prostě pohlcující. Hned po dohrání krátké ukázky jsem cítila, že chci pokračovat dál a zjistit, jestli se rytířce podařilo zabít to nebezpečné lesní monstrum, jaké nové jizvy bude mít trpaslice tentokrát a jestli se ty neviditelné pláště díky mé informaci podařilo najít, nebo zda budu muset další hosty opít o něco víc.

Tavern Talk ještě nemá přesné datum vydání, ale mohlo by prý vyjít již na jaře příštího roku, prozatím pouze na počítače.