John Romero se pouští do nové střílečky na Unreal Enginu 5

Spoluzakladatel střílečkového žánru, studia id Software a jedna z legend herního vývoje, John Romero, má nový projekt. Pod hlavičkou studia Romero Games, jež vede se svou manželkou Brendou, pracuje na zbrusu nové střílečce.

Exciting news! I'm working on a new FPS, and we're hiring.