Vánoční slevy jsou v plném proudu, doporučíme vám ty nejlepší

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Tak je to konečně tady. S Vánocemi za dveřmi došlo ke spuštění tradičních slev v digitálních obchodech. Nejde jenom o Steam, ale přidává se i Epic Games Store, GOG, Humble Bundle nebo třeba PlayStation Store. Kdo hledá, ten určitě najde něco hodně výhodného. A my vám nějaké zajímavosti doporučíme.

Do slev se dostala i spousta letošních pecek. Ty z první poloviny roku se dají sehnat za zlomek ceny, zatímco na nedávných velkých titulech můžete ušetřit alespoň pár stovek. Například výborný Star Wars Jedi: Fallen Order klesl z 60 na 50 eur na Steamu i Epicu, zatímco na Humble Bundle jsou ve velkých slevách zbylé hry série Hvězdných válek. Za téměř totožnou cenu pořídíte i počítačové Red Dead Redemption II.

Epic Games Store má několik hodně lákavých exkluzivních nabídek. Borderlands 3, Control a The Outer Worlds jsou o cca třetinu levnější, výtečné Metro Exodus ze začátku roku a ne zas tak dobré Ancestors: The Humankind Odyssey jsou za polovic. Třeba takové The Division 2, Watch Dogs 2 a Assassin's Creed Origins pořídíte za 15 eur, Ghost Recon Breakpoint a Assassin's Creed Odyssey za 24 eur a Anno 1800 za 33 eur. Všechny hry od Ubisoftu mají i vlastní slevovou akci přímo u vydavatele.

V Epic Games Storu ještě dostanete kupón se slevou 10 dolarů na jakoukoliv hru stojící alespoň 14,99 dolaru. Jakmile ho ale utratíte, automaticky dostanete další, takže si můžete pořídit libovolný počet již zlevněných her ještě levněji. A ještě k tomu se rozdávají hry zdarma: počínaje dneškem a konče 1. lednem si takto můžete přivlastnit 12 her. Tou první je vynikající strategie Into the Breach, další nyní zahalená hra se zpřístupní dnes večer.

Ale zpátky ke slevám. Na Steamu můžete sáhnout třeba po Falloutu 4 za 9 eur, Kingdom Come: Deliverance za 15 eur, Frostpunku za 12 eur, první Everspace je za pouhá 4 eura, Sekiro: Shadows Die Twice šlo o třetinu dolů, Dark Souls III je za čtvrtinu.

I Steam má doprovodnou akci. Za každé utracené euro dostanete 111 tokenů, za které si následně pořídit nálepky do chatu, vánoční pozadí a profily, emotikony, badge, ale co je asi nejzajímavější, tak 5000 tokenů můžete proměnit za slevový kupón ve výši 4,5 eura na další nákup. Tokeny můžete získat i plněním questů.

A pokud máte doma PlayStation 4 a přemýšlíte, co na něm hrát o Vánocích, za příjemné částky pořídíte Assassin's Creed Odyssey, Gran Turismo Sport, The Crew 2, Resident Evil 2, Devil May Cry 5 nebo třeba Hellblade: Senua's Sacrifice. Ať už si vyberete cokoliv, snad vás to bude bavit a užijete si i díky tomu hezké svátky.