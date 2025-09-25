zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

Yakuza Kiwami 3 dorazí příští rok. Remake nabídne i zbrusu nový spin-off Dark Ties

25. 9. 2025 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Studio Ryu Ga Gotoku na uplynulém RGG Summitu oficiálně oznámilo remake třetího dílu série Yakuza (dnes Like a Dragon). Yakuza Kiwami 3 vyjde 12. února 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 a PC prostřednictvím Steamu.

Podobně jako v případě předchozích remaků Yakuza Kiwami a Yakuza Kiwami 2 půjde o kompletní předělávku, nikoli jen o prostý remaster, kterého se trojka dočkala už před sedmi lety. Kiwami 3 poběží na Dragon Enginu a nabídne nejen vylepšenou grafiku a přepracovanou hratelnost, ale také nové příběhové scény. Součástí balíčku bude i Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, samostatný spin-off zaměřený na hlavního záporáka Jošitaku Mineho.

Příběh Yakuzy 3 sleduje další osudy Kazumy Kirjúa, tentokrát nejen v tradičním prostředí Kamuroča, inspirovaného tokijskou čtvrtí Kabukičó, ale i v městečku Rjúkjú v prefektuře Okinawa. Remake bude mít japonský i anglický dabing, přičemž postavy dostávají nové herecké obsazení. Postavu Góa Hamazakiho ztvární herec Terujuki Kagawa, zatímco Rikija Šimabukuro získal hlas Šóa Kasamacua, známého ze seriálu Tokyo Vice. Mineho se opět ujme herec Šidó Nakamura, který postavu hrál už v původní hře z roku 2009.

Dark Ties nabídne zcela originální příběh, který rozvine motivace Jošitaky Mineho, klíčového antagonisty Yakuzy 3. Studio slibuje nové vedlejší aktivity i detailnější pohled na jeho vztah s Kandaem. Podle šéfa studia Masajoši Jokojamy půjde o samostatnou hru v balíčku: „Není přímo součástí hlavního Kiwami 3, ale hráči si při spuštění zvolí, zda chtějí hrát remake, nebo Dark Ties.“

Oznámení přichází krátce poté, co Sega potvrdila vydání Yakuza Kiwami a Yakuza Kiwami 2 na Switch 2, kde vyjdou 13. listopadu. Série Like a Dragon tak směle pokračuje ve své snaze nabídnout fanouškům kompletní sadu přepracovaných klasických dílů.

Yakuza Kiwami 3 a Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties vyjdou společně 12. února 2026 a slibují nejen návrat ikonických postav, ale i nový pohled na jednu z nejkomplexnějších zápletek celé série, kde vás neochudí ani o populární simulátor sirotčince.

Nejnovější články