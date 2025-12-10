Zrušená střílečka Johna Romera znovu ožívá. Inspirací je Elden Ring

Osud tajemné střílečky legendárního tvůrce Johna Romera opět vypadá nadějně. Po propouštěních v Microsoftu přišel projekt o financování a vývoj byl ukončen. Romero Games tehdy oznámili, že vydavatel couvl nejen od jejich chystané střílečky, ale i od dalších neoznámených hrách jiných studií. Vše nasvědčovalo tomu, že projekt končí v šuplíku.
John Romero teď na akci Salón del Videojuego de Madrid potvrdil, že hra svoji smrt přežila a vývoj pokračuje. Tvůrce, který stal za ikonami jako Wolfenstein, Doom a Quake pak přidal několik nových detailů, i když bez konkrétních ukázek. Na hře podle něj pracuje kolem 110 lidí a projekt byl prakticky překopán od nuly. S původní verzí už prý nemá společného téměř nic, využívá ale části hotové práce, takže vývoj nezačíná ze startovní čáry.
Romero také vysvětlil, že oproti původnímu záměru zmenšili rozsah. Nejde už o velkou AAA produkci, ale o menší hru, která dává týmu větší kreativní svobodu. „Děláme to, v čem jsme opravdu dobří, vlastníma rukama. A proto jsou malé týmy skvělé,“ říká Romero. O samotné hratelnosti zatím mluví jen opatrně. Jde prý o střílečku, která tady ještě nebyla. Zmiňuje inspiraci Elden Ringem, konkrétně chce nabídnout podobný pocit objevování. Svět má být zvláštní, neotřelý a plný momentů, ze kterých budete sbírat bradu z podlahy.
Jakmile Romero Games budou moci projekt skutečně představit, dozvíme se víc. Prozatím platí, že ambiciózní střílečka, která byla už jednou odepsaná, je zpět na nohou — ve výrazně jiné, ale údajně zábavnější podobě.