Tainted Grail: The Fall of Avalon – recenze vyzyvatele The Elder Scrolls

22. 5. 2025 17:00 | Recenze | autor: Michal Krupička

Tainted Grail možná znáte. Vychází z deskové hry od studia Awaken Realms, a dostalo se jí i české verze Pád Avalonu. Chystá se také stolní RPG Song of Dying World. Samozřejmě to není ani první adaptace, která zavítala na naše obrazovky. Už jsme se totiž mohli se světem padlého Avalonu setkat i v karetní tahovce Conquest. The Fall of Avalon je však nepochybně ambicióznější projekt. RPG v otevřeném světě, které svou strukturou nejvíce připomíná sérii The Elder scrolls, rozhodně není pro nezávislé studio malým soustem. Povedlo se jim něco, na čem si už mnohem zkušenější vylámali zuby? Ano – a zatraceně dobře.

Další vězeň zachraňuje svět

Opět se probudíte v žaláři. Bez pořádných vzpomínek, zato s velkým úkolem. Zachránit Avalon. Už od prvních kroků je jasné, že ale nejde o klasickou hrdinskou fantasy – a už vůbec ne o typickou americkou fantasy, která je ve hrách pořád zastoupená nejhojněji. Bašta rudých kněží odhaluje výjevy mučení a experimentů, kterých byla obětí i vaše vytvořená postava. Jeden z prvních vedlejších úkolů je přinést na pevninu zprávu o ženě, jež podlehla pokusům i s jejím dítětem, přičemž kostry leží jen kousek od deníku, který vypráví o tom, jaký osud je potkal. Je nutné říct, že hra v podivných a znepokojujících výjevech nepolevuje.

Svět Tainted Grail je podivný a melancholický. Opírá se o artušovský mýtus, ale ten zásadně překrucuje. Kontinent zachvátila Podivnost a Artuš se vydal ukrýt na bájný Avalon. Založil Kamelot, který se měl stát vzorem rytířství. Po králově smrti se ale jeho vize začala rozpadat. Právě motiv úpadku je jeden z hlavních nosných pilířů příběhu. Moc Menhirů, které chrání poslední ostrov před Podivností, slábne, korupce roste a jednota je dávno pryč. Právě váš bezejmenný hrdina se ale v úvodu spojí s kouskem duše mrtvého krále, který slibuje naději na spásu Jenže vyložené dobro a zlo v Avalonu prakticky neexistují – namísto toho vás čeká pořádná dávka morální šedi.

zdroj: Awaken Realms Digital zdroj: Awaken Realms Digital

Vlastně mě až do konce nepřestalo překvapovat, jak je hra skvěle napsaná. Kromě hlavní linky jsou v ní víc jak dvě stovky vedlejších úkolů a já během více než padesáti hodin nenašel jediný, který by mě nebavil. Některé bych označil za průměrné, ale většina je vyprávěním skutečně kvalitní. Taky to znamená, že ve hře vlastně není nic jen tak. Naprostá většina kobek má vlastní příběh. Do některých vás pošlou postavy, které potkáte ve světě, jiné odhalí samotný průzkum. Často je jejich vyústění nečekané. Podíváte se do světů víl, který jakoby vypadly z obrazů Zdzisława Beksińskiho. Potkáte padlé bohy, postavy z mýtů a mnoho dalšího.

Hodně úkolů má navíc několik vyústění a často ovlivňují i finální vyznění příběhu. Zcela mimochodem jsem se stal rytířem včelí královny, která si dala za úkol podmanit svět smrtelníků, prozkoumal bezednou jámu, nad kterou rytíři bděli celá století a krmili ji obětmi, taky jsem si nechal na nějaký čas sebrat duši. Hlavně ale nikdy nevíte, kam vás přijetí úkolu zavede. Stačí kývnout na průzkum krádeží ve skladišti a o několik desítek minut později najednou křížíte meče s prokletým vládcem města ztraceným v cizí dimenzi.

zdroj: Awaken Realms Digital

Jedna akce zcela mimo jakýkoliv úkol mě navíc třeba připravila o ruku. Což nebylo zrovna ideální pro můj build zaměřený na obouruční zbraně. Navíc se neobjevil žádný úkol, který by mě navedl na to, zda lze ukousnutou paži nějak získat zpět. Kdybych nehrál na recenzi, určitě mi to nedá a zkouším, co se dá s jednorukým hrdinou vymyslet. Takhle jsem si alespoň uložil pozici a rozhodně se k ní vrátím, abych zjistil, jestli tahle varianta neodemyká další možnosti. Přesto jde o výborný příklad toho, jak vás svět Avalonu dokáže skutečně překvapit.

Hra je navíc kompletně v češtině – a jedná se o kvalitní lokalizaci. Texty se dobře čtou, postavy nejdou daleko pro nadávky a hru si tak mohou bez překážky zahrát i ti, kteří neovládají angličtinu.

Ven z předběžného přístupu

Taitend Grail byl ostatně v předběžném přístupu od března roku 2023. Za tu dobu si hráči mohli zahrát jen první akt ze tří. Došlo k celé řadě změn: upraveny byly herní mechaniky, úvodní lokace i tutoriál. Nejvíc jsem se obával, jak bude hra působit, jakmile opustím stín Jižních rohů. Ale mé obavy se nakonec ukázaly jako zbytečné Po rybářském pobřezí obklopeném lesy se podíváte do Cuanachtu, který je mnohem prosluněnější, má vlastní město i bažiny, abyste cestu zakončili v Opuštěných mečích. Horách zakrytým sněhem, ve kterých spí obři. Hlavní dominantou jsou pak dva obrovské meče zaražené v horských masivech.

Každá oblast je ale stejně dobře propracovaná a hra neztrácí až do konce dech. Každý biom působí dost odlišně, aby snad časem omrzel. Obyvatelé pobřežní pevnosti zkrátka řeší úplně jiné problémy než měšťané, které se Kamelot chystá vysídlit. Třeba kmeny piktů mají plno starostí se vůbec dohodnout mezi sebou, takže jim musíte pomoct usednout ke společnému jednání. Ani ke konci hry jsem navíc nenarazil na žádné chyby. Maximálně se kůň občas zarazil o překážku a pohled přes rameno by si zasloužil trochu péče. Nicméně tvůrci o těchto problémech vědí a pracují na odstranění. Ostatně změna kamery původně vůbec nebyla v plánu a přibyla až na přání komunity.

zdroj: Awaken Realms

Pokud Avalon v něčem pokulhává, je to grafika. Hra běží na Unity a některé detaily by prostě mohly být lepší. Mluvím především o vegetaci, vodních efektech a animacích postav během dialogů. Na druhou stranu je ale nutné dodat, že megalomanské výjevy v krajině berou dech a venku i v kobkách dokáže dobré nasvícení dělat divy. Když se ženete na koňském hřbetě po horské stezce, před vámi se tyčí prastarý monument a slunce pomalu vychází nad obzorem, snadno zapomenete, že se voda neumí správně tříštit o břeh. Ostatně snímky obrazovky se dělaly samy jedna radost. Navíc si v samotné hře můžete pořídit i skicák. Když se jím vybavíte, postava překreslí cokoliv, na co zrovna koukáte, tuší na stránky a své obrazy si pak můžete kdykoliv prohlížet.

Evoluce je tady!

Na první pohled by se Taitend Grail doopravdy mohl zdát jako kopie The Elder Scrolls. Věci, které používáte vám zlepšují danou schopnost, za úrovně vkládáte body do stromů spjatých s jednotlivými dovednostmi. Nechybí výroba, vaření a dojde i na rybaření nebo koupi vlastního domu a jeho vybavování. Musím ale říct, že nedávný remaster Oblivionu mi sundal růžové brýle ohledně toho, jak umí být hry od Bethesdy úmorné. Fallout 4 a Starfield zase ukázaly, že když jsou herní mechaniky povrchní a recyklují se samy o sobě, zábava příliš dlouho nevydrží. Jenže Tainted Grail se u prostého kopírování naštěstí nezastavil.

zdroj: Awaken Realms zdroj: Awaken Realms

Základem je samotný soubojový systém. Máte k dispozici lehké a těžké útoky. Můžete uhýbat, můžete blokovat i odrážet. Nepřátelé mají stejně jako vy staminu. Pokud budete uhýbat moc, dostanete chvilkový debuff, pokud vyčerpáte veškerou staminu, budete na obnovení muset počkat delší dobu. Díky množství proměnných se zejména souboje s elitními nepřáteli a bossy mění v taktický tanec výměny úderů, úskoků a manévrování, ve kterém si vytváříte prostor pro seslání kouzla nebo vystřelení několika šípů. Nemusíte se bát – nejde o další klon souls – ale o povedený soubojový systém, který baví bez frustrace.

Zábavná je ostatně i samotná výbava. Většina zbraní a zbrojí má specifické bonusy, které se vám odemknou, pokud máte dostatečné statistiky. Najdete tak řadu zajímavých kousků, kolem kterých si rádi postavíte herní styl. Jeden luk střílí šípy po třech, druhý mění všechnu munici v ohnivou. Měl jsem obouruční meče, které střídaly elementární poškození sudými a lichými údery nebo dvě jednoručky, které společně působily mnohem vyšší poškození, další silným útokem vrhaly za manu projektily a podobně.

zdroj: Awaken Realms

Výbava hraje hlavní roli – a strom pasivních dovedností si přizpůsobíte spíš podle ní než naopak. Jednotlivé stromy navíc nejsou jen o tom vyzobat všechny bodíky, ale spíš přemýšlet, co se vám hodí. Třeba u obouručáků můžete postavit své bojové umění na silných i lehkých úderech. Jednoruční zbraně zase mají bonusy ke stejnému typu v každé ruce nebo naopak jinému. Kouzla můžete taky třímat v každé ruce stejné, nebo dvě jiné. Popřípadě se můžete rozhodnout i pro hůlky, které sesílaní podporují, či artefakty, které se nabíjejí za určitých podmínek, aby pak seslaly jednorázové silné kouzlo.

Nebojte, nikdo vám nebude bránit si udělat lučištníka skrytého ve stínech. Hra ale zároveň nabízí stejně zábavné alternativy, ať už chcete pálit nepřátele kouzly (která často mění efekt podle rychlosti seslání), vyvolávat armádu nestvůr nebo si vytvořit klasického rytíře s mečem a štítem. Volba je jen na vás.

Tím to ale nekončí. Za jedno z nejlepších vylepšení považuji to, že Tainted Grail odstraňuje některé otravné herní prvky, které se v podobných hrách až přiliš často objevují. Především většina výrobních surovin, šípů, jídel a lektvarů vůbec nic neváží. Nemusíte se tak každých deset minut vracet do města haraburdí rozprodávat. Pro mě to třeba znamenalo, že mě poprvé bavila i alchymie a vaření. Sdílená truhla, kterou máte k dispozici napříč většími městy, se automaticky započítává i do výrobních stanic – odpadá tak zbytečné pobíhání tam a zpět.

zdroj: Awaken Realms zdroj: Awaken Realms

Samotný crafting je přitom velmi robustní. Zbroje z něj jsou unikátní a umožní vám výbavu nejen vylepšovat, ale i snižovat její váhu nebo do ní vkládat relikvie s pasivními bonusy. Navíc můžete volit množství surovin, které do daného receptu vložíte. U zbrojí třeba vyšší počet materiálu snižuje šanci na selhání, jídlo a lektvary se pak mohou stát o něco silnějšími.

Ze stromů dovedností navíc zmizelo vylamování zámků i přesvědčování. Unikátní dialogové volby jsou navázané čistě na dovednosti a atributy. Zámky můžete v klasické minihře podobné té ve Skyrimu páčit všechny a liší se jen výsečí pro úspěch. To výrazně usnadňuje průzkum a odpadá otravné vracení se kvůli truhlám, které dříve vyžadovaly body v jedné konkrétní dovednosti. Mapa je rozumně posetá patníky pro rychlé cestování – a venku si můžete rozdělat vlastní oheň, který po spálení éterických pavučin slouží třeba k identifikaci předmětů, výrobě nebo teleportaci.

Hra roku?

O dalších zajímavostech bych mohl psát ještě dlouho. V noci se mění obtížnost nepřátel výměnou za to, že z nich padají éterické pavučiny a neidentifikovaná výbava. Hudba nádherně podkresluje atmosféru světa. Mohl bych se rozepsat o trojici guild, jejichž příběhy můžete projít – a rozhodnout, jakým směrem se jejich osud vydá. Psát o kontrastu mezi tím, jak s vámi jednají smrtelníci, a jak vás vnímají bytosti, které vidí Artušovu duši. Ostatně celá dějová linie, která postupně odhaluje královu minulost a klade otázku, do jaké míry účel světí prostředky, skvěle táhne děj dopředu a nutí vás přemýšlet, zda je Artuš pro Kamelot spásou, nebo zkázou.

Tainted Grail je ale zároveň hrou, na které je znát, že pochází od malého studia a má své limity. Přesto jde o titul, na který jsem čekal už velmi dlouho. A to zvlášť po vydání remasteru Oblivionu, který ukázal, jak některé mechaniky zestárly. Dá se říct, že tyto dvě hry jsou jako zrcadlové obrazy. Jedna krásná, ale mechanicky zastaralá – a druhá, která své grafické nedostatky vynahrazuje moderním přístupem, zábavnou hratelností a výborným scénářem.

Temný artušovský mýtus je tu zkrátka pro každého, kdo má rád kvalitní prolézání kobek, silné příběhy a zvláštní fantasy světy, kde se hranice mezi dobrem a zlem mnohdy stírá jediným švihnutím meče.