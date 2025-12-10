Vstávejte! Skyrim vychází na další platformu

Slyšeli jste někdy o hře The Elder Scrolls V: Skyrim?! Pokud ne, tak pro vás máme výborné zprávy - fantasy RPG vyšlo znenadání na Nintendu Switch 2. Pro všechny ostatní, kteří Skyrim obehráli ve všech podobách, nejspíš nejde o žádné překvapení. Hra je proslulá vydáváním na veškerá zařízení, různé generace a v nejrůznějších výročních edicích.
Protože Skyrim jste si mohli zahrát už na prvním Switchi, může vás zajímat, co na silnější generaci konzole dostanete. Předně grafický upgrade, vyšší rozlišení, kratší načítací časy a podporu pohybového ovládání i přes infračervenou myš v Joy-Conu 2. Zůstává zachována také funkce skenování amiibo. Dobrou zprávou je, že majitelé Anniversary edice z původního Switche dostanou upgrade zdarma. Tou méně dobrou, že jinak vás 14 let stará hra vyjde na necelých 1400 korun, pokud ji kupujete znovu (existuje ale levnější upgrade, když vlastníte základní Skyrim bez Anniversary updatu).
Skyrim dostanete v kompletní verzi se všemi rozšířeními Dawnguard, Dragonborn a Hearthfire. K tomu přidává výběr obsahu z Creation Clubu a také speciální předměty inspirované Breath of the Wild.
Ze znovuvydávání jednoho z nejúspěšnějších RPG všech dob, které prodalo více než 60 milionů kopií, se už stal vtip. Původní hra vyšla 11. listopadu 2011 a Switch 2 je v pořadí desátou platformou, na které Skyrim vyšel. Pokud se chcete cítit staří, tak mezi prvním The Elder Scrolls a Skyrimem uplynulo zhruba 17 let, což bude asi stejně dlouhá doba jako mezi Skyrimem a The Elder Scrolls VI, pokud tedy stihne vyjít do roku 2028.
Podle posledních zpráv je TES VI už v hratelné podobě a momentálně jde o prioritu Bethesdy. Todd Howard se ale nechal slyšet, že pokračování slavného fantasy RPG je ještě roky vzdálené.