zdroj: Bethesda

PC PlayStation 3 Xbox 360 Switch Switch 2

Vstávejte! Skyrim vychází na další platformu

10. 12. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Galerie

Slyšeli jste někdy o hře The Elder Scrolls V: Skyrim?! Pokud ne, tak pro vás máme výborné zprávy - fantasy RPG vyšlo znenadání na Nintendu Switch 2. Pro všechny ostatní, kteří Skyrim obehráli ve všech podobách, nejspíš nejde o žádné překvapení. Hra je proslulá vydáváním na veškerá zařízení, různé generace a v nejrůznějších výročních edicích.

Protože Skyrim jste si mohli zahrát už na prvním Switchi, může vás zajímat, co na silnější generaci konzole dostanete. Předně grafický upgrade, vyšší rozlišení, kratší načítací časy a podporu pohybového ovládání i přes infračervenou myš v Joy-Conu 2. Zůstává zachována také funkce skenování amiibo. Dobrou zprávou je, že majitelé Anniversary edice z původního Switche dostanou upgrade zdarma. Tou méně dobrou, že jinak vás 14 let stará hra vyjde na necelých 1400 korun, pokud ji kupujete znovu (existuje ale levnější upgrade, když vlastníte základní Skyrim bez Anniversary updatu).

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Téma
10 důvodů, proč byl Oblivion ve své době revoluční

Skyrim dostanete v kompletní verzi se všemi rozšířeními Dawnguard, Dragonborn a Hearthfire. K tomu přidává výběr obsahu z Creation Clubu a také speciální předměty inspirované Breath of the Wild. 

Ze znovuvydávání jednoho z nejúspěšnějších RPG všech dob, které prodalo více než 60 milionů kopií, se už stal vtip. Původní hra vyšla 11. listopadu 2011 a  Switch 2 je v pořadí desátou platformou, na které Skyrim vyšel. Pokud se chcete cítit staří, tak mezi prvním The Elder Scrolls a Skyrimem uplynulo zhruba 17 let, což bude asi stejně dlouhá doba jako mezi Skyrimem a The Elder Scrolls VI, pokud tedy stihne vyjít do roku 2028.

Podle posledních zpráv je TES VI už v hratelné podobě a momentálně jde o prioritu Bethesdy. Todd Howard se ale nechal slyšet, že pokračování slavného fantasy RPG je ještě roky vzdálené.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG The Elder Scrolls (série) first person
Zdroje:
Bethesda
Hry:
The Elder Scrolls V: Skyrim
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články