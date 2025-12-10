Zrušená střílečka Johna Romera znovu ožívá. Inspirací je Elden Ring
zdroj: tisková zpráva

Zrušená střílečka Johna Romera znovu ožívá. Inspirací je Elden Ring

10. 12. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Osud tajemné střílečky legendárního tvůrce Johna Romera opět vypadá nadějně. Po propouštěních v Microsoftu přišel projekt o financování a vývoj byl ukončen. Romero Games tehdy oznámili, že vydavatel couvl nejen od jejich chystané střílečky, ale i od dalších neoznámených hrách jiných studií. Vše nasvědčovalo tomu, že projekt končí v šuplíku.

Romero Games
Novinky
John Romero se pouští do nové střílečky na Unreal Enginu 5

John Romero teď na akci Salón del Videojuego de Madrid potvrdil, že hra svoji smrt přežila a vývoj pokračuje. Tvůrce, který stal za ikonami jako Wolfenstein, Doom a Quake pak přidal několik nových detailů, i když bez konkrétních ukázek. Na hře podle něj pracuje kolem 110 lidí a projekt byl prakticky překopán od nuly. S původní verzí už prý nemá společného téměř nic, využívá ale části hotové práce, takže vývoj nezačíná ze startovní čáry.

Romero také vysvětlil, že oproti původnímu záměru zmenšili rozsah. Nejde už o velkou AAA produkci, ale o menší hru, která dává týmu větší kreativní svobodu. „Děláme to, v čem jsme opravdu dobří, vlastníma rukama. A proto jsou malé týmy skvělé,“ říká Romero. O samotné hratelnosti zatím mluví jen opatrně. Jde prý o střílečku, která tady ještě nebyla. Zmiňuje inspiraci Elden Ringem, konkrétně chce nabídnout podobný pocit objevování. Svět má být zvláštní, neotřelý a plný momentů, ze kterých budete sbírat bradu z podlahy.

Jakmile Romero Games budou moci projekt skutečně představit, dozvíme se víc. Prozatím platí, že ambiciózní střílečka, která byla už jednou odepsaná, je zpět na nohou — ve výrazně jiné, ale údajně zábavnější podobě.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka John Romero Eledn Ring
Zdroje:
Romero Games
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články