Ceny BAFTA ovládl Returnal. Uspěl i Ratchet, Unpacking nebo Inscryption

8. 4. 2022 11:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Včerejší večer patřil herním cenám Britské akademie, která oceňovala nejlepší hry a jejich tvůrce za rok 2021. Už nominacím výrazně dominovala sci-fi roguelike střílečka Returnal, které se povedlo proměnit čtyři z nich, včetně ceny za nejlepší hru roku 2021.

Vedle hlavní ceny se Returnalu dostalo také ocenění za nejlepší hudbu a zvuk. Finální čtvrtou sošku obdržela dabérka Jane Perry v kategorii hlavní role za ztvárnění protagonistky Selene Vassos.

Po dvou cenách si odnesl Ratchet & Clank: Rift Apart, za animaci a technický přínos, a také It Takes Two, které porota ocenila jako nejlepší novou značku a nejlepší multiplayer. Unpacking dostalo cenu za nejlepší příběh a cenu publika odhlasovanou veřejností.

No Man’s Sky ovládlo kategorii her s dlouhodobou podporou, Forzu Horizon 5 zase porota prohlásila za nejlepší loňskou britskou hru. Výkon dabérky Kimberly Brooks coby Hollis Forsythe v Psychonauts 2 ocenila akademie soškou za nejlepší dabing vedlejší role.

O ostatní kategorie se podělily spíše nezávislé tituly: Inscryption, které je na našem webu hrou roku, přiřknula porota vítězství v oboru herního designu. Nejlepší hrou s přesahem je adventura ovládaná mrkáním Before Your Eyes. Nejlepší rodinnou hrou podle BAFTA je pak Chicory: A Colorful Tale. Cenu za umělecký přínos získal hudební příběh The Artful Escape a ocenění za nejlepší debut obdržela explorativní fotografická adventura Toem od studia Something We Made.