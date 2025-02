Spin-off Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zažívá na Steamu druhý nejsilnější start v sérii

24. 2. 2025 12:32 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Série Like a Dragon (dříve Yakuza) vypustila minulý týden do světa nový spin-off, ve kterém se fanoušky oblíbený šílenec Goró Madžima vydává na netradiční pirátské dobrodružství. Na Steamu se do Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii o víkendu pustilo až 22 327 lidí zároveň, což je v rámci japonské gangsterské série druhý nejúspěšnější start (s výjimkou loňského Like a Dragon: Infinite Wealth).

Nutno podotknout, že šlo dlouhá léta o výsostnou záležitost PlayStationu, která na PC nemá dlouhou tradici a tudíž ani moc startovních statistik.

Během uplynulého víkendu Steam navíc opět zlomil svůj rekord v počtu současně přihlášených uživatelů. Největší počítačový digitální obchod s hrami o víkendu nějakou formou využívalo 39,92 milionů lidí, čímž překonal dosavadní rekord 39,3 milionu z prosince.