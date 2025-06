Sonic je stále silnější značkou než Yakuza. Sega omylem zveřejnila čísla prodejů

24. 6. 2025 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Občas se věci zkrátka nepovedou. Čerstvě se o tom poučila japonská SEGA, která na své oficiální stránky nahrála nedostatečně zcenzurovaný dokument obsahující statistiky prodejů 11 svých velkých her, z nichž se dá odvodit plno zajímavých informací (děkujeme webu VGC).

Parádní výsledek si na svůj vrub připsala Persona 5 Royal, která zvládla do světa vyslat 7,25 milionu kopií. Když k tomu připočtete oficiálně oznámených 3,2 milionů původní verze, může se pátý díl legendární série JRPG těšit z téměř 10,5 milionů prodaných kusů. Zahanbit se nenechal ale ani remake třetího dílu Persona 3 Reload, který má na kontě moc hezkého 2,07 milionu kusů.

Nejvíce fascinujícím faktem však bude spíš objev, jak dobře se prodávají moderní hry se Sonicem. Sonic Frontiers zvládlo dosáhnout na moc pěkného 4,57 milionu, Sonic Superstars na 2,43 milionu a závodní Team Sonic Racing na 3,5 milionu prodaných kopií. To mimo jiné znamená, že zmíněné Frontiers zvládlo skoro prodat více kopií než poslední tři díly série Yakuza / Like a Dragon.

zdroj: vlastní video redakce

Ze zmíněné japonské gangsterky si nejlépe vede začátek příběhu Ičibana Kasugy z Yakuza: Like a Dragon se 2,86 milionu. Jeho pokračování v Like a Dragon: Infinite Wealth si nicméně taktéž nevede špatně a vzhledem ke svému věku v podobě roku a půl vykázalo slušných 1,66 milionu prodaných kopií. O půl roku starší výlet Kazumy Kirjú do Osaky v Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name je na tom už trochu hůře s 960 tisíci.

Špatně si nicméně nevede ani legenda Shin Megami Tensei V, která zvládla dosáhnout na 2,11 milionu. Zajímavé rovněž je, že Total War: Three Kingdoms zvládlo za dobu svého působení vykázat 3,21 milionu prodaných kopií, zatímco fantasy Total War: Warhammer III se pyšní 2,34 miliony. Oba tituly od sebe dělí bezmála tři roky.

Společnost si chybu zdá se rychle uvědomila, proto statistiky obratem stáhla. Mlýny internetového lidu však melou jistě, proto si na fóru ResetEra můžete prohlédnout kompletní tabulku. Z ní mimo jiné zjistíte, že jde o čísla v rozpětí mezi fiskálními roky 2020 až 2025.

Ačkoliv mnoho firem své prodejních úspěchy dává na odiv veřejně, většinou se to dělá až při vyložených úspěších a důležitých milnících. Mnoho firem si však svá čísla pevně střeží a do světa vypouští jen drobky, což platí i u Segy. Proto se jedná o zajímavé nahlédnutí do útrob firmy a její výkonnosti.