Známe zářijovou nabídku PlayStation Plus

Pokud máte doma některou herní konzoli od Sony, asi jste už zaznamenali, že měsíční předplatné PlayStation Plus se výrazně mění. Ze služby, která vám předtím jen zajišťovala multiplayer a pár her měsíčně „zdarma“, je nyní knihovna titulů podobná konkurenčnímu Game Passu, pokud si tedy předplatíte některý z vyšších stupňů.

Ačkoliv má služba svoje mouchy, naštěstí je dostupná i v Česku. Dnešní článek se tak bude věnovat nejenom trojici her, které přicházejí do klasického předplatného, ale mrkne se i na bonusy pro vyšší stupně.

Začněme ovšem u klasického PS Plus Essential. Jeho předplatitelé se můžou od 6. září těšit hlavně na Need for Speed Heat z roku 2019, které si v recenzi od Ondřeje Šváry odneslo slušnou sedmičku a rozhodně nejde o takový propadák jako ukrutný Payback, který kdysi ve svém textu slavně rozcupoval Adam Homola.

zdroj: Archiv

Dalšími dvěma kousky jsou japonská dva roky stará akční hra Granblue Fantasy Versus, v níž si zabojujete v grafickém stylu anime, a explorativní fotografická adventura Toem, která byla dokonce odměněna cenou BAFTA v kategorii Nejlepší debut.

Než se nová várka zjeví na PS Store, nezapomeňte si případně vyzvednout hry za loňský měsíc, kterými jsou Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 a Little Nightmares, což je upřímně řečeno o dost silnější sestavička než ta, která nás čeká za necelý týden.

Co se týče přírůstků do knihovny pro předplatitele tierů Extra a Premium, zajímavý je určitě egyptský Assassin’s Creed Origins, v němž se podíváte mezi pyramidy, pak taky vynikající (a relativně nová) střílečka Deathloop, perfektní Rayman Legends nebo hackerští Watch Dogs 2. Dále se těšte na Chicory: A Colorful Tale, Dragon Ball Xenoverse 2, Monster Energy Supercross, Rabbid Invasion: The Interactive TV Show, Scott Pilgrim vs The World: The Game a Spiritfarer.

Pouze v nejvyšším předplatném Premium si pak můžete užít některé hry ze starších generací PlayStationu. Tento měsíc se zpřístupní Syphon Filter 2 z prvního PlayStationu, ze trojky tu máme Bentley’s Backpack, The Sly Collection a Sly Cooper: Thieves in Time, no a z PSP zase Kingdom of Paradise a Toy Story 3.