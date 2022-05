John Romero příští rok vydá svou autobiografii

John Romero je jedním z nejzásadnějších jmen herní historie a (alespoň někdejší) skutečnou rockovou hvězdou průmyslu. Jeden z otců zakladatelů legendárního id Software spolu se svým jmenovcem Carmackem vytvořil neskutečně silné dynamické duo, které má na svém kontě taková jména, jako je Commander Keen, Wolfenstein, Doom a Quake.

Romero v roce 1996 z id Software odešel a založil si vlastní studio Ion Storm, které začalo okamžitě pracovat na jednom z největších průšvihů herní historie. Daikatana nakonec možná nebyla úplným odpadem, rozhodně ale nenaplnila velkohubá prohlášení a John Romero si z nikoho neudělal svou děvku, jak sliboval v reklamách na stránkách časopisů.

