Vychytávky artušovského fantasy. Tainted Grail: The Fall of Avalon dostal nový mód a transmog

zdroj: Awaken Realms Digital

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 9. 2025 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Že bude videoherní adaptace hutné deskovky Tainted Grail: The Fall of Avalon skvělým RPG, které se na souboj nebojí vyzvat ani remaster Oblivionu, čekal málokdo. Nakonec se ze hry vyklubalo moc příjemné překvapení, které trpí snad akorát na mírně zastaralé technické zpracování. Šlo proto o úspěch, o jehož blaho se Awaken Realms i nadále stará.

Studio relativně tiše vydalo velkou aktualizaci 1.1, která do temného fantasy přináší několik vyhlížených novinek. Všechny poctivě představilo video s 20 minutami záběrů, kterými vás provede hlas známého tvůrce s přezdívkou WolfheartFPS.

Hlavním přídavkem je režim New Game+, díky němuž se do světa můžete po dohrání znovu vrátit se zvýšenou obtížnost, ale současně i s nasbíranou výbavou. Podobu zbraní a zbrojí si navíc konečně pořádně uzpůsobíte, protože dorazil systém transmogu. Pokud s ním nejste obeznámení, jde o možnost změnit vizuál po vzoru libovolného dříve získaného kusu výbavy při zachování statistik.

Tainted Grail: The Fall of Avalon
Tainted Grail: The Fall of Avalon – recenze vyzyvatele The Elder Scrolls

Jakmile se dostanete do třetího aktu, možná si všimnete dalšího obsahu. Loot by měl být pestřejší, přibyly tři nové jeskyně a šest úkolů. Potěší rovněž nové formy roztomilého společníka Qrka a další sety výbavy. Neodmítnete asi ani další zvukové efekty a nové skladby do hudebního doprovodu.

Kromě novinek se logicky také opravovalo a upravovalo. Kamera ze třetí osoby by se proto měla chovat rozumněji, pozdější fáze hry budou na konzolích běhat lépe a uživatelské rozhraní doznalo pár změn, díky nimž bude přehlednější.

Jestli vám Tainted Grail: The Fall of Avalon nadále chybí ve virtuální knihovničce, je ideální čas pochybení napravit. Udělat to můžete na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.

Tagy:
fantasy RPG first person adaptace otevřený svět deskové hry
Zdroje:
Awaken Realms Digital
Hry:
Tainted Grail: The Fall of Avalon
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
