Staň se králem bitevního pole díky NVIDIA DLSS 4

Battlefield 6 mezi akčními hrami naprosto dominuje. Fenomenální grafické zpracování a perfektní technická stránka z téhle hry dělají jasnou volbu na dlouhé zimní večery. Mrkni se s námi na to, jak ti nejnovější technologie od NVIDIA přinesou ještě víc winů.
Technologie řady NVIDIA GeForce RTX 50
Prvním členem vítězného squadu je DLSS 4. Jeho specializací je renderování vyšší kvality obrazu z nižšího rozlišení. Výsledek? FPS, které ti vystřílí ocenění MVP v každém zápase, a to s pořád dechberoucí grafikou. Pozor, skill a přesná muška nejsou součástí balení.
Nerozlučným parťákem DLSS 4 je i Multi Frame Generation. Skvělá funkce, která předpovídá a následně generuje budoucí snímky, čímž ulehčuje tvojí herní mašině. Díky tomu se dočkáš klidně až 80% nárůstu snímků za sekundu.
Druhým vojákem v poli je NVIDIA Reflex. Nejen v multiplayerových zápasech je nepostradatelný. Díky němu můžeš za lagy zapomenout. Dramaticky snižuje odezvu, díky čemuž budou tvoje reakce ještě bleskovější.
Čím víc FPS, tím víc headshotů
Mít v rukávu ty nejmodernější technologie se vždycky hodí. Ale jakých čísel můžeš reálně dosáhnout a kterou vybrat? I na to ti odpovíme.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
Ideální volba pro hráče, kteří hledají skvělý poměr ceny a výkonu v nejběžnějších rozlišení 1080p a 1440p. Při hraní ve Full HD se s touto kartou dostaneš na parádních 350 FPS, což ti zajistí naprosto plynulý zážitek v každém válečném scénáři.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
Zlatá střední cesta pro náročnější. Tato karta přináší hromadu výkonu pro rozlišení 1080p i 1440p. Ve Full HD rozlišení dokáže MSI RTX 5070 vytáhnout snímkovou frekvenci až na 453 FPS, takže tě v bitvě nic nezastaví.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC
Skutečná high-end bestie pro ty, kteří chtějí zážitek bez kompromisů. Pokud míříš na 4K rozlišení, je tohle jasná volba. Její síla se projevuje i ve Full HD, kde dosahuje neuvěřitelných 577 FPS. S touhle kartou máš v herním světě vystaráno na roky dopředu.
